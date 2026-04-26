Скритият детайл в бележката за Деня на Анзак на Кейт Мидълтън, който всички пропуснаха

П ринцесата на Уелс се появи самостоятелно на честванията по случай Деня на Анзак в събота. Тя отдаде почит на всички австралийци и новозеландци, загубили живота си във военни конфликти, и изрази признателност към ветераните, служили в армията, пише HELLO!

Въпреки че Кейт демонстрира обичайната си сдържаност по време на събитието, един детайл вероятно е убягнал на почитателите на кралското семейство. Докато полагаше венец от името на своя свекър – крал Чарлз III, Катрин прикрепи лично послание, което гласеше: „В памет на австралийските и новозеландските войници, направили най-голямата жертва за нашата свобода“. Прави впечатление, че тя е поставила своя подпис преди този на съпруга си, принц Уилям. Рядко виждаме Катрин да се подписва първа, но вероятно е избрала този начин, тъй като официално е представлявала семейство Уелс на церемонията.

Друг интересен момент е, че макар Кейт да положи венеца именно от името на монарха, самото послание не бе подписано от Негово Величество, а от принцесата.

Princess of Wales pays moving tribute to fallen Anzac heroes as she lays wreath at the Cenotaph on Anzac Day



The Princess of Wales attended the memorial service on 25 April 2026 wearing a tailored navy and white collared dress paired with sapphire jewellery.



Перфектният баланс на Катрин

Принцесата запази сериозно изражение при пристигането си пред Кенотафа в центъра на Лондон, където се включи в церемонията по полагане на венци и последвалия парад. Тя бе заложила на безупречна визия, избирайки елегантно вталено палто в тъмносиньо с дължина до глезените и дискретни джобове. Тоалетът бе допълнен от класически обувки на висок ток в същия нюанс и яркочервена макова шапка, закачена на левия ѝ ревер.

Бъдещата кралица не бе придружена от други членове на семейството, макар че по-рано същата сутрин принцеса Ан присъства на службата на разсъмване при арката „Уелингтън“ в Хайд Парк Корнър. След като положи венеца, Кейт се отправи към Уестминстърското абатство за възпоменателната и благодарствена служба.

Събитието бе отразено и в официалните канали на кралското семейство в социалните мрежи с думите: „Днес е #ANZACDAY – денят, в който почитаме Австралийския и Новозеландски армейски корпус (ANZAC), служил и загинал във всички войни, конфликти и мироопазващи операции.“

Почитателите веднага реагираха на емоционалния повод, засипвайки принцесата с похвали. „Великолепна, стилна и елегантна – както винаги!“, гласи един от коментарите. „Толкова се гордея с бъдещите ни крал и кралица, показват невероятно уважение“, добавя друг потребител. Трети е още по-категоричен: „Просто нямам думи! Каква невероятна кралица ще бъдете, нямам търпение този ден да дойде.“