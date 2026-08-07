Разкриха 4500-годишната тайна за строежа на пирамидите

А рхеолози и изследователи откриха мистериозни линейни структури в близост до известната Червена пирамида в Дахшур, Египет. Откритието хвърля нова светлина върху една от най-големите загадки на древността: как точно древните египтяни са транспортирали и издигали колосалните каменни блокове при строителството на своите вечни паметници.

От десетилетия начинът, по който са изградени пирамидите, е обект на остри научни спорове и конспиративни теории. Сега обаче намерените географски и инженерни следи предлагат конкретни доказателства за строителните методи на древните майстори.

Скритите рампи на фаараон Снефру

Червената пирамида, построена за фараона Снефру (бащата на Хеопс), се смята за първия успешен опит за изграждане на истинска гладка пирамида. Новите проучвания на терена около нея разкриват следи от масивни линейни конструкции, изработени от сурова тухла, камък и пръст.

Според учените това са останки от сложна система от строителни рампи и транспортни пътища, по които някога са били пренасяни огромните блокове варовик и гранит от близките кариери директно до строителната площадка.

Ancient Egyptians may have built a massive dam near the Red Pyramid



Large structures near the Red Pyramid may be the remnants of a major dam, suggesting that the Egyptians used water to help power their construction projectshttps://t.co/EXG2cv5b4Ohttps://t.co/PTYBkn4fYc pic.twitter.com/qqdbUrwdxO — David Ullrich (@DavidUllrich202) August 5, 2026

„Тези структури ни показват, че строителството не е било хаотично или разчитащо само на брутална сила, а е представлявало изключително прецизно планирана инженерна мрежа“, посочват изследователите.

Как са действали древните инженери?

Откритите линейни трасета потвърждават хипотезата, че Египтяните са използвали комбинация от:

Наклонени външни рампи: За изтегляне на най-тежките блокове с помощта на шейни, смазвани с вода и глина за намаляване на триенето.

За изтегляне на най-тежките блокове с помощта на шейни, смазвани с вода и глина за намаляване на триенето. Транспортни коридори: Свързващи водите на река Нил (или нейни древни пресъхнали ръкави) директно с основата на строежа, което е улеснявало логистиката.

Свързващи водите на река Нил (или нейни древни пресъхнали ръкави) директно с основата на строежа, което е улеснявало логистиката. Специфични логистични бази: Зони около рампите, където блоковете са били обработвани и подготвяни за окончателното си поставяне.

Разгадаването на 4500-годишния пъзел

Находката край Дахшур е ключова, тъй като повечето строителни рампи около пирамидите в Гиза са били разрушени или затрупани от по-късни строежи и пясъци. Запазените следи около Червената пирамида дават на археолозите рядък шанс да документират автентичните строителни площадки в оригиналния им вид.

Това откритие за пореден път оборва теориите за извънземна намеса или „изгубени свръхтехнологии“, доказвайки гениалността на древноегипетската архитектура и логистика.