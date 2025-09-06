„И какво от това?“: Чарли Шийн признава, че е имал сексуални преживявания с мъже

Ч арли Шийн вече не крие истината за себе си.

60-годишната звезда от „Двама мъже и половина“ признава, че е имал сексуални преживявания с мъже – нещо, което започнало в периода, когато започнал да пуши крек.

„Обърнах менюто“, разкрива Шийн в предстоящия си документален филм на Netflix „Известен още като Чарли Шийн“, който ще излезе на 10 септември. В него актьорът за първи път говори открито за интимността си с представители на същия пол.

„Няма да бягам от миналото си, нито ще му позволя да ме определя“, заявява той пред People в корицата на изданието тази седмица.

Charlie Sheen Opens Up About Sexual Encounters With Men for the First Time in New Memoir and Documentary: 'So What?' https://t.co/UfpMkqP7DF — People (@people) September 5, 2025

В двусерийната продукция Шийн описва колко освобождаващо е било да проговори за темата след толкова години мълчание.

Шийн разкрива, че първият му опит е бил под влияние на тежки наркотици и дълго време му е било трудно да го приеме. Днес обаче не крие истината си.

„Това е началото“, спомня си звездата от „Уолстрийт“. „Там се роди или запали искрата. И през всички онези моменти, когато не бях на линия, се опитвах да се справя с това – „Откъде се появи? Защо се случи?“ – и накрая просто си казах: „И какво от това?“ Да, някои неща бяха странни. Но голяма част от тях бяха адски забавни, а животът продължава.“

Борбата с ХИВ и експлоатацията

Шийн се заразява с ХИВ по време на сексуален контакт, свързан с употреба на наркотици – нещо, което той призна в ефир през 2015 г. в предаването „Today“, след като дълго време се опитвал да пази диагнозата в тайна.

По думите му, в продължение на години е бил обект на изнудване и е платил „милиони“ на хора, които са го заплашвали, че ще разкрият състоянието му. „Знам със сигурност, че никога не съм предал вируса на партньор“, категоричен е той пред People.

Актьорът признава, че вече е уморен да крие сексуалната си истина и е готов сам да разкаже собствената си история.

Charlie Sheen opens up about sexual encounters with men for the first time: ‘So what?’ https://t.co/AS6XVTUoQ5 pic.twitter.com/v5iPJiLbIr — New York Post (@nypost) September 5, 2025

Съжаления и ново начало

Шийн споделя, че вече не се възприема като жертва. „За танго са нужни двама“, казва той. Но въпреки това съжалява за едно – публичното си турне през 2011 г., известно с фразата „тигрова кръв“. „Това турне не трябваше да се случва“, признава той. „Някой трябваше да застане до мен и да каже: „Това е лоша идея.“ Никъде в наръчниците за психично здраве не пише, че експлоатацията е форма на лечение.“

През последните осем години Шийн се опитва да се справи с вината към хората, които е наранил по време на зависимостта си. Днес е съсредоточен върху бащинството – 16-годишните му синове близнаци Боб и Макс живеят при него.

„Романтичният ми живот е възможно най-безпроблемен от доста време“, казва той. „Не беше дори мой избор – дъщерите ми [Сами и Лола, от брака му с Дениз Ричардс] се нанесоха при мен, после момчетата [които има от Брук Мюлер], и просто нямаше място за нищо друго. А и прекарах твърде много време в гонене на това. Трябваше да стигна до място, където мога да бъда сам, но не и самотен.“

Въпреки трите си развода – с Дона Пийл (1996), Дениз Ричардс (2006) и Брук Мюлер (2011) – актьорът не изключва нова връзка: „Отворен съм за любов отново. Но вероятно не за брак!“, шегува се той.

Нови проекти

Чарли Шийн разкрива истината за интимността си в двусерийния документален филм, който ще дебютира в Netflix на 10 септември. Освен това актьорът ще засегне темата и в мемоарите си „Книгата на Шийн“, които излизат ден по-рано – на 9 септември.