Любопитно

Трогателният момент на принцеса Кейт с гост на двореца ще ви разплаче

Принцесата на Уелс се завърна към кралските си задължения с жест, който разплака присъстващите на приема в памет на покойната кралица

22 април 2026, 12:09
П ринцесата на Уелс се присъедини към съпруга си, принц Уилям, и стотици гости в Бъкингамския дворец за прием по повод стогодишнината от рождението на покойната кралица, съобщава Hello!.

Вторник бе емоционален ден както за почитателите на кралското семейство, така и за неговите членове, докато се отдаваше почит на покойната кралица Елизабет II на деня, в който тя щеше да навърши 100 години. След натоварен ден, изпълнен с ангажименти, водени от крал Чарлз и кралица Камила, принцът и принцесата на Уелс се завърнаха към задълженията си след триседмична великденска ваканция, за да присъстват на прием в Мраморната зала на Бъкингамския дворец.

Към тях се присъединиха повече от 200 гости, включително представители на организации под патронажа на кралицата, като Cancer Research UK и Британския червен кръст, както и столетници, които, подобно на покойния монарх, празнуват своята 100-годишнина. Докато гостите размишляваха върху наследството на кралицата, принцесата на Уелс сподели особено трогателен момент с един от присъстващите.

Трогателният момент на Кейт Мидълтън

Принцесата, облечена в елегантна розова рокля с А-линия на Emilia Wickstead, бе забелязана да споделя прочувствен разговор с 88-годишния Тони Гледхил. Пенсионираният офицер от Метрополитен полиция е награден с „Кръст Георги“ през 2008 г. за обезвреждане на въоръжени престъпници през 1966 г. По време на разговора им той държеше принцесата за ръцете, докато разговаряха отблизо.

В разтърсващ момент Кейт се наведе, за да прегърне Тони, след което нежно хвана двете му ръце, докато той изглеждаше обзет от признателност. По-късно Тони разкри, че е споделил на принцесата за скорошната загуба на съпругата си, с която са били женени 67 години и която го е умолявала да присъства на събитието в двореца преди смъртта си. Носителят на „Кръст Георги“ разговаря също с принц Уилям и крал Чарлз, а по-късно сподели за срещата си: „Принцесата беше прекрасна, тя беше фантастична“.

Ден за възпоменание

На възпоменателния прием присъстваха кралят и кралицата, заедно с херцога и херцогинята на Единбург, кралската принцеса, херцога и херцогинята на Глостър, 90-годишния херцог на Кент и 89-годишната принцеса Александра. Висшите членове на кралското семейство се събраха за фамилен портрет, за да отбележат повода, като кралят и кралицата бяха в центъра, а херцогът на Кент и принцеса Александра седяха от двете им страни.

Приемът отпразнува живота и наследството на кралица Елизабет II, която почина на 8 септември 2022 г. на 96-годишна възраст, и включваше гости от 45 организации, които тя подкрепяше. По-рано през деня кралят разпространи видеопослание към своята „скъпа мама“ от Балморал, описвайки годишнината като момент за „размисъл върху живота и загубата на един Суверен, който означаваше толкова много за всички нас, и за ново честване на многобройните благословии от нейната памет“.

17 снимки
Политическите реакции след оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор

Създателят на Call of Duty е загинал в горящите останки на "Ферари" за 400 000 долара

Първата жена обвинител №1 в България: Коя е Ваня Стефанова

Нелепа смърт: Двама загинали и ранени - автобус без гориво тръгна назад и прегази пътниците си край Малко Търново

Вашата втора пенсия: Пълен наръчник от вноската до получаването

Дизайнер на Mercedes: Хората харесват комбита, но никой не ги купува

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Тръмп обмисля последици за съюзниците от НАТО, които са в списъка на "непослушните"

Това усилие е поредният знак, че президентът Доналд Тръмп планира да изпълни заплахите си срещу членове, които не се смятат за "образцови съюзници"

Президентът Йотова за оставката на Сарафов: Необходима, но само първа стъпка

"Оттук нататък отговорността е в Народното събрание", посочи президентът

България е втора в ЕС по ръст на дълга, дължим близо 35 млрд. евро

Въпреки че страната ни остава сред държавите с най-ниска задлъжнялост в ЕС, скоростта на натрупване на нови заеми ни нареди на второ място по ръст в Европа, изпреварвайки почти всички останали членки

Сгодени ли са Зоуи Кравиц и Хари Стайлс? Актрисата се появи с пръстен на „онзи“ пръст

Зоуи Кравиц разпали мрежата! Актрисата се появи в Лондон с огромен диамант на „онзи“ пръст, докато целуваше Хари Стайлс. След раздялата с Чанинг Тейтъм, Зоуи изглежда е открила новата голяма любов. Дали Хари е задал важния въпрос, или е просто стил?

Напрежение в Ормузкия проток: Иран задържа два кораба, един от тях е свързан с Израел

Корпусът на гвардейците на ислямската революция спря плавателните съдове „MSC Francesca“ и „Epaminondas“, обвинявайки ги в нарушения на сигурността и правилата за преминаване през ключовия петролен маршрут

Министър Христанов: До края на седмицата сигнализираме прокуратурата във връзка с продажбата на хижа "Ведра"

Фирмата зад сделката била свързана с лице, известно с прякора "Вълка"

Истината за „ядрените кодове“: Скандалните твърдения за Тръмп и генерал Кейн

Упорито твърдение, според което президентът Доналд Тръмп се е опитал да „използва ядрените кодове“ по време на напрегната среща в събота вечер, свързана с кризата с Иран, се разпространява в различни платформи, въпреки липсата на доказателства

Осъдиха условно мъж, предлагал по 30 евро на глас в Търговищко

Хванаха служител на АПИ да шофира след употреба на алкохол, втори път за седмица

Водачът е задържан за срок до 24 часа

БАБХ: Има опасност от разпространение на антракс

Драматичен сценарий на летище Пловдив: Евакуация и хеликоптери в мащабен тест за реакция

Учението е рутинно и цели спазването на т.нар. „златен час“ за спасяването на хора и реакциите на институциите

Великобритания въвежда доживотна забрана за тютюнопушене

Забранява се продажбата на тютюневи продукти за родените след 2009 г.

Украйна поиска от Турция да бъде домакин на среща между Зеленски и Путин

Отговът на Анкара към момента не се съобщава

„Дониленд“? Предлагат част от Донбас да бъде кръстена в чест на Тръмп

В мирните преговори на Украйна през последните месеци, украински официални лица предложиха частта от региона Донбас, за която Русия все още се бори, да бъде наречена „Дониленд“ (Donnyland)

Чудото на живота: Отвъд митовете за инвитрото с д-р Георги Станулов

Броят на двойките с репродуктивни проблеми в България продължава да расте като вече почти стига 200 000 души

За първи път в „Кошмари в кухнята" – Шеф Манчев създава ресторант от нулата

Криза на доверие излага на риск успеха на безпрецедентната мисия в кулинарното риалити

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

dogsandcats.bg

Защо котката спи върху главата ми

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Боядисване без излишно усилие

Edna.bg

Модна магия: Една рокля свърза Риана и Александра Богданска

Edna.bg

Вижте как Камавинга се извини на феновете на Реал Мадрид за червения картон в Мюнхен (видео)

Gong.bg

Неманя Видич за Бербатов, битката за титлата в Англия и любимия футболист, играл в ЦСКА

Gong.bg

Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор

Nova.bg

БАБХ: Има опасност месо от огнище с антракс в Силистренско да е разпространено и на други места у нас

Nova.bg