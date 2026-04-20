Любопитно

Ракетата „Ню Глен" на „Блу ориджин" изведе сателит в грешна орбита

Компанията на Джеф Безос разследва причините, поради които сателитът Blue Bird 7 се озова в по-ниска орбита, въпреки успешното кацане на ракетата носител в Атлантическия океан

20 април 2026, 13:44
Ракетата „Ню Глен" на „Блу ориджин" изведе сателит в грешна орбита
Източник: БТА/АП

Т ежката ракета носител „Ню Глен" на компанията „Блу ориджин" (Blue Origin) е извела спътник в грешна орбита по време на третия си старт, предаде ДПА, позовавайки се на космическата компания, основана от Джеф Безос.

От „Блу ориджин" посочват, че обстоятелствата все още се разследват. 

„В момента правим оценка на ситуацията и ще предоставим актуална информация, когато разполагаме с по-подробни данни", казаха от компанията. 

„Ню Глен" излетя по план в неделя от космическата база Кейп Канаверал във Флорида, като това беше първият случай на повторно използване на ракета-носител, която вече е летяла. След отделянето ракетата е кацнала успешно на платформа в Атлантическия океан.

Въпреки това сателитът, наречен Blue Bird 7, е бил изведен в орбита, по-ниска от предвидената, потвърди неговият производител, компания AST SpaceMobile.

Ракетата носител „Ню Глен" достигна Космоса при своя първи полет през януари 2025 г. При втората си мисия около 10 месеца по-късно тя изведе в орбита два апарата на НАСА за наблюдение на Марс.

Компания „Блу ориджин" има за цел да използва системата „Ню Глен", за да се конкурира със „Спейс Екс" на Илон Мъск, която в момента доминира на пазара на търговските изстрелвания.

Източник: БТА/Елена Христова    
Блу ориджин Ню Глен Грешна орбита Спътник Трети старт Джеф Безос Многократна употреба Тежка ракета носител Разследване Спейс Екс
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

