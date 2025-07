Ръкостискането в орбита, което направи възможна Международната космическа станция

П рез 1975 г. среща между американски и съветски космонавти в орбита показа, че суперсилите могат да работят заедно. Положителните ѝ ефекти в крайна сметка доведоха до създаването на Международната космическа станция (МКС), съобщи BBC.

Само на 33 години, Глин Лъни е един от най-опитните ръководители на полети в НАСА. До 1970 г. той е бил в центъра на събитията по време на всичко - от първата орбита на капсулата „Аполо“ до първите стъпки на Нийл Армстронг на Луната.

Месеци след като помогна да се ръководят усилията за спасяване на екипажа на Аполо 13, когато космическият им кораб експлодира, Лъни се подготвяше за следващата си лунна мисия. Тогава получи телефонно обаждане от шефа си, ръководителя на контрола на мисията, Крис Крафт.

„Той каза: „Глин, започни да се приготвяш за Москва, ще бъдеш там след няколко седмици. Това беше неочаквана и пълна изненада, зашеметяващо за мен“, каза Лъни.

След като посвети кариерата си на спечелването на космическата надпревара срещу Съветския съюз, от Лъни се очакваше да ръководи екип, който да работи заедно с противниците си от Студената война по съвместна мисия: тестовия проект „Аполо-Союз“. Целта беше да се скачи американската капсула „Аполо“ и съветският космически кораб „Союз“ в орбита. Осъзнаването на този план щеше да отнеме на Лъни следващите пет години.

Лъни почина през 2021 г., но имах щастието да го интервюирам през 2012 г. за радиопредаване на BBC за кацанията на Луната. Срещнахме се в известната контролна зала на мисията Аполо в Хюстън. Пенсионираният ръководител на полета седеше до мен на стария си стол – гледайки надолу към тъмните конзоли и празните главни екрани. По онова време ( оттогава е реставрирана ), стаята изглеждаше занемарена, мисиите – далечен спомен.

Разговорът ни трябваше да е за предизвикателството на кацането на Луната , въпроси, на които той беше отговарял многократно преди. Но щом Лъни заговори за Аполо-Союз, стана ясно, че тази рядко обсъждана мисия е връхна точка в кариерата му.

„Виждах се като човек, който е преминал от воин от Студената война, що се отнася до това как пръв да изпратим програмата си до Луната, до човек, изпратен да се опита да види какво можем да направим, за да си сътрудничим в Kосмоса. Бях само на 33 години, когато отидох в Москва за първи път, представлявайки Съединените щати, и си мислех: „Уау!“, каза той.

Съветският съюз и Съединените щати се конкурираха в космоса още от изстрелването на Спутник-1 през 1957 г. Но идеята двете световни суперсили да работят заедно не се е появила съвсем неочаквано.

„В продължение на много години имаше усилия за намиране на съвместни програми между Съединените щати и Съветския съюз в космоса“, казва Тийзъл Мюир-Хармони, куратор на изложбите „Аполо“ и „Аполо-Союз“ в Националния музей на въздуха и космоса във Вашингтон.

„През октомври 1962 г. между САЩ и Съветския съюз беше подписано споразумение за обмен на метеорологични данни, а ако знаете за октомври 1962 г., това беше и Кубинската ракетна криза , когато се доближихме до ядрена война повече от всякога в историята. Космическата надпревара винаги е била тази комбинация от сътрудничество и конкуренция“, казва Мюир-Хармони.

Към 70-те години на миналия век, Белият дом по времето на Никсън се стреми да намали международното напрежение със Съветския съюз, воден от Леонид Брежнев (администрацията също така започна диалог с комунистически Китай), така че „Аполо-Союз“ беше важен дипломатически. Но начинанието имаше много практическа цел – ако космически кораби от различни държави можеха да се скачат един с друг, те биха могли да бъдат използвани за спасяване на блокирани астронавти.

„Въпросът беше как да спасим екипажите си в Космоса? Беше благородна идея космическите изследвания и сътрудничеството да ни обединят“, казва Кенет Филипс, куратор по аерокосмически науки в Калифорнийския научен център.

