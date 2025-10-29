Всяка хапка е удоволствие! Лесна рецепта за брауни с тирамису

П редставете си всички чудеса на тирамису и брауни, събрани в една изкусителна хапка. Браунито с тирамису е десерт, който комбинира наситен шоколадов блат и нежния крем, характерен за класическото италианско тирамису. Резултатът е истинска фантазия за сетивата. Ето как да си го приготвите у дома.
Необходими продукти
- За браунито:
1 чаша (230 г) масло
400 г тъмен шоколад (70% какао), нарязан на едро
60 г неподсладено какао на прах
120 г брашно (универсално)
5 големи яйца
140 г кафява захар
200 г кристална захар
1 чаена лъжичка сол
1 супена лъжица ванилов екстракт
1 супена лъжица разтворимо еспресо на прах
- За еспресо крема:
225 г маскарпоне
240 мл сладкарска сметана (за разбиване)
50 г кристална захар
¼ чаена лъжичка сол
1 супена лъжица ванилова паста или ванилова захар
1 супена лъжица (30 мл) разтворимо еспресо на прах
Начин на приготвяне
- Загрейте фурната до 175°C. Подгответе правоъгълна тава (23 х 33 см), като я покриете с хартия за печене.
- Разтопете маслото на слаб огън в малка тенджера. Свалете от котлона, добавете нарязания шоколад и разбъркайте, докато се разтопи напълно. Оставете сместа да се охлади.
- В отделна купа пресейте брашното, какаото и еспресото на прах.
- В голяма купа разбийте яйцата, двете захари, солта и ванилията на висока скорост за около 5 минути – докато сместа стане гъста и светла.
- Внимателно добавете охладената шоколадова смес към яйчената.
- Прибавете пресятата суха смес (брашно, какао и еспресо) и разбъркайте внимателно до хомогенност.
- Изсипете тестото в подготвената тава и заравнете повърхността.
- Печете около 25 минути, докато повърхността леко се напука и браунито остане меко на допир.
- Оставете да се охлади напълно преди да добавите крема.
Приготвяне на еспресо крема
- В голяма купа смесете маскарпонето и сметаната. Разбийте на средна скорост около 30 секунди, докато се смесят добре.
- Добавете захарта, солта, ванилията и еспресото на прах. Продължете разбиването на средно висока скорост за още 2 минути, докато се получи гладък и пухкав крем.
- Разпределете еспресо крема равномерно върху охладеното брауни.
- С помощта на фина цедка поръсете с какао за финален завършек.
Съвет:
Охладете браунито с тирамису за поне час преди сервиране – така вкусовете ще се смесят идеално, а текстурата ще стане още по-нежна и кремообразна.