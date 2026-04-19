Любопитно

Холивудска приказка: Как Матю Макконъхи спаси актрисата Джуди Гриър от фалит за 20 долара

Звездата от „Сватбеният агент“ си припомни момент, в който била толкова без пари, че не можела да плати паркинга си. Помощта дошла неочаквано от нейния екранен партньор, който се превърнал в истински герой извън снимачната площадка

19 април 2026, 13:22
Източник: Getty

Д ори в Холивуд началото на кариерата невинаги е бляскаво. Актрисата Джуди Гриър сподели забавен, но и малко неудобен спомен от времето, когато снимала романтичната комедия „Сватбеният агент“ (The Wedding Planner) през 2001 г. заедно с Дженифър Лопес и Матю Макконъхи, съобщава Page Six.

В интервю за Entertainment Tonight Гриър разказа как по време на първото четене на сценария в хотел „Рузвелт“ в Ню Йорк, тя оставила колата си на платен паркинг (valet parking). Когато обаче дошло време да си тръгне, осъзнала, че е напълно „скъсана“.

„Бях съсипана от срам“

„Просто нямах достатъчно пари, за да платя таксата“, спомня си тя. Гриър веднага се отправила към уличния автомат в лобито на хотела, за да се обади на своя приятел – актьора Шон Гън, и да го помоли за финансова помощ.

За неин късмет, Матю Макконъхи се оказал наблизо и дочул разговора.

„Матю ме чу и просто ми подаде 20 долара“, разказва през смях актрисата. „Бях съсипана от срам, но в същото време си казах: „Той е моят герой!“.

Спомени от „Сватбеният агент“

Освен случката с парите, Гриър не пести суперлативи за Макконъхи и преживяванията им на снимачната площадка преди цели 25 години.

„Това, което помня най-ярко, е колко мил беше той. Обожавах да го виждам всяка сутрин в гримьорната – идваше по пижама и с чаша чай мате в ръка“, спомня си тя. „Не съм работила с него оттогава, но имам чувството, че не се е променил много.“

Ще има ли продължение?

Тъй като филмът отбелязва своята 25-а годишнина, темата за евентуално продължение или римейк (reboot) не бе подмината. Джуди Гриър, която изигра ролята на Пени, сподели смесени чувства относно модерната вълна от повторения на стари хитове.

„Бих казала „да“, защото обичам този филм и би било забавно да видя какво ще измислят. Но от друга страна – защо трябва да правим римейк на всичко? Оригиналът си е страхотен“, категорична е тя. Все пак актрисата добави с усмивка, че би приела веднага, „стига да ме включат в актьорския състав“.

Източник: Page Six    
Джуди Гриър Матю Макконъхи Сватбеният агент Холивуд Безпаричие Паркиране Срам Актьори Продължение на филм Анекдот
Избирателната активност към 14.00 ч. по данни на "Тренд"

„Знаех, че ще ни убие": Чарлийз Терон разказа за нощта, в която майка ѝ застреля баща ѝ

ЦИК обяви избирателната активност към 11.00 часа

Трагедия на „Нюрбургринг": Пилот загина във верижна катастрофа със седем коли

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Honda я удари токов удар, изтегля е:Ny1 от различни пазари в Европа

carmarket.bg
