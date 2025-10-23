„Просто ми писна да разочаровам хората“: Чарли Шийн откровен за момента, в който е изтрезнял

Ч арли Шийн е брутално откровен за повратния момент, който го довел до трезвеност, и за осъзнаването, че трябва да промени живота си. Актьорът, някога известен с бурния си начин на живот и тежката употреба на наркотици и алкохол, е трезвен вече близо осем години, пише FoxNews.

След години на зависимости и публични скандали, Шийн споделя, че е изтрезнял, след като осъзнал колко силно неговият начин на живот вреди не само на здравето му, но и на хората около него.

„Просто бях достатъчно умен, за да започна да обръщам внимание на тялото си,“ каза Шийн в подкаста „Planet Tyrus“. „Когато вътрешността ти буквално се опитва да живее отвън, това е момент, който изисква промяна.“

Шийн открито говори за борбата си със зависимостта, която доведе до редица скандали по-рано в кариерата му, включително уволнението му от хитовия ситком „Двама мъже и половина“ през 2011 г. По онова време сериалът бе превърнал Шийн в един от най-високоплатените телевизионни актьори, преди договорът му да бъде прекратен след третия му престой в клиника за рехабилитация и серия публични изблици на гняв.

През последните години актьорът често е говорил за срама, който свързва с онзи период, и за начина, по който е променил живота си, след като се отказал от алкохола през 2017 г. Голяма част от тази промяна, казва той, е свързана с възстановяването на отношенията с най-близките му хора.

„Не чувствах, че съм наистина на разположение на хората, които разчитат най-много на мен — и то по начин, на който могат да разчитат. Затова трябваше да направя корекции въз основа на собствените си избори,“ сподели той.

В интервю за „Jesse Watters Primetime“ Шийн разкри, че зависимостта му е стигнала до такава степен, че дори картелите, които го снабдявали с наркотици, отказали да му продават. Те смятали, че препродава веществата, тъй като количествата, които консумирал, били огромни.

През 2015 г. Шийн обяви, че е ХИВ-позитивен. Около две години по-късно напълно се отказал от алкохола.

Оттогава актьорът е написал мемоари, озаглавени „Книгата на Шийн“, и е обект на документален сериал на Netflix, излязъл през септември.

Размишлявайки върху пътя си към трезвеността, Шийн признава, че именно болката, която причинил на другите, го е накарала да се промени. „Наистина ми писна просто да разочаровам хората,“ казва той. „И в крайна сметка — разочаровах самия себе си.“