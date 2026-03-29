Рецепта за нежен лимонов кейк, който се приготвя „за миг“

П разничната трапеза често е богата на традиционни и тежки ястия, затова много хора избират за десерт нещо леко, ароматно и лесно за изпълнение. Този елегантен лимонов кейк е точно такъв – ефирен, освежаващ и перфектен за пролетните дни. Нежната му текстура и цитрусов аромат го правят идеален избор както за следобедно кафе, така и за изискан завършек на празничната трапеза.
Въпреки че изглежда като шедьовър от професионална сладкарница, приготвянето му е изненадващо бързо и лесно, което го прави подходящ дори за натоварените дни.
- Пролетна атмосфера в чиния
Лимоновият кейк се приготвя само с няколко основни съставки, които повечето от нас вече имат в кухнята си: масло, захар, яйца, брашно и лимон. Настърганата кора и свежият сок придават онзи характерен аромат, който превръща десерта в истинско пролетно изкушение.
Вярваме, че този елегантен лимонов кейк ще внесе много настроение на вашата трапеза и ще се превърне в една от онези любими рецепти, към които ще се връщате често – независимо дали за празник, за уикенда или просто за моментите, в които имате нужда от нещо сладко към кафето си.
Представяме ви рецептата, с която няма как да сбъркате:
Лимонов кейк
Необходими съставки:
- 240 г брашно
- 1 ½ ч.л. бакпулвер
- 1 ч.л. сол
- 227 г масло
- 250 г захар
- 4 големи яйца
- 3 с.л. пресен лимонов сок
- 1 с.л. настъргана лимонова кора
- 120 мл прясно мляко (на стайна температура)
За глазурата:
- 120 г пудра захар
- 1 с.л. лимонов сок
- 2 ч.л. прясно мляко
Начин на приготвяне:
- Подготовка на сухите съставки: В средно голяма купа пресейте и смесете брашното, бакпулвера и солта. Оставете настрана.
- Разбиване на основата: С помощта на миксер разбийте маслото и захарта, докато сместа стане светла и пухкава (около 2-3 минути). Добавете лимоновия сок и настърганата кора, като продължите да бъркате.
- Добавяне на яйцата: Прибавяйте яйцата едно по едно, като изчаквате всяко да се усвои напълно от сместа. Ако е необходимо, оберете страните на купата с шпатула, за да избегнете образуването на бучки.
- Смесване: Докато миксерът работи на ниска скорост, добавете една трета от брашнената смес, последвана от половината мляко. Повторете с още една трета от брашното, останалото мляко и завършете с последната част от брашното. Поетапното добавяне предпазва тестото от прекалено разбъркване, което е важно за неговата ефирност.
- Печене: Изсипете сместа в предварително подготвена форма за кекс. Печете около 45 минути на 180°C или докато клечка за зъби, поставена в центъра, излезе чиста. Нормално е кексът да се надуе и леко да се пукне отгоре по време на печене.
- Охлаждане и декорация: Оставете сладкиша да се охлади във формата за няколко минути, след което го извадете върху решетка до пълното му изстиване.
- Финални щтрихи: Пригответе глазурата, като разбиете пудрата захар, лимоновия сок и млякото до гладка смес. Полейте охладения кейк непосредствено преди сервиране и гарнирайте по желание с лимонова кора и листенца прясна мента.