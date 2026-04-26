Скритият детайл в бележката за Деня на Анзак на Кейт Мидълтън, който всички пропуснаха

Принцесата на Уелс почете Деня на Анзак с трогателен жест и безупречен стил. Скрит детайл в личното ѝ послание и необичайният ѝ подпис под венеца, положен от името на крал Чарлз III, предизвикаха вълна от коментари сред кралските фенове

26 април 2026, 18:52
Скритият детайл в бележката за Деня на Анзак на Кейт Мидълтън, който всички пропуснаха
П ринцесата на Уелс се появи самостоятелно на честванията по случай Деня на Анзак в събота. Тя отдаде почит на всички австралийци и новозеландци, загубили живота си във военни конфликти, и изрази признателност към ветераните, служили в армията, пише HELLO!

Въпреки че Кейт демонстрира обичайната си сдържаност по време на събитието, един детайл вероятно е убягнал на почитателите на кралското семейство. Докато полагаше венец от името на своя свекър – крал Чарлз III, Катрин прикрепи лично послание, което гласеше: „В памет на австралийските и новозеландските войници, направили най-голямата жертва за нашата свобода“. Прави впечатление, че тя е поставила своя подпис преди този на съпруга си, принц Уилям. Рядко виждаме Катрин да се подписва първа, но вероятно е избрала този начин, тъй като официално е представлявала семейство Уелс на церемонията.

Друг интересен момент е, че макар Кейт да положи венеца именно от името на монарха, самото послание не бе подписано от Негово Величество, а от принцесата.

  Перфектният баланс на Катрин

Принцесата запази сериозно изражение при пристигането си пред Кенотафа в центъра на Лондон, където се включи в церемонията по полагане на венци и последвалия парад. Тя бе заложила на безупречна визия, избирайки елегантно вталено палто в тъмносиньо с дължина до глезените и дискретни джобове. Тоалетът бе допълнен от класически обувки на висок ток в същия нюанс и яркочервена макова шапка, закачена на левия ѝ ревер.

Бъдещата кралица не бе придружена от други членове на семейството, макар че по-рано същата сутрин принцеса Ан присъства на службата на разсъмване при арката „Уелингтън“ в Хайд Парк Корнър. След като положи венеца, Кейт се отправи към Уестминстърското абатство за възпоменателната и благодарствена служба.

Кейт Мидълтън блести с елегантна визия на Деня на Анзак и тайно послание
Събитието бе отразено и в официалните канали на кралското семейство в социалните мрежи с думите: „Днес е #ANZACDAY – денят, в който почитаме Австралийския и Новозеландски армейски корпус (ANZAC), служил и загинал във всички войни, конфликти и мироопазващи операции.“

Почитателите веднага реагираха на емоционалния повод, засипвайки принцесата с похвали. „Великолепна, стилна и елегантна – както винаги!“, гласи един от коментарите. „Толкова се гордея с бъдещите ни крал и кралица, показват невероятно уважение“, добавя друг потребител. Трети е още по-категоричен: „Просто нямам думи! Каква невероятна кралица ще бъдете, нямам търпение този ден да дойде.“

По темата

Трагедия край Пещера: Моторист загина в катастрофа с микробус

Трагедия край Пещера: Моторист загина в катастрофа с микробус

Почина Михаил Заимов

Почина Михаил Заимов

Посещението на Чарлз и Камила в САЩ ще се състои въпреки стрелбата, потвърди дворецът

Посещението на Чарлз и Камила в САЩ ще се състои въпреки стрелбата, потвърди дворецът

„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 4 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 4 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 4 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 4 дни
Последни новини

"Продължаваме промяната“ свика Национален съвет за равносметка и коалиционно споразумение

"Продължаваме промяната“ свика Национален съвет за равносметка и коалиционно споразумение

България Преди 2 часа

Основна тема е и предложението на "Да, България" за подписване на коалиционно споразумение, което да регламентира органите на управление на ПП-ДБ, както и механизмите за взимане на решение и кадровата политика

Емил Дечев

Дечев: Заплахите към Кандев са свързани с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров

България Преди 3 часа

Според него заплахите вероятно са дело на хората, които от поне 20 години считат, че са господари на държавата

Снимката е илюстративна

Пешеходец загина в Пловдивско след удар от автомобил

България Преди 5 часа

По неофициална информация загиналият е работел като гробар в селото

Главният прокурор на САЩ: Стрелецът е целял администрацията на Тръмп

Главният прокурор на САЩ: Стрелецът е целял администрацията на Тръмп

Свят Преди 5 часа

Главният прокурор също така изрази увереност, че визитата на крал Чарлз Трети във Вашингтон ще прочете при пълна безопасност

Карлос Насар се прибра в България с четвърта европейска титла (СНИМКИ)

Карлос Насар се прибра в България с четвърта европейска титла (СНИМКИ)

България Преди 5 часа

Заедно с шампиона, у нас се прибра и бронзовият медалист в кат. до 110 кг Христо Христов

Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта

Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта

Любопитно Преди 6 часа

Мелания Тръмп празнува 56-ия си рожден ден на 26 април, часове след драматичния инцидент със стрелба във Вашингтон. Първата дама остава вярна на своя дискретен стил, балансирайки между модния подиум, ролята на майка и влиянието си в Белия дом

Папа Лъв XIV отбеляза 40 години от Чернобил, призовавайки за мирно ползване на ядрената енергия

Папа Лъв XIV отбеляза 40 години от Чернобил, призовавайки за мирно ползване на ядрената енергия

Свят Преди 6 часа

Папата подчерта, че тази катастрофа е белязала съзнанието на човечеството и остава едно предупреждение относно рисковете, присъщи на използването на все по-мощни технологии

Крал Чарлз III е „силно облекчен“, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелбата

Крал Чарлз III е „силно облекчен“, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелбата

Свят Преди 6 часа

Крал Чарлз III изрази облекчение, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелба по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом. Нападателят е арестуван след престрелка с полицията, а планираната визита на монарха в САЩ може да бъде променена

Опасност под пясъка: Екзотичната почивка може да ви зарази с „пълзящ“ паразит за десетилетия

Опасност под пясъка: Екзотичната почивка може да ви зарази с „пълзящ“ паразит за десетилетия

Свят Преди 7 часа

Учени предупреждават за скритата заплаха от стронгилоидоза в Тайланд и Бали. Личинките проникват през кожата и живеят в организма с години, а при отслабен имунитет рискът от фатален край е до 100%. Вижте как да се предпазите

Трагедия край Поморие: Млада жена изгоря в колата си

Трагедия край Поморие: Млада жена изгоря в колата си

България Преди 8 часа

Разследващите работят по няколко версии за случилото се – включително самоубийство, нещастен случай, както и възможност за умишлено престъпление

Има 4 вида стареене, кой е вашият

Има 4 вида стареене, кой е вашият

Любопитно Преди 9 часа

В съвременната естетична медицина все повече внимание се обръща не на възрастта, а на вида стареене и неговите признаци, защото именно това помага за избора на правилните грижи и процедури

Андрей Гюров

„Не ни е страх и няма да ни приберат“ – Андрей Гюров преди предаването на властта

България Преди 9 часа

Ние оставяме едно добро наследство, един пример как държавата може да работи прозрачно, отговорно към българските граждани, зададохме един стандарт, който се надявам да бъде последван от следващите управляващи. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров пред журналисти

Шок и осъждане: Светът реагира след стрелбата срещу Тръмп

Шок и осъждане: Светът реагира след стрелбата срещу Тръмп

Свят Преди 9 часа

Светът беше разтърсен от драматичните събития в хотел „Хилтън“ във Вашингтон, където ежегодната вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом се превърна в арена на стрелба и паника

Робърт Кенеди

Очевидец на стрелбата: Робърт Кенеди бил в „делириум“, влачен от охраната

Свят Преди 9 часа

Кисело мляко от бъдещето? БАБХ унищожава тонове продукти заради фалшиви срокове на годност

Кисело мляко от бъдещето? БАБХ унищожава тонове продукти заради фалшиви срокове на годност

България Преди 10 часа

В хладилна камера са намерени кисело мляко и йогурт без идентификационна маркировка, която удостоверява партида и срок на годност. Открити са също кофички кисело мляко с общо тегло 750 кг и близо 17 000 шишета айрян с маркирани бъдещи дати на производство

Тежката катастрофа на пътя между Цар Калоян и Русе

Какво е състоянието на ранените в тежката катастрофа на Е-70

България Преди 10 часа

Пробите на всички шофьори – участници в произшествието, за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни, образувано е досъдебно производство

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Борислав Соколов – Мис Бони: Не мога да простя на Азис

Edna.bg

Глас, който не остарява: Силвия Кацарова – живот, музика и любов през годините

Edna.bg

Стоичков от Санто Доминго: Карибският регион е истинско гнездо за футболни таланти

Gong.bg

37 пъти Цървена звезда! Грандът стана шампион със стил, разби Партизан

Gong.bg

Емил Дечев: Заплахите към Георги Кандев са свързани с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров

Nova.bg

Българска журналистка с разказ от първо лице за стрелбата във Вашингтон: Чух три изстрела и веднага се скрих

Nova.bg