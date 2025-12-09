Жена едва не загуби носа си заради лош навик

М лада жена от Москва почти загубила носа си заради честото бъркане в него – навик, който с времето довел до сериозни последици.

Пациентката страдала от силна сухота в носа, при което отвътре се образували корички. Тя опитвала да ги премахва сама, като често си бъркала в носа. С течение на времето носът започнал да се смалява. Едва след три години жената потърсила лекарска помощ.

Първоначално специалистите предположили, че проблемите са следствие от пластична операция, но се оказало, че пациентката никога не е имала такава.

Впоследствие било установено, че част от носната ѝ преграда е изчезнала. Освен това се развил васкулит — възпаление на стените на кръвоносните съдове, което може да доведе до нарушено функциониране на различни органи.

Как да поддържаме здравето и хигиената на носа: полезни съвети

Подобни случаи напомнят колко важно е да се грижим правилно за носната кухина, особено през зимата или при сух въздух. Ето няколко доказано полезни и безопасни препоръки:

1. Използвайте редовно физиологичен разтвор

Спрейове и капки с физиологичен разтвор (0.9% NaCl) поддържат носната лигавица влажна.

Измиването със солен разтвор помага за нежно премахване на корички, без да се уврежда тъканта.

2. Поддържайте влажност в помещението

Сухият въздух е една от най-честите причини за напукване и образуване на корички.

Овлажнителят у дома, особено през отоплителния сезон, значително намалява проблема.

3. Не си бъркайте в носа

Дори лекото механично дразнене може да причини ранички, инфекции и хронично възпаление.

При често кървене или корички е важно да се търси причината, а не да се премахват насила.

4. Използвайте мазни капки или мехлеми при силна сухота

Препарати, съдържащи медицински масла (напр. сусамово или евкалиптово) или специални мехлеми, предпазват лигавицата.

Те се ползват само според указанията, но помагат за регенерацията на тъканите.

5. Избягвайте агресивни методи за почистване

Памучни клечки, нокти или остри предмети могат да увредят деликатната лигавица.

Ако коричките са упорити, по-добре е да се консултирате с УНГ специалист.

6. При повтарящи се проблеми — потърсете лекар

Честите корички, болка, намалено обоняние или кървене могат да са симптоми на алергия, инфекция, хронично възпаление или автоимунни заболявания.

Навременната диагностика предотвратява тежки усложнения като тези в описания случай.