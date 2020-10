Пощенска марка върху тоалетна хартия дава ценни указания за COVID-19

Е дно слонче разстояние: най-важната мерна единица в Австрия в днешни дни. Докато в Исландия вече от месеци важи правилото за дистанция от "две овце", минималната дистанция във времената на коронавирус по волята на австрийските пощи се дефинира от едно малко слонче. От 25 октомври на обществените места хората задължително трябва да поддържат по един метър разстояние помежду си - това предвижда разпоредбата, с която правителството в последния момент иска да предотврати налагането на втори локдаун, пишат от "Дойче веле".

