Чарли Шийн на 60: Най-лошото момче на Холивуд разказва своята истина

"Аз живея живота си на макс“, казва героят му Чарли Паркър от сериала „Двама мъже и половина“. Цитат, който идеално приляга на битието на Шийн

3 септември 2025, 12:22
Чарли Шийн на 60: Най-лошото момче на Холивуд разказва своята истина
Ч арли Шийн, чието име е Карлос Ъруин Естевес е роден в Ню Йорк на 3 септември 1965 г. От бурното си препускане през живота има три брака, три развода и пет деца.

„В деня, в който започнеш да приемаш ограниченията, е денят, в който започваш да умираш, а аз не умирам, приятелю мой. Аз живея живота си на макс“, казва героят му Чарли Паркър от сериала „Двама мъже и половина“. Цитат, който идеално приляга на битието на Шийн.

Неговият баща Мартин Шийн, чичо му Джо Естевес, неговите братя Емилио, Рамон и сестра му Рене Естевес, както и бившата му съпруга Дениз Ричардс – всички са актьори. Той е играл във филм с всеки от тях, пише Си Ен Ен.

Сред значимите роли на Чарли Шийн са участията във „Взвод“ на Оливър Стоун за войната във Виетнам, като лентата получава четири награди „Оскар“ през 1986 г., включително за най-добър филм и най-добър режисьор. През 1987 г. играе и в друг филм на Стоун – „Уолстрийт“. Следват роли в „Новакът“ (1990 г.) на Клинт Истууд, превъплъщава се в Арамис в „Тримата мускетари“ (1993 г.), а през 2001 г. получава наградата" Златен" глобус за пресъздаването на Чарли Крауфорд в „Шеметен град“.

  • „Старият“ Чарли

Забавни, кратки и хапливи диалози, много пиене, десетки секси мадами с оскъдно облекло, брат загубеняк, откачена съседка, мързелива домашна помощница, неособено интелигентен племенник, саркастична майка. И.. „старият“ Чарли, композиращ детски рекламни песнички с чаша уиски в ръка.

Комедийният сериал „Двама мъже и половина“ се излъчва в продължение на 12 години (2003-2015 г.) и има 12 сезона. Шийн е уволнен от продукцията през 2011 г. заради критики по адрес на единия от създателите на сериала Чък Лори. Сред множеството отличия за „Двама мъже и половина“ са „Еми“ за изключителен поддържащ актьор в комедиен сериал (2009 г.), награда „Изборът на публиката“ за любима телевизионна комедия (2007 г., 2008 г., 2009 г.).

Чарли Шийн е номиниран четири пъти за изключителен актьор в комедиен сериал от 2006 до 2009 г., но не печели нито една награда. Заплатата му за „Двама мъже и половина“ нараства от 350 000 щатски долара за епизод през 2006 г. , през 825 000 щатски долара за епизод през 2008 година до 1,25 милиона щатски долара за епизод през 2010 г., пише „Си Ен Ен“. Всеки сезон има 22 епизода.

По повод отстраняването си от „Двама мъже и половина“, Чарли Шийн казва през Джеф Росeн от Ен Би Си. „Уморен съм да се преструвам, че не съм специален. Уморен съм да се правя, че не съм супер, тотално изтрещяла рок звезда от Марс и хората не могат да ме разгадаят, не могат да ме разберат. Не очаквам това от тях. Не може да ме разберете с нормален мозък“.

Проблемите му със злоупотреба със субстанции го вкарват неколкократно в рехабилитационни центрове, арестуван е за заплахи и нападения, признава, че е посещавал проститутки, за които в продължение на месеци е плащал между 1500 и 3000 щатски долара за сеанс. През ноември 2015 г. казва в програма на Ен Би Си, че е диагностициран като ХИВ-позитивен преди четири години и че хора, които са знаели тази информация, са му искали пари, за да запазят тайната. През 2018 година Шийн пуска в социална мрежа снимка с монета за трезвеност от Анонимните алкохолици, с която отбелязва една година без алкохол, пише Си Ен Ен.

  • „Новият“ Шийн

„Историите ми са разказвани твърде дълго през очите и химикалките на другите. Мисля, че ще се съгласите, че най-накрая е време да прочетете тези истории директно от истинския човек“. Това казва пред списание „Пийпъл“ Чарли Шийн. Дни, след като актьорът отбележи своята 60-ата годишнина, е планирано да се появи „Книгата на Шийн“ (The Book of Sheen).

Само ден по-късно, на 10 септември се очаква премиерата на двете серии на документалната лента на „Нетфликс“ със заглавие „Като Чарли Шийн“ (aka Charlie Sheen). Филмът ще разкаже за стремителния възход на Чарли до върха, зависимостите и падението му и ще стигне до днешния трезвен Шийн, който триумфално се завръща, пише „Пийпъл“. Режисьорът Андрю Ренци ще разкрие дивото пътуване на актьора през живота, разказано с гласовете на приятели, роднини и колеги като Дениз Ричардс (бивша съпруга), Хайди Флейс (бивша мадам), Шон Пен (актьор), Рамон Естевес (брат), Брук Мюлер (още една бивша съпруга) и бившия дилър на актьора Марко.

„От всички лоши холивудски момчета в историята, Чарли Шийн вероятно е най-лошият от всички“, казва старши вицепрезидентът и издател на Gallery Books Дженифър Бъргстром в изявление. „Сега, след близо осем години трезвеност, Чарли пише откровено за всеки детокс, ретокс, сделка с наркотици и пътешествия по своя предизвикателен път към свободата. Много сме горди да споделим историята му“, добавя тя.

„Горд съм с изборите и промените, които направих, за да живея живота си днес, който никога няма да прилича на онази бъркотия. Това бе някаква извънземна моя версия“, е равносметката на Чарли Шийн.

Чарли Шийн Актьор Двама мъже и половина Филмови роли Зависимости ХИВ позитивен Уволнение Трезвеност
