Всяка хапка е удоволствие! Лесна рецепта за брауни с тирамису

П редставете си всички чудеса на тирамису и брауни, събрани в една изкусителна хапка. Браунито с тирамису е десерт, който комбинира наситен шоколадов блат и нежния крем, характерен за класическото италианско тирамису. Резултатът е истинска фантазия за сетивата. Ето как да си го приготвите у дома.

Необходими продукти

За браунито:

1 чаша (230 г) масло

400 г тъмен шоколад (70% какао), нарязан на едро

60 г неподсладено какао на прах

120 г брашно (универсално)

5 големи яйца

140 г кафява захар

200 г кристална захар

1 чаена лъжичка сол

1 супена лъжица ванилов екстракт

1 супена лъжица разтворимо еспресо на прах

За еспресо крема:

225 г маскарпоне

240 мл сладкарска сметана (за разбиване)

50 г кристална захар

¼ чаена лъжичка сол

1 супена лъжица ванилова паста или ванилова захар

1 супена лъжица (30 мл) разтворимо еспресо на прах

Начин на приготвяне

Загрейте фурната до 175°C. Подгответе правоъгълна тава (23 х 33 см), като я покриете с хартия за печене. Разтопете маслото на слаб огън в малка тенджера. Свалете от котлона, добавете нарязания шоколад и разбъркайте, докато се разтопи напълно. Оставете сместа да се охлади. В отделна купа пресейте брашното, какаото и еспресото на прах. В голяма купа разбийте яйцата, двете захари, солта и ванилията на висока скорост за около 5 минути – докато сместа стане гъста и светла. Внимателно добавете охладената шоколадова смес към яйчената. Прибавете пресятата суха смес (брашно, какао и еспресо) и разбъркайте внимателно до хомогенност. Изсипете тестото в подготвената тава и заравнете повърхността. Печете около 25 минути, докато повърхността леко се напука и браунито остане меко на допир. Оставете да се охлади напълно преди да добавите крема.

Приготвяне на еспресо крема

В голяма купа смесете маскарпонето и сметаната. Разбийте на средна скорост около 30 секунди, докато се смесят добре. Добавете захарта, солта, ванилията и еспресото на прах. Продължете разбиването на средно висока скорост за още 2 минути, докато се получи гладък и пухкав крем. Разпределете еспресо крема равномерно върху охладеното брауни. С помощта на фина цедка поръсете с какао за финален завършек.

Съвет:

Охладете браунито с тирамису за поне час преди сервиране – така вкусовете ще се смесят идеално, а текстурата ще стане още по-нежна и кремообразна.