Миниатюрната чанта и любимата рокля: Принцеса Кейт обра овациите на Великден (СНИМКИ)

Д окато в България току-що отбелязахме Цветница и навлизаме в Страстната седмица, британското кралско семейство отпразнува Католическия Великден. В замъка Уиндзор принцесата на Уелс прикова всички погледи, появявайки се пред параклиса „Сейнт Джордж“ в компанията на принц Уилям и трите им деца – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.

Кралската особа беше олицетворение на стила в модерния си, но класически тоалет от бранда Self-Portrait. Усмихвайки се на насъбралите се хора, 44-годишната Кейт носеше косата си в характерните за нея леки вълни, а естественият грим подчертаваше чертите ѝ. Визията ѝ бе допълнена от елегантна шапка на Juliette Botterill с деликатни цветя в същия кремав нюанс.

На пръв поглед роклята на Кейт изглежда като комплект от блейзър и миди пола. Дизайнът включва горна част с дълги ръкави, която прелива в богата пола с дължина под коляното, завършена с колан и два джоба с бродирани детайли.

Когато майка и дъщеря съчетаят тоалетите си

Кейт беше съчетала тоалета си до съвършенство с чифт обувки в телесен цвят на висок ток от Ralph Lauren и една от любимите си мини чанти – моделът „Nano Montreal“ на DeMellier. Роклята явно е сред фаворитите ѝ, тъй като принцесата я е носила многократно, включително при посещението си в централата на Кралския колеж по акушерство и гинекология през април 2022 г.

Семейството, водено от крал Чарлз, пристигна в отлично настроение. Кралица Камила също изглеждаше лъчезарна в дръзка червена визия.

Годишната великденска служба често е възможност за кралските особи да демонстрират стилно великолепие – от впечатляващи шапки и ярки пролетни цветове до перфектно скроени тоалети на любимите им дизайнери. След службата по традиция следва обяд с печено агнешко в замъка Уиндзор.

