Ракетата „Ню Глен" на „Блу ориджин" изведе сателит в грешна орбита

Т ежката ракета носител „Ню Глен" на компанията „Блу ориджин" (Blue Origin) е извела спътник в грешна орбита по време на третия си старт, предаде ДПА, позовавайки се на космическата компания, основана от Джеф Безос.

От „Блу ориджин" посочват, че обстоятелствата все още се разследват.

„В момента правим оценка на ситуацията и ще предоставим актуална информация, когато разполагаме с по-подробни данни", казаха от компанията.

„Ню Глен" излетя по план в неделя от космическата база Кейп Канаверал във Флорида, като това беше първият случай на повторно използване на ракета-носител, която вече е летяла. След отделянето ракетата е кацнала успешно на платформа в Атлантическия океан.

Въпреки това сателитът, наречен Blue Bird 7, е бил изведен в орбита, по-ниска от предвидената, потвърди неговият производител, компания AST SpaceMobile.

Ракетата носител „Ню Глен" достигна Космоса при своя първи полет през януари 2025 г. При втората си мисия около 10 месеца по-късно тя изведе в орбита два апарата на НАСА за наблюдение на Марс.

Компания „Блу ориджин" има за цел да използва системата „Ню Глен", за да се конкурира със „Спейс Екс" на Илон Мъск, която в момента доминира на пазара на търговските изстрелвания.