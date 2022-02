Разпродават шедьоври заради милиардерски развод

П роизведения на Пабло Пикасо, Марк Ротко, Анди Уорхол и други съвременни творци ще бъдат продадени на търг от аукционна къща „Сотбис” по разпореждане на американски съд като част от подялбата на имуществото при развода на семейство милиардери, предаде Асошиейтед прес .

Тридесетте произведения на изкуството от колекцията „Маклоу” ще сменят собствениците си на 16 май в Ню Йорк.

Творбите са притежание на предприемача Хари Маклоу и съпругата му Линда,

които в продължение на четири десетилетия събират произведения на най-големите майстори на четката на ХХ в. Много от картините са били изложени в огромния апартамент на семейството в Ню Йорк.

След като се разделят през 2016 г., съдия разпорежда колекцията да бъде разпродадена като част от споразумението за развода. Творбите, които ще бъдат продадени през май, се очаква да достигнат стойности от стотици милиони щатски долари.

