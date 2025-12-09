Свят

Жена едва не загуби носа си заради лош навик

Лекарите напомнят, че честото бъркане в носа и неправилната грижа за лигавицата могат да доведат до инфекции, увреждане на преградата и тежки възпаления — правилната хигиена е ключова за предотвратяване на подобни случаи

9 декември 2025, 11:29
Жена едва не загуби носа си заради лош навик
Източник: ThinkStock/Guliver

М лада жена от Москва почти загубила носа си заради честото бъркане в него – навик, който с времето довел до сериозни последици.

Пациентката страдала от силна сухота в носа, при което отвътре се образували корички. Тя опитвала да ги премахва сама, като често си бъркала в носа. С течение на времето носът започнал да се смалява. Едва след три години жената потърсила лекарска помощ.

Първоначално специалистите предположили, че проблемите са следствие от пластична операция, но се оказало, че пациентката никога не е имала такава.

Впоследствие било установено, че част от носната ѝ преграда е изчезнала. Освен това се развил васкулит — възпаление на стените на кръвоносните съдове, което може да доведе до нарушено функциониране на различни органи.

Как да поддържаме здравето и хигиената на носа: полезни съвети

Подобни случаи напомнят колко важно е да се грижим правилно за носната кухина, особено през зимата или при сух въздух. Ето няколко доказано полезни и безопасни препоръки:

1. Използвайте редовно физиологичен разтвор

Спрейове и капки с физиологичен разтвор (0.9% NaCl) поддържат носната лигавица влажна.

Измиването със солен разтвор помага за нежно премахване на корички, без да се уврежда тъканта.

2. Поддържайте влажност в помещението

Сухият въздух е една от най-честите причини за напукване и образуване на корички.

Овлажнителят у дома, особено през отоплителния сезон, значително намалява проблема.

3. Не си бъркайте в носа

Дори лекото механично дразнене може да причини ранички, инфекции и хронично възпаление.

При често кървене или корички е важно да се търси причината, а не да се премахват насила.

4. Използвайте мазни капки или мехлеми при силна сухота

Препарати, съдържащи медицински масла (напр. сусамово или евкалиптово) или специални мехлеми, предпазват лигавицата.

Те се ползват само според указанията, но помагат за регенерацията на тъканите.

5. Избягвайте агресивни методи за почистване

Памучни клечки, нокти или остри предмети могат да увредят деликатната лигавица.

Ако коричките са упорити, по-добре е да се консултирате с УНГ специалист.

6. При повтарящи се проблеми — потърсете лекар

Честите корички, болка, намалено обоняние или кървене могат да са симптоми на алергия, инфекция, хронично възпаление или автоимунни заболявания.

Навременната диагностика предотвратява тежки усложнения като тези в описания случай.

Източник: Рамблер    
Бъркане в носа Здраве на носа Хигиена на носа Сухота в носа Носни корички УНГ специалист Васкулит Физиологичен разтвор Носна преграда Овлажнител за въздух
Последвайте ни
Полицейският отряд

Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София

Памела Андерсън разкри какви са отношенията ѝ с Лиъм Нийсън

Памела Андерсън разкри какви са отношенията ѝ с Лиъм Нийсън

Русия: Силите на Москва напредват в Украйна и атакуват обкръжените в Мирноград украински части

Русия: Силите на Москва напредват в Украйна и атакуват обкръжените в Мирноград украински части

Не носете тези цветове на Нова година

Не носете тези цветове на Нова година

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 3 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 3 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 3 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 3 дни

Виц на деня

Моята диета е проста: Ям само в моменти на стрес. За съжаление… все съм стресирана.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Папата към Киев и Москва: Необходими са жестове за насърчаване на мира

Папата към Киев и Москва: Необходими са жестове за насърчаване на мира

Свят Преди 19 минути

Папата подчерта необходимостта от диалог по време на среща със Зеленски

Песков отхвърли твърденията за възстановяване на СССР

Песков отхвърли твърденията за възстановяване на СССР

Свят Преди 21 минути

Москва очаква резултатите от обсъждането на мирния план на Вашингтон с украинската страна

Шофьор с положителна проба за наркотици предизвика катастрофа в Казанлък

Шофьор с положителна проба за наркотици предизвика катастрофа в Казанлък

България Преди 44 минути

Мъжът е задържан за срок до 24 часа

Шест месеца под слънцето на друга вселена

Шест месеца под слънцето на друга вселена

Любопитно Преди 48 минути

Разбери повече

КЗК образува производства срещу МВР, “Български пощи“ и “Столичен автотранспорт“

КЗК образува производства срещу МВР, “Български пощи“ и “Столичен автотранспорт“

България Преди 51 минути

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки

<p>Пейков твърди за &quot;спешни&quot; родителски срещи на 10 декември, министър Вълчев отрича</p>

