Родени за парти: Коя зодия оглави класацията на купонджиите

Д окато за едни купоните са неизчерпаем източник на енергия и вдъхновение, за други те са просто изтощаващо задължение. Истинските купонджии разцъфват сред шумните компании, светлините на дансинга и новите запознанства, без които не си представят свободното време. Те обичат да бъдат в центъра на вниманието и често си тръгват последни, заредени от чуждата емоция.

На противоположния полюс са хората, които намират истинското щастие в тишината, домашния уют или дълбоките разговори в тесен кръг. Големите тълпи бързо изсмукват техните сили, затова те предпочитат да рестартират ума си в спокойна и предвидима среда.

Само четири зодиакални знака са известни като истински купонджии. За някои зодии партитата, общуването и шумните събирания са истински начин на живот. Някои от тях се появяват на купони само от време на време, докато други изобщо не могат да си представят свободното време без тях.

Вижте кои зодии предпочитат домашния уют и кои обичат купоните най-много в нашата галерия.