Почина легендарен актьор от филми на ужасите с над 200 роли

У до Киер, емблематичен немски актьор, чиято кариера обхващаше както некомерсиални арт филми, така и холивудски блокбъстъри, почина на 81-годишна възраст, съобщи Mirror.
Киер е починал в неделя сутринта, на 23 ноември, сподели партньорът му Делбърт Макбрайд.
Кариерата на Киер се простира в рамките на пет десетилетия и включва над 200 роли. Години наред той пътува между Европа и Съединените щати, преди в крайна сметка да се установи в Лос Анджелис и Палм Спрингс.
Киер е роден по време на бомбардировка в Кьолн през 1944 г. Преди години в телефонно интервю той описва раждането си с покъртителна история, спомняйки си как майка му го е предпазила с тялото си сред развалините.
Veteran actor Udo Kier has passed away at 81.— The Game Awards (@thegameawards) November 24, 2025
He was set to star in OD Knock from Hideo Kojima, and was Yuri in the Command and Conquer: Red Alert games. pic.twitter.com/V8rfTX7rBl
Киер описва детството си в Германия като „ужасно“, с баща, „който вече е бил женен с три деца“, и майка, която се бори да го отгледа в бедност. Той обаче успява да преобърне живота си и да се превърне в изключително успешен актьор.
На 18 години Киер се мести в Лондон, научава английски и стартира кариерата си с главна роля в късометражния филм „Пътят към Сен Тропе“ от 1966 г.
Пътят му към киното обаче е непредсказуем и случайна среща с режисьора Пол Мориси в самолет води до най-големите му роли. Той участва в „Плът за Франкенщайн“ (1973) и „Кръв за Дракула“ (1974), и двата продуцирани от Анди Уорхол, които се превръщат в определящи моменти в ранната му кариера.
Комикът и актьор Дейн Кук отдаде почит в социалната мрежа X. „Ще ми липсваш, Удо Киер“, написа той. „Ти не само имаше най-страхотните истории, но беше и любезен домакин, и не вярвам хората да ми повярват, като кажа, че беше един от най-забавните хора, които някога съм срещал. Почивай в мир – снимките на магистралата за нашия филм „American Exit“ завинаги ще останат един от любимите ми спомени.“