"Не съм говорила с татко от пет месеца": Дъщерята на Чарли Шийн разкрива сложните отношения с баща си

Д ъщерята на Денис Ричардс и Чарли Шийн – Сами – разкрива подробности за сложните си отношения с баща си в епизода от 1 април на риалити предаването „Дениз Ричардс и нейните диви неща“.

В откровена изповед пред камерите 21-годишната Сами призна, че тя и Чарли Шийн са имали трудни моменти в комуникацията:

„Аз и баща ми не сме говорили много през последните пет месеца.“

Макар че не навлезе в конкретика относно причините, Сами сподели, че връзката им е била нестабилна още от нейното детство:

„През първите 13 години от живота ми беше доста зле, после за няколко години се подобри, а сега е… просто така.“

Denise Richards’ daughter Sami says she hasn’t spoken to dad Charlie Sheen in months: ‘He really is missing out’ https://t.co/evItQ1eSht pic.twitter.com/LXnYqcRBSi