Трогателният момент на принцеса Кейт с гост на двореца ще ви разплаче

П ринцесата на Уелс се присъедини към съпруга си, принц Уилям, и стотици гости в Бъкингамския дворец за прием по повод стогодишнината от рождението на покойната кралица, съобщава Hello!.

Вторник бе емоционален ден както за почитателите на кралското семейство, така и за неговите членове, докато се отдаваше почит на покойната кралица Елизабет II на деня, в който тя щеше да навърши 100 години. След натоварен ден, изпълнен с ангажименти, водени от крал Чарлз и кралица Камила, принцът и принцесата на Уелс се завърнаха към задълженията си след триседмична великденска ваканция, за да присъстват на прием в Мраморната зала на Бъкингамския дворец.

The Princess of Wales hugging George Cross hero Tony Gledhill, 88, today.

He looked emotional as he shared a moment with Catherine,

explaining afterwards that his wife had recently died - and she had told him he must attend the palace event before she died. pic.twitter.com/m4cQmJ87iR — Rebecca English (@RE_DailyMail) April 21, 2026

Към тях се присъединиха повече от 200 гости, включително представители на организации под патронажа на кралицата, като Cancer Research UK и Британския червен кръст, както и столетници, които, подобно на покойния монарх, празнуват своята 100-годишнина. Докато гостите размишляваха върху наследството на кралицата, принцесата на Уелс сподели особено трогателен момент с един от присъстващите.

Трогателният момент на Кейт Мидълтън

Принцесата, облечена в елегантна розова рокля с А-линия на Emilia Wickstead, бе забелязана да споделя прочувствен разговор с 88-годишния Тони Гледхил. Пенсионираният офицер от Метрополитен полиция е награден с „Кръст Георги“ през 2008 г. за обезвреждане на въоръжени престъпници през 1966 г. По време на разговора им той държеше принцесата за ръцете, докато разговаряха отблизо.

В разтърсващ момент Кейт се наведе, за да прегърне Тони, след което нежно хвана двете му ръце, докато той изглеждаше обзет от признателност. По-късно Тони разкри, че е споделил на принцесата за скорошната загуба на съпругата си, с която са били женени 67 години и която го е умолявала да присъства на събитието в двореца преди смъртта си. Носителят на „Кръст Георги“ разговаря също с принц Уилям и крал Чарлз, а по-късно сподели за срещата си: „Принцесата беше прекрасна, тя беше фантастична“.

Ден за възпоменание

На възпоменателния прием присъстваха кралят и кралицата, заедно с херцога и херцогинята на Единбург, кралската принцеса, херцога и херцогинята на Глостър, 90-годишния херцог на Кент и 89-годишната принцеса Александра. Висшите членове на кралското семейство се събраха за фамилен портрет, за да отбележат повода, като кралят и кралицата бяха в центъра, а херцогът на Кент и принцеса Александра седяха от двете им страни.

Приемът отпразнува живота и наследството на кралица Елизабет II, която почина на 8 септември 2022 г. на 96-годишна възраст, и включваше гости от 45 организации, които тя подкрепяше. По-рано през деня кралят разпространи видеопослание към своята „скъпа мама“ от Балморал, описвайки годишнината като момент за „размисъл върху живота и загубата на един Суверен, който означаваше толкова много за всички нас, и за ново честване на многобройните благословии от нейната памет“.