Манол Пейков твърди за "спешни" родителски срещи на 10 декември, министър Красимир Вълчев отрича

България Преди 55 минути

За 10 декември е насрочен третият протест, организиран от коалиция ПП-ДБ

<p>Тръмп нападна&nbsp;Европа в интервю за Politico</p>

Тръмп нарича европейските лидери „слаби“ и заклеймява Европа като „разлагаща се“ в интервю за Politico

Свят Преди 58 минути

Този остър нападателен тон към европейското политическо ръководство представлява най-острата до момента критика на президента към западните демокрации и заплашва с решително разриване на отношенията с държави като Франция и Германия, които вече имат напрегнати връзки с администрацията на Тръмп

Бивша Мис Словакия: Бях изгонена от Uber на натоварено кръстовище, защото съм еврейка

Бивша Мис Словакия: Бях изгонена от Uber на натоварено кръстовище, защото съм еврейка

Свят Преди 59 минути

Мириам Матова сподели, че инцидентът се е случил, докато е обсъждала пътуването си в Израел по време на разговор във FaceTime

Чешкият милиардер Бабиш се върна на власт

Чешкият милиардер Бабиш се върна на власт

Свят Преди 1 час

По време на церемонията Павел призова Бабиш да поддържа силни връзки с ЕС и НАТО

Започнаха проверки на въжени линии, ски влекове, асансьори и плувни басейни преди зимния сезон

Започнаха проверки на въжени линии, ски влекове, асансьори и плувни басейни преди зимния сезон

България Преди 1 час

Инспекциите ще продължат до 19 декември

Подкастът „Телеграфно“ с отличие за първото си двуезичното си интервю с биографа на царя

Подкастът „Телеграфно“ с отличие за първото си двуезичното си интервю с биографа на царя

Любопитно Преди 1 час

Специална номинация от Сдружението на испаноговорящите журналисти в България бе присъдена за интервюто с Рамон Перес Маура

Тръмп: Блокирането на митата - риск за националната сигурност

Тръмп: Блокирането на митата - риск за националната сигурност

Свят Преди 1 час

От 5 ноември съдът разглежда законността на радикалната митническа политика на Тръмп

<p>&quot;Впечатлена съм от бързата реакция&quot;: Излекуваха 4-месечно&nbsp;бебе от рядка болест</p>

Излекуваха 4-месечно бебе от рядката болест на Кавазаки в столична болница

България Преди 1 час

Болестта на Кавазаки е рядко системно заболяване, спадащо към васкулитните синдроми, което най-често засяга деца под 5-годишна възраст

Истинската история зад "Окото на провидението" върху банкнотата от 1 долар

Истинската история зад "Окото на провидението" върху банкнотата от 1 долар

Любопитно Преди 1 час

„Окото на провидението“ предхожда илюминатите, съвременната попкултура и дори самите Съединени щати

Леонардо ди Каприо

Леонардо ди Каприо разкри защо крие лицето си публично

Любопитно Преди 1 час

Актьорът споделя как балансира личното пространство и световната слава - избягва публичното внимание, появявайки се с шапка и очила, и смята, че за дълга кариера е най-добре да се показваш само, когато имаш какво да кажеш или покажеш

Радев: Стратегическото партньорство със САЩ създава много възможности за ивестиции

Радев: Стратегическото партньорство със САЩ създава много възможности за ивестиции

България Преди 1 час

Българският държавен глава се срещна със заместник помощник държавния секретар за Европа и Евразия в Държавния департамент на САЩ Кристофър Смит

Всичко от днес

От мрежата

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg

Как кучето ни да идва винаги, щом го повикаме

dogsandcats.bg
1

Без валежи до началото на зимата

sinoptik.bg
1

Как хора с увреждания могат да карат ски

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 9 декември, вторник

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 8 - 14 декември

Edna.bg

Лудогорец входира жалба срещу съдийството на мача със Славия

Gong.bg

Показаха нов напредък на "Армията" (видео)

Gong.bg

На първо четене: Бюджетната комисия прие план-сметката за 2026 г.

Nova.bg

Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София (СНИМКИ)

Nova.bg