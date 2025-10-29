Любопитно

Всяка хапка е удоволствие! Лесна рецепта за брауни с тирамису

Ето как да си го приготвите у дома

29 октомври 2025, 06:47
Всяка хапка е удоволствие! Лесна рецепта за брауни с тирамису
Източник: iStock/Getty Images

П редставете си всички чудеса на тирамису и брауни, събрани в една изкусителна хапка. Браунито с тирамису е десерт, който комбинира наситен шоколадов блат и нежния крем, характерен за класическото италианско тирамису. Резултатът е истинска фантазия за сетивата. Ето как да си го приготвите у дома.

Необходими продукти

  • За браунито:

1 чаша (230 г)  масло

400 г тъмен шоколад (70% какао), нарязан на едро

60 г неподсладено какао на прах

120 г брашно (универсално)

5 големи яйца

140 г кафява захар

200 г кристална захар

1 чаена лъжичка сол

1 супена лъжица ванилов екстракт

1 супена лъжица разтворимо еспресо на прах

  • За еспресо крема:

225 г маскарпоне

240 мл сладкарска сметана (за разбиване)

50 г кристална захар

¼ чаена лъжичка сол

1 супена лъжица ванилова паста или ванилова захар

1 супена лъжица (30 мл) разтворимо еспресо на прах

Източник: iStock/Getty Images

Начин на приготвяне

  1. Загрейте фурната до 175°C. Подгответе правоъгълна тава (23 х 33 см), като я покриете с хартия за печене.
  2. Разтопете маслото на слаб огън в малка тенджера. Свалете от котлона, добавете нарязания шоколад и разбъркайте, докато се разтопи напълно. Оставете сместа да се охлади.
  3. В отделна купа пресейте брашното, какаото и еспресото на прах.
  4. В голяма купа разбийте яйцата, двете захари, солта и ванилията на висока скорост за около 5 минути – докато сместа стане гъста и светла.
  5. Внимателно добавете охладената шоколадова смес към яйчената.
  6. Прибавете пресятата суха смес (брашно, какао и еспресо) и разбъркайте внимателно до хомогенност.
  7. Изсипете тестото в подготвената тава и заравнете повърхността.
  8. Печете около 25 минути, докато повърхността леко се напука и браунито остане меко на допир.
  9. Оставете да се охлади напълно преди да добавите крема.

Приготвяне на еспресо крема

  1. В голяма купа смесете маскарпонето и сметаната. Разбийте на средна скорост около 30 секунди, докато се смесят добре.
  2. Добавете захарта, солта, ванилията и еспресото на прах. Продължете разбиването на средно висока скорост за още 2 минути, докато се получи гладък и пухкав крем.
  3. Разпределете еспресо крема равномерно върху охладеното брауни.
  4. С помощта на фина цедка поръсете с какао за финален завършек.

Съвет:

Охладете браунито с тирамису за поне час преди сервиране – така вкусовете ще се смесят идеално, а текстурата ще стане още по-нежна и кремообразна.

Източник: zadovoljna    
Брауни Тирамису Десерт Рецепта Шоколадов блат Еспресо крем Маскарпоне Какао
