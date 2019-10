„Пътуване по света“ - картини от следвоенна Германия

В навечерието на 30-годишнината от падането на Берлинската стена в България пристигна пътуващото изкуство на Германия. Дом за два месеца му предлага Европейската столица на културата за 2019 г. - Пловдив.

По този повод разговаряме с артистичния директор на "Пловдив 2019" Светлана Куюмджиева. Тя ни разказа повече за изложбата „Пътуване по света. Изкуство от Германия“ (от 1949 г. до днес), която може да бъде разгледана в Галерия „Капана“ и зала „2019“. Творбите идват за първи път в града под тепетата, а голяма част от авторите гостуват за първи път в България.

„Това е уникален шанс човек да си подреди картината на съвременната култура и на съвременната артистична сцена в Европа. Нещо, което е достъпно в доста далечни от нас галерии и реномирани музеи“.

В творбите на авторите намират отражение Студената война, разделението и политическата атмосфера след 1949-та г. Кураторите на изложбата не искат да показват разликите между Източна и Западна Германия, а сходствата между артистите. Въпреки че са били разделени от стена, буквално и преносно от Студената война, все пак е имало някакви сходни процеси, протичали сред aртистичните среди. Някои автори са доста аналогични и затова са показани редом едни до други.

Големи сходства има и по отношение на протестите на артистите срещу статуквото и политическия режим. Има артисти, чиито биографии са свързани с противопоставяне срещу националсоциализма, както и други, които са свързани с протест срещу социализма и комунистическия режим. Изложбата представя изкуството и артиста като много по-силна и властова фигура, която е над тези режими.

Повечето от артистите са интердисциплинарни, занимават се с различни видове творчество, някои от тях идват от съвсем други области и в някакъв момент се съсредоточават върху изкуството и стигат до етап, в който стават преподаватели в най-реномираните висши училища в Германия, споделя Куюмджиева.

Едно от най-емблематичните имена е Герхард Рихтер, който е създател на т.нар. „капиталистически реализъм“. През 1961 г. той бяга от ГДР и се премества в Дюселдорф. Рихтер рисува реалистична живопис с образи, които са повлияни от масовата култура и я нарича иронично „капиталистически реализъм“, което е пряка реплика към социалистическия реализъм – популярен от другата страна на Берлинската стена.

В изложбата са подбрани творби на още близо 90 автори. Те са хората, които определят изкуството в Европа през втората половина на 20 в. Съвременните творци често правят референции към тяхното творчество. Ярък пример в това отношение е Йозеф Бойс, който е цяла вселена в съвременното изкуство по думите на Светла Куюмджиева.

През пролетта на 1941 г. той постъпва доброволно във военновъздушните сили, но през 1944 г. самолетът му се разбива по време на мисия над Крим. Падането му служи като основа за легенда: Бойс обяснява, че за него са се грижели кримски татари, които са го намазвали с животинска мазнина и са го увивали във филц, за да го затоплят. Затова се смята, че по-късно той има предпочитание за работа с материали като филц и животинска мазнина.

Той, както и много от другите автори, са включени в „Документа“ (documenta). Днес това е най-престижният форум на съвременно изкуство. Представлява 100-дневна изложба, която се провежда на всеки 5 години в град Касел, Германия като първото издание е през 1955 г. Тя е част от помиряването на Германия с останалия свят след Втората световна война.

Арно Фишер и Барбара Клем пък са част от фотографите, които също оставят важен отпечатък в историята на съвременното изкуство. Арно представя своя първи проект за книга през есента на 1961 г. Берлинската стена тъкмо е изградена, затова публикуването на фотоалбума „Ситуацията в Берлин“ е забранено за 40 години. Забраната донася на творбата почти легендарен статут.

Барбара Клем увековечава ключови сцени от най-новата немска история. Тя снима братската целувка на Леонид Брежнев и Ерих Хонекер, а също и един масов митинг в Източен Берлин на 4 ноември 1989 г., 5 дни преди падането на Стената.

Друго нейно ключово произведение е една фотография от срещата на Леонид Брежнев и Вили Бранд в Бон през 1973 г., първото държавно посещение на съветски партиен лидер във ФРГ.

