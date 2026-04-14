Любопитно

Първите месеци с бебе: Какво ни тревожи най-често

Най-честите въпроси за грижата за бебето и как да намерим правилните отговори

14 април 2026, 12:44
К огато станем родители, въпросите сякаш идват един след друг. Спи ли достатъчно? Храни ли се добре? Нормално ли е това, което се случва?

Факт е, че информация има навсякъде, но това невинаги помага. Понякога различните съвети само объркват още повече и оставят родителите да се чудят кое е правилното решение.

Източник: Ох, на мама

Истината е, че всяко дете е различно, но голяма част от въпросите са едни и същи. Затова е важно да търсим сигурни източници и ясни отговори, на които можем да се доверим.

Напомняме, че интернет може да бъде полезен ориентир, но не може да замести консултацията с лекар или експерт.

Много отговори, полезни насоки и актуална информация ще получите на тазгодишното двудневно безплатно събитие на „Ох, на мама!“ за бременни и родители, което ще събере водещи специалисти и експерти, които ще ви дадат правилните отговори и ценни съвети.

Но нека разгледаме едни от най-честите тревоги на родителите днес и тук?

Източник: Ох, на мама

1. Колко често трябва да водя бебето на преглед?

През първата година посещенията при педиатър са по-чести – обикновено на всеки 1–2 месеца, за да се проследят растежът и развитието, както и да се поставят ваксини.

2. Как да разбера дали бебето е болно или просто неспокойно?

Плачът невинаги означава болест. Но ако има температура, отказ от храна или необичайна отпадналост, е добре да се потърси мнение от специалист.

3. Достатъчно ли е кърмата и как да съм сигурна, че бебето се храни добре?

Честото хранене, наддаването на тегло и спокойствието след кърмене са основни признаци, че бебето получава достатъчно. В началото несигурността е нормална, но при съмнения е добре да се потърси съвет от специалист.

Източник: Ох, на мама

4. Как да разпозная дали бебето има колики или друг дискомфорт?

Продължителният плач, свиването на крачетата и неспокойствието, особено вечер, често са признак за колики, но е важно да се изключат и други причини.

5. Как правилно да къпя бебето и колко често?

В миналото се смяташе, че бебето трябва да се къпе всеки ден, но днес много родители приемат, че е напълно достатъчно това да се случва веднъж или два пъти седмично.

Водата трябва да бъде около 37°C.

Не забравяйте да поддържате главата на бебето и внимателно да го поставите в коритото.

6. От колко сън се нуждае бебето?

Нуждата от сън е огромна, но се променя бързо. В първия месец бебето спи между 14 и 17 часа на денонощие. До шестия месец общият сън леко намалява до 13–15 часа, като дневните дремки стават по-кратки.

Бебетата нямат изграден режим в началото, но с времето и повторяемите действия – хранене, къпане, сън – той постепенно се оформя.

7. Нормално ли е бебето да се буди често през нощта?

Да - особено през първите месеци. Нощните събуждания са свързани с глад, растеж или нужда от близост.

Източник: Ох, на мама

8. Как да пътувам спокойно с бебе?

Добрата подготовка е ключова, всичко необходимо за вас и бебето трябва да са ви под ръка, а пътуването да се съобрази с режима му.

9. Как да разбера дали бебето се развива нормално?

Проследяват се основни умения като обръщане, сядане и реакция към звуци и хора. Редовните прегледи дават най-сигурна насока.

10. Кога и как да започна захранването на бебето?

Захранването обикновено започва около 6-ия месец, когато бебето показва готовност, може да стои по-стабилно и проявява интерес към храната. Новите храни се въвеждат постепенно, една по една, за да се проследят реакции и предпочитания.

На голяма част от тези въпроси, както и на още много други, ще отговорят експертите, на които екипът на „Ох, на мама!“ се доверява и кани като лектори на събитието.

!!! Местата са ограничени, а пълната програма и регистрация ще откриете ТУК.

И в двата дни на събитието ще има томбола с атрактивни награди за посетителите!

Очакваме ви!

Източник: Ох, на мама

Източник: Ох, на мама!    
Родителство Грижи за бебето Здраве на бебето Хранене на бебето Съвети за родители Развитие на бебето Сън на бебето
Последвайте ни
Социалното министерство предлага пенсиите да се изплащат преди почивни дни, а не след тях

Социалното министерство предлага пенсиите да се изплащат преди почивни дни, а не след тях

„Айсберг, точно напред!“: Историята на Фредерик Флийт – наблюдателят, който не успя да избяга от миналото

„Айсберг, точно напред!“: Историята на Фредерик Флийт – наблюдателят, който не успя да избяга от миналото

75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов

75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов

„Бях супер горда от себе си“ – Лорън Санчес за скандалния тоалет на инаугурацията

„Бях супер горда от себе си“ – Лорън Санчес за скандалния тоалет на инаугурацията

Над 370 тона опасни храни спрени от БАБХ

Над 370 тона опасни храни спрени от БАБХ

pariteni.bg
Tesla FSD получи одобрение от Нидерландия, иска и в целия ЕС

Tesla FSD получи одобрение от Нидерландия, иска и в целия ЕС

carmarket.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 7 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 7 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 7 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 7 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Италия спря автоматичното подновяване на отбранителното споразумение с Израел

Италия спря автоматичното подновяване на отбранителното споразумение с Израел

Свят Преди 2 минути

Това съобщи Джорджа Мелони

Мистериозна болест в Бурунди мобилизира СЗО: Лекарите търсят непознат патоген

Мистериозна болест в Бурунди мобилизира СЗО: Лекарите търсят непознат патоген

Свят Преди 9 минути

Докато Световната здравна организация разследва десетки случаи със симптоми на кървене и треска, лекарите остават без отговор за произхода на патогена. Вижте какво се знае за новата здравна заплаха в Източна Африка и защо първите тестове озадачиха експертите

