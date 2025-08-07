Любопитно

"Не, благодаря“: Как Матю Макконъхи провали шанса си за „Титаник“

Когато Макконъхи, сега на 55 години, проговорил с южняшки акцент, Камерън, сега на 70 години, му казал „Това е страхотно“, но добавил: „А сега нека опитаме по различен начин“

7 август 2025, 14:44
"Не, благодаря“: Как Матю Макконъхи провали шанса си за „Титаник“
Източник: Getty Images

М атю Макконъхи почти бил избран за ролята на Джак Доусън в „Титаник“, но според съобщенията се провалил на прослушването си при режисьора Джеймс Камерън, пише Page Six.

Бюлетинът на журналиста Матю Белони, озаглавен „Какво чувам“, съдържа откъс от посмъртната книга на продуцента на рекордния филм Джон Ландау „По-голямата картина“ , в която се обяснява какво се е случило по време на прослушването на родения в Тексас актьор.

„Поканихме го да направи сцена с Кейт Уинслет. Искате да проверите химията, не само как изглеждат хората на хартия, но и как взаимодействат. Кейт беше пленена от Матю, от неговото присъствие и чар. Матю изигра сцената с протяжния говор“, пише Ландау в мемоарите си.

Когато Макконъхи, сега на 55 години, проговорил с южняшки акцент, Камерън, сега на 70 години, му казал „Това е страхотно“, но добавил: „А сега нека опитаме по различен начин“.

Доусън е трябвало да бъде сирак от Чипъуа Фолс, Уисконсин, който се опитва да се върне в САЩ с обречения океански лайнер след пътуване в чужбина.

Ландау твърди, че Макконъхи директно е казал на Камерън след молбата му за смяна на акцента: „Не. Това беше доста добре. Благодаря“, което му е коствало ролята.

От Page Six уточняват, че са се свързали с представители на актьора и режисьора за коментар, но не са поличили веднага отговор.

Въпреки че Леонардо ди Каприо в крайна сметка беше избран за ролята на Доусън срещу Уинслет в ролята на Роуз ДеУит Букатър, звездата от „Какво гложди Гилбърт Грейп“ не улесни работата на Камерън по време на собственото му прослушване.

През 2022 г. носителят на „Оскар“ режисьор каза пред GQ , че когато помолил Ди Каприо, сега на 50 години, да прочете сценария по време на импровизирана пробна снимка, той му казал: „О, не чета.“

Когато обаче Камерън му казал, че ако не прочете, няма да получи ролята, Ди Каприо неохотно се съгласил да преглежда редовете и провалил прослушването.

Известният режисьор каза: „Кейт просто светна... тъмни облаци се бяха разтворили и слънчев лъч падна и освети Джак. Аз си помислих: „Добре, той е човекът.“

Източник: Page Six    
Матю Макконъхи Титаник Джеймс Камерън Прослушване Джак Доусън Леонардо ди Каприо Кейт Уинслет Филмов кастинг Южняшки акцент Актьори
Последвайте ни

По темата

Съдът намали гаранцията на подсъдимия по делото

Съдът намали гаранцията на подсъдимия по делото "Дебора"

Земетресение от 4,7 по Рихтер разлюля Гърция

Земетресение от 4,7 по Рихтер разлюля Гърция

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

Документът, предрекъл ужаса: Как човечеството създаде собственото си унищожение

Документът, предрекъл ужаса: Как човечеството създаде собственото си унищожение

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

pariteni.bg
Honda обяснява защо „електрическите автомобили не са целта“

Honda обяснява защо „електрическите автомобили не са целта“

carmarket.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 9 часа
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 8 часа
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 7 часа
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 6 часа

Виц на деня

Жен акъм мъжа си: – Ти слушаш ли какво ти казвам? – Да, просто процесорът ми загрява...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Твърде мрачно&nbsp;за децата? Истината за сериала &bdquo;Wednesday&ldquo;</p>

Подходящ ли е сериалът „Wednesday“ за деца? Какво трябва да знаете преди да го гледате

Любопитно Преди 54 минути

Макар и с чувство за хумор, "Wednesday" съдържа насилие, нецензурен език и дори сцени с отрязани крайници

