Парис Хилтън купи имението на Марк Уолбърг за $63 млн. след пожарите в Лос Анджелис

П арис Хилтън е закупила бившето имение на Марк Уолбърг, след като е загубила дома си в Малибу по време на горските пожари в Лос Анджелис по-рано тази година, съобщи People.

44-годишният главен изпълнителен директор на 11:11 Media е новият собственик на имот в Бевърли Парк с площ от около 30 500 кв. м и 12 спални, който преди това е бил собственост на 54-годишната звезда от „Рискът на полета“, за 63 млн. долара, съобщи The Wall Street Journal в петък, 20 юни.

Брат й, Барън Н. Хилтън, от Хилтън Хилтън, я представлява при покупката.