Панагюрското златно съкровище се завърна у дома

Панагюрското златно съкровище се завърна у дома

България Преди 39 минути

То ще остане в Панагюрище до 18 май

Почина една от последните звезди от „Магьосникът от Оз“

Почина една от последните звезди от „Магьосникът от Оз“

Свят Преди 1 час

Холивуд скърби за Валери Лий, която почина на 94 години. Едва 6-годишна, тя изигра ролята на Мънчкин в „Магьосникът от Оз“ (1939), танцувайки до Джуди Гарланд

<p>Не прекалявайте с поражението на Орбан</p>

Politico: Не прекалявайте с поражението на Орбан

Свят Преди 1 час

Докато Европа празнува края на Орбан, анализаторите предупреждават: Петер Мадяр остава консерватор и националист. Вижте защо намесата на Тръмп се оказа токсична и как икономическите проблеми, а не идеологията, решиха съдбата на Унгария.

AP: Нови преки разговори между САЩ и Иран в четвъртък

AP: Нови преки разговори между САЩ и Иран в четвъртък

Свят Преди 1 час

Като възможни места за срещата се обсъжда отново Исламабад, Пакистан, а също и Женева

Тръмп изтри своя образ като Иисус след безпрецедентен сблъсък с папата

Тръмп изтри своя образ като Иисус след безпрецедентен сблъсък с папата

Свят Преди 1 час

От „слаб по отношение на престъпността“ до „ужасен за външната политика“ – Тръмп влезе в открита война с папа Лъв XIV. Вижте защо президентът изтри AI изображението, което го показва като Христос, и как разгневи дори най-верните си поддръжници

Терзиев: През юли планираме да пуснем новия участък на метрото през „Подуяне“

Терзиев: През юли планираме да пуснем новия участък на метрото през „Подуяне“

България Преди 1 час

По негови думи трасето е завършено на 98%

<p>Специалният представител на Путин с остри критики към ЕС за отказа от руска енергия</p>

Кирил Дмитриев: Европейците, останали без гориво, климатик и работа, ще запомнят решенията на Фон дер Лайен и Кая Калас

Свят Преди 1 час

Специалният представител на Путин с остри критики към ЕС за отказа от руска енергия

Шок в Холивуд: Руби Роуз обвини Кейти Пери в сексуално посегателство

Шок в Холивуд: Руби Роуз обвини Кейти Пери в сексуално посегателство

Любопитно Преди 1 час

Актрисата Руби Роуз обвини Кейти Пери в сексуално посегателство отпреди 20 години в Мелбърн. Докато Роуз споделя за тежка травма и психологическа манипулация, екипът на певицата определи твърденията като „опасни и безразсъдни лъжи“

„Това е капан“: Руски студенти разказват за бруталния натиск да заминат на фронта

„Това е капан“: Руски студенти разказват за бруталния натиск да заминат на фронта

Свят Преди 1 час

Въпреки увеличаващите се загуби на бойното поле, Кремъл успя да избегне повторение на катастрофалната „частична“ мобилизация от есента на 2022 г., по време на която стотици хиляди мъже напуснаха страната. Но според експерти тази кампания, насочена към студенти, е един от няколкото признака, че по-агресивни тактики за набиране на кадри отново се засилват

На фона на кризата в Близкия изток: Лавров на посещение в Китай

На фона на кризата в Близкия изток: Лавров на посещение в Китай

Свят Преди 2 часа

Москва и Пекин "ще съгласуват позициите си по актуалните международни въпроси"

<p>Танцът на депутат стана хит след разгрома на Орбан</p>

Танцът на унгарски депутат стана хит след съкрушителния разгром на Орбан

Свят Преди 2 часа

Докато Жолт Хегедюш стана хит с бурните си движения, новият лидер Петер Мадяр обяви готовност за диалог с Путин в името на мира. Вижте как Будапеща отпразнува края на 16-годишната ера на Орбан и защо Европа се надява на „развързване на ръцете“ на ЕС

Близо 2500 души са потърсили помощ в „Пирогов“ по Великден

Близо 2500 души са потърсили помощ в „Пирогов“ по Великден

България Преди 2 часа

На една пета от тях се е наложило да останат за лечение, като над 70 са деца под 18 години

Разкриха лаборатория за синтетични наркотици в Сливен

Разкриха лаборатория за синтетични наркотици в Сливен

България Преди 2 часа

По случая има двама задържани

"Иска цялото внимание върху нея": Меган Маркъл прикова погледите на парти на Netflix

"Иска цялото внимание върху нея": Меган Маркъл прикова погледите на парти на Netflix

Любопитно Преди 2 часа

Меган Маркъл предизвика фурор и критики, появявайки се в идентичен с на Кери Мълиган цвят шартрез на парти на Netflix. Въпреки слуховете за търсен ефект, близки до херцогинята определят модния дублаж като случайно съвпадение в труден за нея момент

Всичко от днес

От мрежата

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

Лилия Маравиля с актьорски курс за възрастни

Edna.bg

Кралица Елизабет II заподозряна в изневяра на съпруга си 

Edna.bg

Левски: Горчилката още тежи

Gong.bg

Андрей Гюров: Спортистите са героите на нашето време

Gong.bg

Разходите на домакинствата за здраве са скочили с 60% за пет години

Nova.bg

Проверяват 7 държавни болници заради цените на скъпоструващи лекарства

Nova.bg