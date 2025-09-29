Мит или чудо? Запознайте се с тази риба, която може да сменя пола си, когато е необходимо

П риродата никога не спира да ни изненадва: от променящите се цветове на хамелеона до сложните миграционни маршрути на птиците. Някои способности на живия свят изглеждат почти магически. Една от най-необичайните се крие под водната повърхност, риба, способна да променя пола си в процеса на растеж. Това може да звучи невероятно, но е напълно реално.

Водните магьосници, които сменят пола си

Рибата барамунди, която обитава тропическите води на северна Австралия, е известна със своята уникална способност да сменя пола си с възрастта. Този феномен се наблюдава и при други рибни видове, но при барамунди е особено забележителен, тъй като те са "протандрични" последователни хермафродити. Това означава, че започват живота си като мъже, но с растежа могат да се превърнат в женски. Учените са се чудили как точно барамунди решават кога да преминат от един пол в друг, а нови изследвания хвърлят светлина върху този въпрос.

Какво показва изследването

Според проучване на Бриен Робъртс, докторант в Университета Чарлз Дарвин (CDU), времето за смяна на пола при барамунди зависи повече от размерa на рибата, отколкото от възрастта ѝ.

Рибите, които растат по-бързо, сменят пола на по-ранна възраст и прекарват по-голяма част от живота си като женски, по-големият и по-продуктивен пол. Това е важно, защото големите женски произвеждат повече яйца и допринасят значително за бъдещето на вида. Проучването, анализирало растежните пръстени в костите на рибите, показва, че по-бързо растящите индивиди достигат размера, необходим за смяна на пола, по-рано от бавно растящите.

Невероятната трансформация

Тези риби се раждат в устията на реки и започват живота си като мъжки. С растежа си те преминават в женски, след като достигнат около 50 см дължина. Този процес зависи не само от възрастта, но и от темпа на растеж.

По-бързо растящите риби сменят пола си по-рано

Робъртс обяснява:

"Бързо растящите барамунди ще сменят пола си по-рано, защото достигат прага за трансформация по-бързо от по-бавно растящите се." Това означава, че рибата прекарва повече време като женска, която може да произвежда голям брой яйца, допринасяйки повече за популацията на вида.

Защо сменят пола от мъжки към женски

Големите женски барамунди са от съществено значение за размножаването. Те могат да снасят повече яйца и да предават повече генетичен материал на следващото поколение. Малките женски нямат същото предимство, затова смяната на пола в зависимост от размера е еволюционно ефективна стратегия.

Ролята на околната среда

Условията на околната среда също влияят на растежа на барамунди. Здравословните влажни сезони осигуряват повече храна и подходящи местообитания за младите риби, което позволява по-бърз растеж и по-ранна трансформация в женски. "Големите дъждовни сезони осигуряват добра храна и местообитания за младите барамунди, позволявайки им да растат и да се развиват по-бързо, да станат женски по-рано и да произведат повече потомство за бъдещето", отбелязва Робъртс.

Заплахи за популацията

Въпреки че популацията на барамунди е голяма, те са застрашени както от спортен, така и от търговски риболов. Поради бавния им темп на растеж и размножаване, популациите се увеличават бавно. Това ги прави уязвими, особено тъй като по-големите женски често са цел на риболовците.