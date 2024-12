В коя държава има най-много пирамиди? Изненада! - не е Египет

К огато става въпрос за пирамиди, повечето веднага се сещат за Египет с неговите Велики пирамиди в Гиза. Но знаете ли, че най-голям брой от тези древни паметници изобщо не се намират в Египет?

IFLScience разказва коя африканска държава е лидер по брой пирамиди.

Судан: страната с най-много пирамиди

Судан е дом на между 220 и 255 пирамиди, което далеч надхвърля броя на построените в Египет. За сравнение, броят на египетските пирамиди се оценява на около 118.

Пирамидите на Судан се намират главно в некрополите на древното царство Куш, по-специално в Мерое и Ел-Куру. За разлика от египетските, тези структури обикновено са с по-малки размери, но не по-малко важни от историческа гледна точка.

Did you know, there's over 200 pyramids in Sudan ?



Here an aerial view of the Nubian Pyramids.. pic.twitter.com/zT705bNDBH