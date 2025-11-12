Любопитно

Амал Клуни отново облече емблематичния си гащеризон от 2019 г.– и изглежда зашеметяващо

Съпругата на холивудския актьор Джордж Клуни беше забелязана на сцената по време на церемонията Prix Suisse в Берн

12 ноември 2025, 15:26

Източник: Getty Images

А мал Клуни винаги изглежда впечатляващо във вечерни тоалети, но наскоро тя вдъхна нов живот на един свой емблематичен тоалет, когато се появи публично в Швейцария. Съпругата на холивудския актьор Джордж Клуни беше забелязана на сцената по време на церемонията Prix Suisse в Берн. Събитието се провежда ежегодно и отличава изявени личности от света на бизнеса, науката, спорта и културата.

Известният адвокат по правата на човека взе участие в дискусия край камината от името на Фондация „Клуни за правосъдие“, която предоставя безплатна правна помощ в защита на свободата на словото и правата на жените в над 40 държави.

  • Сензационна визия в червено

Амал впечатли с елегантен червен сатенен гащеризон, включващ прави панталони тип „капри“, деколте без презрамки и колан на талията. Моделът в ален оттенък е дело на Sergio Hudson и вероятно е познат на почитателите на стила ѝ – тя го носи за първи път на 20 февруари 2019 г., когато присъства на бебешкото парти на херцогинята на Съсекс в Ню Йорк.

  • Визия, която устоява на времето

По време на събитието през 2019 г. Меган Маркъл, която тогава живееше във Фрогмор Котидж в Уиндзор с принц Хари и очакваше първото им дете, принц Арчи, организира парти с близки приятелки от светския елит. Сред тях бяха Амал Клуни, легендата на американската телевизия Гейл Кинг и тенис шампионката Серена Уилямс.

Тогава Амал пристигна в петзвездния хотел The Mark в Горен Ийст Сайд, облечена в червения гащеризон, комбиниран с впечатляващи обеци-халки, черно вълнено палто и обувки на висок ток със златни върхове.

Шест години по-късно, в Берн, тя отново съчета модела със същите токчета и златни обеци. Единствената съществена разлика беше прическата ѝ – от дълга черна коса сега Амал залага на топли медни акценти, които придават дълбочина и обем.

  • Новата визия на Амал

Новият ѝ стил получи одобрението и на известния фризьор Джейсън Колиър, който повече от 20 години работи в световната модна индустрия.

„Новата визия на Амал се отличава с богата кестенява основа, съчетана с нежна карамелена рамка около лицето – идеално съчетание с нейния маслинен тен и тъмни очи,“ коментира той. „Топлината на цвета придава светлина на лицето и омекотява чертите, а фините акценти добавят обем, без да засенчват характерната ѝ тъмна коса. Резултатът е изискан, сияен и естествен – далеч от прекомерно драматичен контраст.“

  • Как да пресъздадете косата на Амал

По думите на Колиър, за да се доближите до визията на Амал у дома, първо трябва да фиксирате основния тон.
„Ако естественият ви цвят е средно до тъмнокафяв, изберете топъл или полуперманентен лак, който да подчертае естествения нюанс“, съветва той. „След това фокусирайте изсветляването върху кичури около лицето и темето в медно-карамелени тонове, без да осветлявате цялата коса. Това създава сияен, естествен ефект. Завършете с подхранващ гланц или терапия за блясък, за да поддържате здравината и да премахнете жълтеникавите оттенъци.“

За стилизиране Колиър препоръчва сешоар със средно голяма кръгла четка и леко навиване на краищата навътре – за елегантен, оформен завършек, подобен на този на Амал.

  • Червеното – цветът на сезона за Амал Клуни

След като повече от две години следи модните визии на звездите за HELLO!, авторът отбелязва, че червеното категорично е цветът на сезона за Амал Клуни.

На 29 септември майката на близнаците Ела и Александър, които вече са на осем години, присъства на червения килим на Джей Кели по време на 63-ия филмов фестивал в Ню Йорк.

Тя изглеждаше изключително в мини рокля на Oscar de la Renta, обсипана с пурпурни цветя, и отново заложи на любимите си златни токчета, доказвайки, че стилът може да бъде и постоянство, и вдъхновение.





12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

