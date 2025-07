Родено в 21-а седмица и по-леко от грейпфрут: Бебе-рекордьор отпразнува първи рожден ден

Б ебе, държащо световен рекорд, което се роди само в 21-та седмица, наскоро отпразнува първия си рожден ден, съобщава People.

Неш Кийн е роден 133 дни преди термина си в здравния център на Университета на Айова на 5 юли 2024 г. и сега е признат за най-недоносеното бебе в историята, според Книгата на рекордите на Гинес. Предишният рекордьор, Къртис Мийнс, е роден на 21 седмици и 1 ден.

Когато се е родил, Наш е тежал само 280 грама, което е по-малко от грейпфрут, и е бил дълъг 23,5 см. След това е бил откаран по спешност в отделението за интензивно лечение на новородени (НИО) ниво IV на болницата, където е преодолял това, което д-р Ейми Станфорд описва като „много критични предизвикателства“.

Сега родителите на Наш, Моли и Рандал Кийн, са развълнувани да могат да отпразнуват раждането на сина си.

„Емоционално е по толкова много начини: гордост, благодарност, дори известна скръб за това колко различно е било пътуването му. Но преди всичко се усеща като победа“, каза Моли.

Според организацията, която води записи, първите няколко дни от живота на Наш били „размазване на страх, несигурност и надежда“ за Моли.

Когато синът ѝ беше на три седмици и тя успя да го държи на ръце за първи път, майката призна, че е била „много нервна“.

This is little Nash Keen.



He was born at just 21 weeks gestation and weighing a mere 10 ounces.



No clump of cells. No ball of tissue.



And Nash just earned the the Guinness World Record as the most premature baby to survive! pic.twitter.com/diGEt0wEMi