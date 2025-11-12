Амал Клуни отново облече емблематичния си гащеризон от 2019 г.– и изглежда зашеметяващо

А мал Клуни винаги изглежда впечатляващо във вечерни тоалети, но наскоро тя вдъхна нов живот на един свой емблематичен тоалет, когато се появи публично в Швейцария. Съпругата на холивудския актьор Джордж Клуни беше забелязана на сцената по време на церемонията Prix Suisse в Берн. Събитието се провежда ежегодно и отличава изявени личности от света на бизнеса, науката, спорта и културата.

Известният адвокат по правата на човека взе участие в дискусия край камината от името на Фондация „Клуни за правосъдие“, която предоставя безплатна правна помощ в защита на свободата на словото и правата на жените в над 40 държави.

Amal Clooney brings back the red belted jumpsuit she wore to Meghan Markle’s baby shower https://t.co/1DTs45NMjv pic.twitter.com/6sylVXRK2u — Page Six (@PageSix) November 10, 2025

Сензационна визия в червено

Амал впечатли с елегантен червен сатенен гащеризон, включващ прави панталони тип „капри“, деколте без презрамки и колан на талията. Моделът в ален оттенък е дело на Sergio Hudson и вероятно е познат на почитателите на стила ѝ – тя го носи за първи път на 20 февруари 2019 г., когато присъства на бебешкото парти на херцогинята на Съсекс в Ню Йорк.

Визия, която устоява на времето

По време на събитието през 2019 г. Меган Маркъл, която тогава живееше във Фрогмор Котидж в Уиндзор с принц Хари и очакваше първото им дете, принц Арчи, организира парти с близки приятелки от светския елит. Сред тях бяха Амал Клуни, легендата на американската телевизия Гейл Кинг и тенис шампионката Серена Уилямс.

Тогава Амал пристигна в петзвездния хотел The Mark в Горен Ийст Сайд, облечена в червения гащеризон, комбиниран с впечатляващи обеци-халки, черно вълнено палто и обувки на висок ток със златни върхове.

Шест години по-късно, в Берн, тя отново съчета модела със същите токчета и златни обеци. Единствената съществена разлика беше прическата ѝ – от дълга черна коса сега Амал залага на топли медни акценти, които придават дълбочина и обем.

#Fashion | At the Prix Suisse 2025 in Bern, Switzerland, Amal Clooney rewore her Sergio Hudson red jumpsuit that she had also worn in 2019 at Meghan Markle’s baby shower in New Yorkhttps://t.co/3y6qapEbX2 — News18 (@CNNnews18) November 11, 2025

Новата визия на Амал

Новият ѝ стил получи одобрението и на известния фризьор Джейсън Колиър, който повече от 20 години работи в световната модна индустрия.

„Новата визия на Амал се отличава с богата кестенява основа, съчетана с нежна карамелена рамка около лицето – идеално съчетание с нейния маслинен тен и тъмни очи,“ коментира той. „Топлината на цвета придава светлина на лицето и омекотява чертите, а фините акценти добавят обем, без да засенчват характерната ѝ тъмна коса. Резултатът е изискан, сияен и естествен – далеч от прекомерно драматичен контраст.“

Как да пресъздадете косата на Амал

По думите на Колиър, за да се доближите до визията на Амал у дома, първо трябва да фиксирате основния тон.

„Ако естественият ви цвят е средно до тъмнокафяв, изберете топъл или полуперманентен лак, който да подчертае естествения нюанс“, съветва той. „След това фокусирайте изсветляването върху кичури около лицето и темето в медно-карамелени тонове, без да осветлявате цялата коса. Това създава сияен, естествен ефект. Завършете с подхранващ гланц или терапия за блясък, за да поддържате здравината и да премахнете жълтеникавите оттенъци.“

За стилизиране Колиър препоръчва сешоар със средно голяма кръгла четка и леко навиване на краищата навътре – за елегантен, оформен завършек, подобен на този на Амал.

Amal Clooney Rewears the Red Jumpsuit She Wore to Meghan Markle's 2019 Baby Shower https://t.co/PD0xeDaTQj — People (@people) November 10, 2025

Червеното – цветът на сезона за Амал Клуни

След като повече от две години следи модните визии на звездите за HELLO!, авторът отбелязва, че червеното категорично е цветът на сезона за Амал Клуни.

На 29 септември майката на близнаците Ела и Александър, които вече са на осем години, присъства на червения килим на Джей Кели по време на 63-ия филмов фестивал в Ню Йорк.

Тя изглеждаше изключително в мини рокля на Oscar de la Renta, обсипана с пурпурни цветя, и отново заложи на любимите си златни токчета, доказвайки, че стилът може да бъде и постоянство, и вдъхновение.