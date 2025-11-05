„Хара хачи бу“: Прост японски хранителен навик за по-малко калории

Н якои от най-здравите и дълголетни хора в света следват практиката „хара хачи бу“ – философия на хранене, основана на умереността. Тази практика произлиза от японско конфуцианско учение, което инструктира хората да се хранят само докато не се наситят на около 80%.

Съвсем наскоро, тя привлича вниманието като стратегия за отслабване.

Но макар "хара хачи бу" да набляга на умереното хранене и спирането преди да се наситите, то не бива да се възприема като метод за диетично ограничение. По-скоро представлява начин на хранене, който може да ни помогне да се научим да бъдем осъзнати и благодарни, докато забавяме темпото по време на хранене.

Изследванията върху "хара хачи бу" са ограничени. Предишни проучвания са оценявали общите хранителни модели на живеещите в региони, където тази хранителна философия е по-често срещана, а не „правилото 80%“ поотделно.

Наличните доказателства обаче показват, че "хара хачи бу" може да намали общия дневен прием на калории. Свързано е и с по-ниско дългосрочно наддаване на тегло и по-нисък среден индекс на телесна маса (ИТМ).

Практиката е в съответствие и с по-здравословния избор на хранене при мъжете, като участниците избират да ядат повече зеленчуци по време на хранене и по-малко зърнени храни, когато следват "хара хачи бу".

"Хара хачи бу" също споделя много сходни принципи с концепциите за осъзнато хранене или интуитивно хранене. Тези подходи, базирани на осъзнатост и без диета, насърчават по-силна връзка с вътрешните сигнали за глад и ситост.

Изследванията показват, че и двата подхода могат да помогнат за намаляване на емоционалното хранене и подобряване на цялостното качество на диетата.

"Хара хачи бу" може да има и много предимства, които надхвърлят загубата на тегло.

Например, фокусът на "хара хачи бу" върху осъзнаването и интуитивното хранене може да предложи нежен и устойчив начин за подпомагане на дългосрочните промени в здравето. Устойчивите промени в здравето са много по-лесни за поддържане в дългосрочен план. Това може да подобри здравето и да предотврати повторното натрупване на тегло, което може да бъде риск за тези, които отслабват чрез традиционни хранителни подходи.

Етосът на "хара хачи бу" също е напълно логичен в контекста на съвременния живот и може да ни помогне да развием по-добри отношения с храната, която ядем.

Данните сочат, че около 70% от възрастните и децата използват цифрови устройства по време на хранене. Това поведение е свързано с по-висок прием на калории, по-нисък прием на плодове и зеленчуци и по-голяма честота на хранителни разстройства, включително ограничения, преяждане и преяждане.

Като диетолог, виждам това постоянно. Поставяме храната на пиедестал, обсебваме я, говорим за нея, публикуваме за нея – но толкова често всъщност не ѝ се наслаждаваме. Загубили сме това чувство за връзка и признателност.

По-наясно с храната, която ядем, и отделянето на време, за да я вкусим, да ѝ се насладим и истински да я преживеем, както подчертава "хара хачи бу", може да ни позволи да се свържем отново с телата си, да подпомогнем храносмилането и да направим по-питателен избор на храна.

Опитайте „хара хачи бу“

За тези, които може би искат да направят „хара хачи бу“ или да предприемат по-внимателен и интуитивен подход, за да подобрят връзката си с храната, ето няколко съвета, които можете да опитате:

1. Проверете тялото си преди хранене

Запитайте се: Наистина ли съм гладен? И ако е така, какъв вид глад е той – физически, емоционален или просто навика? Ако сте физически гладни, отказването от нещо може да доведе само до по-силен апетит или преяждане по-късно. Но ако се чувствате отегчени, уморени или стресирани, отделете малко време за пауза. Даването на пространство за размисъл може да помогне за предотвратяване на превръщането на храната в механизъм за справяне по подразбиране.

2. Яжте без разсейване

Отдръпнете се от екраните и се съсредоточете изцяло върху храненето си. Екраните често ни разсейват от сигналите за ситост, което може да допринесе за преяждане.

3. Забавете темпото и се насладете на всяка хапка

Храненето трябва да бъде сетивно и задоволително преживяване. Забавянето на темпото ни позволява да разберем кога сме сити и трябва да спрем да се храним.

4. Стремете се да се чувствате комфортно сити, а не претъпкани

Ако си представим, че си гладен като един, а сит като десет, за да си легнеш, тогава храненето, докато не си около „80% сити“, означава, че трябва да се чувстваш комфортно сити, а не преядени. Бавното хранене и вслушването в сигналите на тялото ти ще ти помогне да постигнеш това.

5. Споделяйте храна, когато можете

Връзката и разговорът са част от това, което прави храната смислена. Връзката по време на хранене е уникално човешка и е ключ към дълголетието .

6. Стремете се към подхранване

Уверете се, че храната ви е богата на витамини, минерали, фибри и енергия.

7. Практикувайте самосъстрадание

Няма нужда да се храните „перфектно“. Смисълът на "хара хачи бу" е да осъзнавате тялото си, а не да се чувствате виновни за това, което ядете.

Важно е да се отбележи, че "хара хачи бу" не е замислен като ограничителен подход към храненето. Той насърчава умереността и храненето в синхрон с тялото ви – не „ядене на по-малко“.

Когато се разглежда като средство за отслабване, то рискува да задейства вреден цикъл от ограничения, дисрегулация и преяждане – точно обратното на балансирания, интуитивен етос, който е предназначено да въплъщава. Фокусирането единствено върху храненето с по-малко количество храна също отвлича вниманието от по-важни аспекти на храненето – като например качеството на храната и приемането на основни хранителни вещества.

Тази практика може да не е подходяща за всички. Спортисти, деца, възрастни хора и хора, живеещи с болести, често имат по-високи или по-специфични хранителни нужди, така че този хранителен режим може да не е подходящ за тези групи.

Макар често да се свежда до простото правило „80% засищане“, "хара хачи бу" отразява много по-широк принцип на осъзната умереност. В основата си става въпрос за настройване към тялото, почитане на глада без преяждане и оценяване на храната като гориво – вечен навик, който си струва да се възприеме.