Що се отнася до астронавтите, назначени за мисията, символиката на избора също беше значителна. Тричленният американски екипаж щеше да включва Дийк Слейтън, един от първоначалните астронавти на Меркурий 7. Приземен от 1962 г. поради предполагаемо сърдечно заболяване, Слейтън най-накрая получи разрешение за полет, след като наблюдаваше отстрани как другите астронавти са пионери в космическите полети и летят до Луната. Междувременно двучленният съветски екипаж щеше да бъде воден от Алексей Леонов, първият човек, стъпил в Космоса. Ако гигантската руска ракета Н1 до Луната беше успешна, Леонов трябваше да стане първият човек, стъпил на Луната.

Техническото предизвикателство при съединяването на двата космически кораба беше значително. На външен вид сферичният „Союз“ и коничният „Аполо“ са много различни. „Союз“ е проектиран само за работа в ниска околоземна орбита, докато капсулата „Аполо“ първоначално е построена за полети до Луната (тази конкретна капсула би била Аполо 18). „Союз“ се управляваше предимно от земята, докато астронавтите от „Аполо“ можеха да пилотират своите кораби с помощта на най-съвременен цифров компютър. Дори въздушната смес, която екипажите на всяка страна дишаха в орбита, беше различна.

Но може би по-голямото предизвикателство беше преодоляването на културното разделение и подозренията, натрупани след Втората световна война между двамата врагове от Студената война. Докато американският екип се отправяше към Москва, те не бяха сигурни какво да очакват.

„Скоро разбрахме, че хората, с които работехме, не бяха чудовища, а човешки същества. Имах много руснаци, които харесвах, въпреки че КГБ беше много активно и наблюдаваше космонавтите отблизо“, каза пилотът на командния модул за мисията, Ванс Бранд, в интервю за моя подкаст през 2019 г.

Всъщност стаите, в които американската делегация беше отседнала в московския „Звезден град“, бяха подслушвани – малкият син на Бранд дори влезе в подслушвателна стая на КГБ – но скоро и двете страни откриха, че се сприятеляват.

„В крайна сметка много от хората, които работиха по програмата, бяха изненадани от интереса, готовността за компромис и професионализма на своите колеги. Връзката между Алексей Леонов и командира на Аполо Том Стафорд е чудесен пример – те станаха наистина близки приятели и поддържаха това приятелство през целия си живот“, казва Мюир-Хармони.

„Пилотите имат много общи неща, независимо дали са летели със Sabre или МиГ-ове“, каза Бранд. „Инженерите в една и съща област също могат лесно да се свържат... това, за което не говорихме, беше политиката и религията“.

Докато американската делегация се затрудняваше с изучаването на руски език и свикването с монотонната Москва от 70-те години на миналия век, съветските космонавти преживяха свой собствен културен шок, когато посетиха Щатите.

„Когато Алексей Леонов дойде в Съединените щати, той погледна магистралата и видя всички тези коли с различни цветове и искаше да разбере защо колите се предлагат във всички тези различни цветове“, казва Мюир-Хармони.

На 15 юли 1975 г. „Союз“ с Леонов и бординженер Валерий Кубасов изстрелва от Байконур в днешния Казахстан, последван седем часа по-късно от Стафорд, Бранд и Слейтън в техния „Аполо“ от Кейп Канаверал. „Аполо“ носи специално проектиран докинг адаптер, който ще свърже двата космически кораба. След двудневна орбита около Земята, на 17 юли космическите кораби се приближават един към друг.

„За първи път ги видях на около 740 км разстояние. Насочих телескопа и видях ярка точка в небето и накрая се приближихме много до тях – можехме да видим слънчевите панели на космическия им кораб, които приличаха на крила и му придаваха почти буболечков вид“, обясни Бранд.

Беше перфектно скачване. „След това американците почукаха на люка“, казва Мюир-Хармони, „и руснаците го отвориха и казаха: „Кой е там?“... което според мен е страхотна шега.“

Последваха ръкостискания и размяна на подаръци, преди президентът на САЩ Форд да се обърне към екипажа (Никсън беше подал оставка през август 1974 г. след скандала „Уотъргейт “), изразявайки „голямото си възхищение от упоритата ви работа и пълната ви отдаденост в подготовката за този първи съвместен полет“.

След два дни заедно, космическият кораб се откачи, за да се върне в родината си. Но това не беше краят на историята.

