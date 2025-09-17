Разкрити са подробности за "мистериозната" сватба на Селена Гомес и Бени Бланко

С елена Гомес и Бени Бланко се готвят да сключат брак по-късно този месец в частен имот в Калифорния, предаде Page Six.

Двойката ще си каже "да" в Санта Барбара на 27 септември, според нови подробности от вестник "Сън".

Selena Gomez and Benny Blanco’s wedding details revealed https://t.co/V2oFfoIYPv pic.twitter.com/K6ASDihOVZ — Page Six (@PageSix) September 16, 2025

Изданието също съобщава, че гостите ще отседнат наблизо в хотел "Ел Енканто" през целия сватбен уикенд. Стаите, които струват 3500 долара на нощ, са напълно резервирани за последния уикенд на септември.

„Всички гости ще бъдат взети и откарани до мястото, без да знаят предварително къде отиват“, добави източник пред изданието. „Всички са много развълнувани въпреки тайнствеността, знаят, че ще бъде невероятно преживяване.“

Selena Gomez and Benny Blanco’s ‘mystery’ wedding details revealed https://t.co/dKfZAnOLSA pic.twitter.com/lhWsp1PzBv — Page Six (@PageSix) September 16, 2025

Ясно е обаче, че дългоочакваната сватба е близо, тъй като певицата на „Love You Like a Love Song“ наскоро организира моминското си парти в Кабо Сан Лукас, Мексико. Гомес, на 33 години, празнува с дългогодишните си близки приятелки Ракел Стивънс, Ашли Кук и Кортни Лопес на яхта, облечена в изцяло бяла мини рокля, бикини и наметало по време на празненствата.

Бланко, на 37 години, от своя страна, организира ергенското си парти във вила за 25 000 долара на нощ в Лас Вегас, според TMZ.

Apparently Benny Blanco put together a whole montage of Picnic in Central Park to ask Selena to marry him and imitate the first dates with her OMG😭 pic.twitter.com/aVOjZzVOHa — Selena Gomez (@souvenirrsg) December 12, 2024

Музикалният продуцент предложи брак на поп суперзвездата през декември 2024 г. след повече от година заедно

„Завинаги започва сега“, написа звездата от „Only Murders in the Building“ в описанието на серия от снимки, показващи нейния диамантен пръстен по това време.

Най-добрата приятелка на Гомес, Тейлър Суифт, коментира под публикацията, че ще бъде „момичето с цветята“. Присъствието на носителката на Грами на сватбата не е потвърдено, но се очаква тя да присъства.