Всички подробности за сватбата на Селена Гомес и Бени Бланко

С елена Гомес беше обгърната от любов в сватбения си ден.

33-годишната актриса и певица се омъжи за 37-годишния музикален продуцент Бени Бланко в Калифорния в събота, 27 септември.

Селена Гомес и Бени Бланко се венчаха в Санта Барбара

Двойката създаде перфектна вечер за себе си и своите гости, за да отпразнуват специалния момент. „Имаше толкова много любов в залата“, споделя близък до младоженците пред PEOPLE.

„На приема всички се отпуснаха и празнуваха до късно през нощта. Атмосферата беше невероятна“, допълва източникът. Младоженците „сияеха през цялата вечер“ и „не спираха да се усмихват“.

All the Details of Selena Gomez and Benny Blanco's Wedding — Including Personal Vows and Who DJed: 'So Much Love' (Source) https://t.co/HZ7YD9P5dz — People (@people) September 28, 2025

Според свидетели, Гомес се появила на церемонията в дантелена рокля, след което се преоблякла в къса рокля на Ralph Lauren за приема. „Церемонията разплака гостите. Те написаха свои собствени обети, които бяха едновременно забавни и изключително трогателни“, разкрива източник.

Сред звездните гости бяха колегите на Гомес от сериала „Само убийства в сградата“ – Стив Мартин и Мартин Шорт, които произнесоха съвместна реч на репетиционната вечеря. На сватбата присъстваха и Пол Ръд, който си партнира с певицата в „Само убийства“ и „Основи на грижата“ (2016), както и Едгар Рамирес и Зоуи Салданя от „Емилия Перес“.

Сред гостите бяха още Тейлър Суифт, Ед Шийрън, Парис Хилтън, SZA, Камила Кабело, Кара Делевин, Ерик Андре и Финеас.

Носителят на „Грами“ Марк Ронсън беше диджей на вечерта, а речи произнесоха Суифт, Шийрън, майката на Гомес Манди Тийфи, доведеният ѝ баща Брайън, както и родителите на Бланко – Андрю и Сандра Левин.

Селена Гомес сподели в Instagram момент от големия ден с прост надпис: „🤍 27.09.25 🤍“. Снимките показват двойката прегърната и държаща се за ръце, а един кадър улавя отблизо елегантния ѝ букет от бели цветя.

За официалната част младоженците избраха тоалети на Ralph Lauren – Селена в рокля с горнище тип „халтер“ с флорални детайли и драматично отворен гръб, а Бени – в черен смокинг с папионка.

В своя Instagram профил Бланко също сподели снимки, сред които селфи с Гомес и впечатляващия ѝ воал. „Ожених се за истинска принцеса на Дисни“, написа продуцентът.

Манди Тийфи разкри в Instagram, че дядото на Гомес – Дейвид Майкъл Корнет – я е извел до олтара. „Беше сбъдната приказка и изключително трогателно да гледам как баща ми я отвежда до олтара!!! Цялост“, написа тя. „Какво перфектно тържество за най-невероятната двойка, която познавам. Вечерта не можеше да бъде по-красива и съвършена.“

„Абсолютно безупречно! Цялата ми любов към красивата ми дъщеря @selenagomez и към най-прекрасния ми зет @itsbennyblanco“, завърши тя.