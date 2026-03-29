Рецепта за нежен лимонов кейк, който се приготвя „за миг“

П разничната трапеза често е богата на традиционни и тежки ястия, затова много хора избират за десерт нещо леко, ароматно и лесно за изпълнение. Този елегантен лимонов кейк е точно такъв – ефирен, освежаващ и перфектен за пролетните дни. Нежната му текстура и цитрусов аромат го правят идеален избор както за следобедно кафе, така и за изискан завършек на празничната трапеза.

Въпреки че изглежда като шедьовър от професионална сладкарница, приготвянето му е изненадващо бързо и лесно, което го прави подходящ дори за натоварените дни.

Пролетна атмосфера в чиния

Лимоновият кейк се приготвя само с няколко основни съставки, които повечето от нас вече имат в кухнята си: масло, захар, яйца, брашно и лимон. Настърганата кора и свежият сок придават онзи характерен аромат, който превръща десерта в истинско пролетно изкушение.

Вярваме, че този елегантен лимонов кейк ще внесе много настроение на вашата трапеза и ще се превърне в една от онези любими рецепти, към които ще се връщате често – независимо дали за празник, за уикенда или просто за моментите, в които имате нужда от нещо сладко към кафето си.

Представяме ви рецептата, с която няма как да сбъркате:

Лимонов кейк

Необходими съставки:

240 г брашно

1 ½ ч.л. бакпулвер

1 ч.л. сол

227 г масло

250 г захар

4 големи яйца

3 с.л. пресен лимонов сок

1 с.л. настъргана лимонова кора

120 мл прясно мляко (на стайна температура)

За глазурата:

120 г пудра захар

1 с.л. лимонов сок

2 ч.л. прясно мляко

Начин на приготвяне: