"Не, благодаря“: Как Матю Макконъхи провали шанса си за „Титаник“

М атю Макконъхи почти бил избран за ролята на Джак Доусън в „Титаник“, но според съобщенията се провалил на прослушването си при режисьора Джеймс Камерън, пише Page Six.

Бюлетинът на журналиста Матю Белони, озаглавен „Какво чувам“, съдържа откъс от посмъртната книга на продуцента на рекордния филм Джон Ландау „По-голямата картина“ , в която се обяснява какво се е случило по време на прослушването на родения в Тексас актьор.

„Поканихме го да направи сцена с Кейт Уинслет. Искате да проверите химията, не само как изглеждат хората на хартия, но и как взаимодействат. Кейт беше пленена от Матю, от неговото присъствие и чар. Матю изигра сцената с протяжния говор“, пише Ландау в мемоарите си.

Matthew McConaughey lost out on the role of Jack in ‘Titanic’ due to his Southern accent, producer Jon Landau alleges in memoir.



Когато Макконъхи, сега на 55 години, проговорил с южняшки акцент, Камерън, сега на 70 години, му казал „Това е страхотно“, но добавил: „А сега нека опитаме по различен начин“.

Доусън е трябвало да бъде сирак от Чипъуа Фолс, Уисконсин, който се опитва да се върне в САЩ с обречения океански лайнер след пътуване в чужбина.

Ландау твърди, че Макконъхи директно е казал на Камерън след молбата му за смяна на акцента: „Не. Това беше доста добре. Благодаря“, което му е коствало ролята.

От Page Six уточняват, че са се свързали с представители на актьора и режисьора за коментар, но не са поличили веднага отговор.

Въпреки че Леонардо ди Каприо в крайна сметка беше избран за ролята на Доусън срещу Уинслет в ролята на Роуз ДеУит Букатър, звездата от „Какво гложди Гилбърт Грейп“ не улесни работата на Камерън по време на собственото му прослушване.

През 2022 г. носителят на „Оскар“ режисьор каза пред GQ , че когато помолил Ди Каприо, сега на 50 години, да прочете сценария по време на импровизирана пробна снимка, той му казал: „О, не чета.“

Когато обаче Камерън му казал, че ако не прочете, няма да получи ролята, Ди Каприо неохотно се съгласил да преглежда редовете и провалил прослушването.

Известният режисьор каза: „Кейт просто светна... тъмни облаци се бяха разтворили и слънчев лъч падна и освети Джак. Аз си помислих: „Добре, той е човекът.“