Скритият детайл в бележката за Деня на Анзак на Кейт Мидълтън, който всички пропуснаха

П ринцесата на Уелс се появи самостоятелно на честванията по случай Деня на Анзак в събота. Тя отдаде почит на всички австралийци и новозеландци, загубили живота си във военни конфликти, и изрази признателност към ветераните, служили в армията, пише HELLO!
The hidden detail you missed from Princess Kate's special note on Anzac Day https://t.co/swHXpqwR3I— HELLO! (@hellomag) April 25, 2026
Въпреки че Кейт демонстрира обичайната си сдържаност по време на събитието, един детайл вероятно е убягнал на почитателите на кралското семейство. Докато полагаше венец от името на своя свекър – крал Чарлз III, Катрин прикрепи лично послание, което гласеше: „В памет на австралийските и новозеландските войници, направили най-голямата жертва за нашата свобода“. Прави впечатление, че тя е поставила своя подпис преди този на съпруга си, принц Уилям. Рядко виждаме Катрин да се подписва първа, но вероятно е избрала този начин, тъй като официално е представлявала семейство Уелс на церемонията.
Друг интересен момент е, че макар Кейт да положи венеца именно от името на монарха, самото послание не бе подписано от Негово Величество, а от принцесата.
Princess of Wales pays moving tribute to fallen Anzac heroes as she lays wreath at the Cenotaph on Anzac Day— Grifty (@TheGriftReport) April 25, 2026
The Princess of Wales attended the memorial service on 25 April 2026 wearing a tailored navy and white collared dress paired with sapphire jewellery.
She laid a wreath… pic.twitter.com/DY7dIBk5pP
- Перфектният баланс на Катрин
Принцесата запази сериозно изражение при пристигането си пред Кенотафа в центъра на Лондон, където се включи в церемонията по полагане на венци и последвалия парад. Тя бе заложила на безупречна визия, избирайки елегантно вталено палто в тъмносиньо с дължина до глезените и дискретни джобове. Тоалетът бе допълнен от класически обувки на висок ток в същия нюанс и яркочервена макова шапка, закачена на левия ѝ ревер.
Бъдещата кралица не бе придружена от други членове на семейството, макар че по-рано същата сутрин принцеса Ан присъства на службата на разсъмване при арката „Уелингтън“ в Хайд Парк Корнър. След като положи венеца, Кейт се отправи към Уестминстърското абатство за възпоменателната и благодарствена служба.
Събитието бе отразено и в официалните канали на кралското семейство в социалните мрежи с думите: „Днес е #ANZACDAY – денят, в който почитаме Австралийския и Новозеландски армейски корпус (ANZAC), служил и загинал във всички войни, конфликти и мироопазващи операции.“
Почитателите веднага реагираха на емоционалния повод, засипвайки принцесата с похвали. „Великолепна, стилна и елегантна – както винаги!“, гласи един от коментарите. „Толкова се гордея с бъдещите ни крал и кралица, показват невероятно уважение“, добавя друг потребител. Трети е още по-категоричен: „Просто нямам думи! Каква невероятна кралица ще бъдете, нямам търпение този ден да дойде.“