„Аполо-Союз представляваше голям пробив в сътрудничеството между САЩ и Съветския съюз. Той създаде прецедент за мирно сътрудничество в орбита – това е моментът, в който космическата дипломация наистина започна“, казва Светла Бен-Ицхак, доцент по международни отношения и космическа сигурност в университета Джонс Хопкинс във Вашингтон.

Идеята на космическата дипломация е, че космическите изследвания обединяват народите с – взаимноизгодна – обща цел и че сътрудничеството може да се разпростре обратно на Земята.

„Научните и инженерни цели могат да обединят хора, които не са смятали, че непременно могат да си сътрудничат продуктивно. Идеята за изследване е нещо, което всички можем да разберем“, казва Филипс.

Аполо-Союз доведе до по-нататъшно сътрудничество между суперсилите и с разпадането на Съветския съюз тези отношения станаха още по-близки. През 90-те години на миналия век мисии на космически совалки полетяха до руската космическа станция „Мир“ – с екипажи от двете страни, живеещи и работещи заедно в продължение на месеци. След това беше създадена Международната космическа станция (МКС), съвместен проект между 14 държави, в чието сърце са САЩ и Русия.

Дори след като Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г., руснаци, американци и западни съюзници продължават да работят заедно в орбита на МКС.

„Абсолютно удивително е, че това сътрудничество в Космоса на борда на Международната космическа станция продължава, дори когато напрежението на място се е засилило и са наложени санкции срещу Русия, включително в космическия сектор“, казва Бен-Ицхак. „И все пак на 450 км над Земята, ние все още си сътрудничим и работим заедно.

До известна степен Русия и САЩ нямат друг избор, освен да работят заедно. МКС е проектирана така, че различните национални сегменти да са взаимозависими. Ако единият партньор издърпа щепсела, станцията ще се провали. Партньорите на МКС по същество са в капан в токсичен брак, въпреки че на самата станция всички астронавти се разбират добре.

Бен-Ицхак изучава това, което тя нарича „космически блокове “ – нововъзникващите групи от космически държави. В момента, докато страните планират завръщане на Луната, изглежда, че САЩ и Русия скоро ще поемат по различни пътища. Русия вероятно ще застане на страната на Китай, а западните държави – включително Европа и Канада – ще се обединят около САЩ. Но се появяват и други блокове, включително арабски, африкански и азиатски държави (Индия например бързо се превръща в значителна космическа сила).

И така, могат ли един ден уроците, извлечени от тестовия проект Аполо-Союз, да се приложат и на Луната? И двете страни в тази нова космическа надпревара се стремят към установяване на бази на лунния Южен полюс, дори на един и същ кратер. И така, може ли Бен-Ицхак да си представи ръкостискания и шеги „чук-чук“ на лунната повърхност?

„В момента, съжалявам, че трябва да кажа, че е много малко вероятно. Всъщност е по-лошо от това... Споразуменията от Артемида са международно споразумение, установяващо норми за поведение на лунната повърхност , включително мирно проучване, прозрачност, спешна помощ и опазване на общото наследство, включително отпечатъците от астронавтите“, казва тя.

„Прието е от 55 държави, но не и от Китай или Русия“

Що се отнася до Аполо-Союз, когато споменах на хората, че пиша тази статия, малцина – дори в космическия бизнес – сякаш бяха чували за нея. Двете страни на мисията отново са напълно различни – както политически, така и буквално. Космическият кораб „Союз“ се намира в частния музей „Енергия“ близо до Москва, а капсулата „Аполо“ сега се грижи от Филипс в Калифорнийския научен център в Лос Анджелис. Той обаче е оптимист за съвместното бъдеще на космическите изследвания.

„Има международна общност, която чака да си сътрудничи в космоса. Ако правителствените структури позволят това, тогава мисля, че можем да свършим наистина невероятна работа заедно“, казва Филипс.

Що се отнася до Лъни, той оглави програмата „Спейс Совалка“ – следващото голямо космическо приключение на Америка. Но 50 години по-късно, неговото ръководство на „Аполо-Союз“ заслужава да бъде запомнено с това, че промени завинаги начина, по който съперничещите си нации могат да се научат да живеят и работят заедно в Космоса.