Разкриха подробности за смъртта на красива дизайнерка

Разкриха подробности за смъртта на красива дизайнерка

Свят Преди 1 час

Членове на яхт клуб Монтоук, включително някои капитани, чули писъци късно вечерта в понеделник

Оставиха в ареста чужденеца, заловен да превозва мигранти в Ямбол

Оставиха в ареста чужденеца, заловен да превозва мигранти в Ямбол

България Преди 1 час

Срещу него е повдигнато обвинение за каналджийство, за което се предвижда до 10 години затвор

<p>Кралица на красотата обвини конгресмен в сексуално изнудване</p>

Мис САЩ обвини конгресмен от Флорида в сексуално изнудване

Свят Преди 1 час

Според полицейски доклад Милс е изпращал заплашителни съобщения до Лангстън, след като тя прекратила връзката им заради негова изневяра

<p>Огнени топки с дим, светкавица, по-ярка от Слънцето: Тунгуският астероид</p>

Огнени топки с дим, светкавица, по-ярка от Слънцето, и силен гръм: Тунгуският астероид

Свят Преди 1 час

Преди 115 години 1908 г. астероид навлезе в земната атмосфера и експлодира в небето над Сибир

Първа в ЕС: България въведе усъвършенствана транзитна система по границите

Първа в ЕС: България въведе усъвършенствана транзитна система по границите

България Преди 1 час

Това решение е насочено към улесняване на тежкотоварния трафик и оптимизиране на обработката на транзитни процедури при външните граници на ЕС

Снимката е илюстративна

Спасиха българин от удавяне в Гърция

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал преди спасителите на плажа да започнат работа

Дадоха на съд престъпна група за имотни измами, сред обвиняемите е полицай

Дадоха на съд престъпна група за имотни измами, сред обвиняемите е полицай

България Преди 2 часа

Извършителите представяли пред нотариуси фалшиви завещания

<p>Спешна проверка на ТЕЦ &quot;Марица 3&quot; в Димитровград</p>

Спешна проверка на ТЕЦ "Марица 3" в Димитровград заради повишени стойности на серен диоксид

България Преди 2 часа

Това е станало след 18:00 часа в сряда

“Ново Аз” с Eva Lea

“Ново Аз” с Eva Lea

Любопитно Преди 2 часа

Фокусът пада върху една от най-обещаващите млади артистки на българската сцена

Няколко столични квартала са без топла вода заради аварии

Няколко столични квартала са без топла вода заради аварии

България Преди 3 часа

Това съобщиха от "Топлофикация-София"

Стартира нова кампания срещу употребата на вейпове от деца

Стартира нова кампания срещу употребата на вейпове от деца

България Преди 3 часа

Информационни видеоклипове, обясняващи вредите, ще бъдат представяни пред ученици, учители и директори

Близо 500 училищни кабинета са обновени по Националната програма на МОН

Близо 500 училищни кабинета са обновени по Националната програма на МОН

България Преди 3 часа

В някои класни стаи е възможно да се провежда обучение по два предмета едновременно

Ново откритие: Оцелели са живели в руините на Помпей

Ново откритие: Оцелели са живели в руините на Помпей

Любопитно Преди 3 часа

Хората, които не са могли да си позволят нов живот на друго място, са се завърнали и са потърсили убежище сред развалините

Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп

Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп

Свят Преди 3 часа

Мястото на провеждането на срещата между лидерите на САЩ и Русия е съгласувано

Двама полицаи отиват на съд за подкуп от 500 лв.

Двама полицаи отиват на съд за подкуп от 500 лв.

България Преди 3 часа

Случаят е от края на 2022 г.

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg

Колко пъти на ден уринират котките

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Мария Илиева показа за първи път лицето на дъщеря си София (ВИДЕО)

Edna.bg

Пълнолуние на 9 август: Как ще се отрази на всяка edna зодия

Edna.bg

Ромелу Лукаку: Моят идол е Карим Бензема

Gong.bg

Тотнъм потвърди тежката контузия на Джеймс Мадисън

Gong.bg

Освобождават под гаранция от 10 000 лева обвинения по случая „Дебора”

Nova.bg

Прокуратурата разследва смъртта на Марин Маринов в Газа

Nova.bg