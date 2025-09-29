Мит или чудо? Запознайте се с тази риба, която може да сменя пола си, когато е необходимо

П риродата никога не спира да ни изненадва: от променящите се цветове на хамелеона до сложните миграционни маршрути на птиците. Някои способности на живия свят изглеждат почти магически. Една от най-необичайните се крие под водната повърхност, риба, способна да променя пола си в процеса на растеж. Това може да звучи невероятно, но е напълно реално.
- Водните магьосници, които сменят пола си
Рибата барамунди, която обитава тропическите води на северна Австралия, е известна със своята уникална способност да сменя пола си с възрастта. Този феномен се наблюдава и при други рибни видове, но при барамунди е особено забележителен, тъй като те са "протандрични" последователни хермафродити. Това означава, че започват живота си като мъже, но с растежа могат да се превърнат в женски. Учените са се чудили как точно барамунди решават кога да преминат от един пол в друг, а нови изследвания хвърлят светлина върху този въпрос.
- Какво показва изследването
Според проучване на Бриен Робъртс, докторант в Университета Чарлз Дарвин (CDU), времето за смяна на пола при барамунди зависи повече от размерa на рибата, отколкото от възрастта ѝ.
Рибите, които растат по-бързо, сменят пола на по-ранна възраст и прекарват по-голяма част от живота си като женски, по-големият и по-продуктивен пол. Това е важно, защото големите женски произвеждат повече яйца и допринасят значително за бъдещето на вида. Проучването, анализирало растежните пръстени в костите на рибите, показва, че по-бързо растящите индивиди достигат размера, необходим за смяна на пола, по-рано от бавно растящите.
- Невероятната трансформация
Тези риби се раждат в устията на реки и започват живота си като мъжки. С растежа си те преминават в женски, след като достигнат около 50 см дължина. Този процес зависи не само от възрастта, но и от темпа на растеж.
- По-бързо растящите риби сменят пола си по-рано
Робъртс обяснява:
"Бързо растящите барамунди ще сменят пола си по-рано, защото достигат прага за трансформация по-бързо от по-бавно растящите се." Това означава, че рибата прекарва повече време като женска, която може да произвежда голям брой яйца, допринасяйки повече за популацията на вида.
- Защо сменят пола от мъжки към женски
Големите женски барамунди са от съществено значение за размножаването. Те могат да снасят повече яйца и да предават повече генетичен материал на следващото поколение. Малките женски нямат същото предимство, затова смяната на пола в зависимост от размера е еволюционно ефективна стратегия.
- Ролята на околната среда
Условията на околната среда също влияят на растежа на барамунди. Здравословните влажни сезони осигуряват повече храна и подходящи местообитания за младите риби, което позволява по-бърз растеж и по-ранна трансформация в женски. "Големите дъждовни сезони осигуряват добра храна и местообитания за младите барамунди, позволявайки им да растат и да се развиват по-бързо, да станат женски по-рано и да произведат повече потомство за бъдещето", отбелязва Робъртс.
- Заплахи за популацията
Въпреки че популацията на барамунди е голяма, те са застрашени както от спортен, така и от търговски риболов. Поради бавния им темп на растеж и размножаване, популациите се увеличават бавно. Това ги прави уязвими, особено тъй като по-големите женски често са цел на риболовците.