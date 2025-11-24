Почина легендарен актьор от филми на ужасите с над 200 роли

У до Киер, емблематичен немски актьор, чиято кариера обхващаше както некомерсиални арт филми, така и холивудски блокбъстъри, почина на 81-годишна възраст, съобщи Mirror.

Киер е починал в неделя сутринта, на 23 ноември, сподели партньорът му Делбърт Макбрайд.

Кариерата на Киер се простира в рамките на пет десетилетия и включва над 200 роли. Години наред той пътува между Европа и Съединените щати, преди в крайна сметка да се установи в Лос Анджелис и Палм Спрингс.

Киер е роден по време на бомбардировка в Кьолн през 1944 г. Преди години в телефонно интервю той описва раждането си с покъртителна история, спомняйки си как майка му го е предпазила с тялото си сред развалините.

Veteran actor Udo Kier has passed away at 81.



He was set to star in OD Knock from Hideo Kojima, and was Yuri in the Command and Conquer: Red Alert games. pic.twitter.com/V8rfTX7rBl — The Game Awards (@thegameawards) November 24, 2025

Киер описва детството си в Германия като „ужасно“, с баща, „който вече е бил женен с три деца“, и майка, която се бори да го отгледа в бедност. Той обаче успява да преобърне живота си и да се превърне в изключително успешен актьор.

На 18 години Киер се мести в Лондон, научава английски и стартира кариерата си с главна роля в късометражния филм „Пътят към Сен Тропе“ от 1966 г.

Пътят му към киното обаче е непредсказуем и случайна среща с режисьора Пол Мориси в самолет води до най-големите му роли. Той участва в „Плът за Франкенщайн“ (1973) и „Кръв за Дракула“ (1974), и двата продуцирани от Анди Уорхол, които се превръщат в определящи моменти в ранната му кариера.

Комикът и актьор Дейн Кук отдаде почит в социалната мрежа X. „Ще ми липсваш, Удо Киер“, написа той. „Ти не само имаше най-страхотните истории, но беше и любезен домакин, и не вярвам хората да ми повярват, като кажа, че беше един от най-забавните хора, които някога съм срещал. Почивай в мир – снимките на магистралата за нашия филм „American Exit“ завинаги ще останат един от любимите ми спомени.“