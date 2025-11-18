Любопитно

Проклятието на сестрите Кардашиян-Дженър: Тимъти Шаламе май се измъкна

Има теория, която феновете споменават от години, че всеки мъж, който се обвърже романтично с някоя от сестрите Кардашиян–Дженър, преживява спад в живота или кариерата си

18 ноември 2025, 11:10
Проклятието на сестрите Кардашиян-Дженър: Тимъти Шаламе май се измъкна
Тимъти Шаламе и Кайли Дженър   
Източник: GettyImages

С лед две години и половина най-невероятната холивудска двойка очевидно е сложила край на връзката си, като Тимъти Шаламe се твърди, че е зарязал Кайли Дженър миналата седмица.

Новината със сигурност е била посрещната с радост от феновете на Тимъти, които не криеха неодобрението си от факта, че утвърденият актьор излиза с риалити звезда, която критиците са наричат „бездарна“.

Но никой не изглеждаше по-доволен от раздялата от самия Тимъти, който миналата седмица демонстрира необичайно весел вид след предполагаемата раздяла. Сега експерт по езика на тялото разкри как актьорът всъщност може да чувства, казвайки пред Daily Mail, че той

изглежда сякаш е в „празничен режим“, след като е „намерил свободата си след дълго време“.

Джуди Джеймс разкри: „Тимъти винаги сякаш излъчва духа на 16-годишно момче от скейт парка, а след предполагаемата му раздяла с много по-изисканата и самосъзнаваща се Кайли, той изглежда екстатично щастлив да даде пълна свобода на вътрешния си тийнейджър, както чрез стила си, така и чрез езика на тялото си“.

Позовавайки се на последната публична поява на Тимъти и Кайли, на бейзболен мач миналия месец, Джуди продължи: „На последните им снимки заедно имаше още по-силно усещане за динамика тип родител–дете. Тимъти беше заснет как става на крака, аплодира и подкрепя любимите си Янкис, с решително спонтанен и отдаден ентусиазъм, докато Кайли си стоеше на мястото с качулка на главата и тънката учтива усмивка на родител с тапи за уши на K-pop концерт“.

Веселите излизания на Тимъти съвпадат и с промо турнето на новия му филм Marty Supreme, заради който той отново е в центъра на „Оскар“ разговорите за втора поредна година.

С видимо най-силната кариера досега, изглежда Тимъти е избегнал рядката съдба да попадне под т.нар. „проклятие на Кардашиян“.

Това е теория, която феновете споменават от години, че всеки мъж, който се обвърже романтично с някоя от сестрите Кардашиян–Дженър, преживява спад в живота или кариерата си. Феноменът е толкова вкоренен в поп културата, че много хора обвиниха „проклятието“ за загубата на Тимъти на „Оскар“-ите тази година.

Той беше фаворит за наградата след победата си на наградите на Гилдията на актьорите за ролята на Боб Дилън в A Complete Unknown. Но малко не му достигна и статуетката за най-добър актьор отиде при Ейдриън Броуди за The Brutalist. Тимъти не криеше, че е разочарован от загубата, след като по-рано беше заявил, че е решен да бъде признат като „един от великите“ в актьорската индустрия.

Той също загуби „Оскар“ за най-добър актьор през 2018 г., когато беше номиниран за Call Me By Your Name, и сега се надява третият път да му донесе късмет. Критиците предполагат, че ще бъде номиниран отново тази година за ролята си на звезда по тенис на маса Марти Маузър в предстоящата спортна драма Marty Supreme.

Филмът, чието действие се развива в Ню Йорк през 50-те години, е вдъхновен от истинската история на Марти Райсман, чиято непоколебимост го отвежда на върха на спорта. Тимъти току-що приключи снимките на третата част на критично хвалената Dune, а предстои и повторна работа с режисьора Джеймс Манголд в High-Side, филм за мотокрос и обир.

След-Кардашиянската съдба на Тимъти е коренно различна от тази на предишните мъже, излизали със знаменитото семейство.

Кайли сама обяснява теорията в епизод на Keeping Up With The Kardashians: „Проклятието Кардашиян е за всяка мъжка фигура, която започне да излиза с Кардашиян. Животът им някак тръгва надолу след това“.

Но тя настоя, че семейството не носи лош късмет – просто нивото на слава на сестрите е трудно за издържане. „Точно така. Идват, и не могат да се справят,“ каза тя.

А сега, след като Тимъти вече може би не е свързан с Кардашиян, няма „проклятие“, което да бъде обвинявано, ако нещо не върви по план. Daily Mail съобщи във вторник, че той се е разделил с красавицата магнат, като източник заяви, че „той е зарязал Кайли“, добавяйки: „това е случвало и преди, но тя го убеждаваше да се съберат отново. Тя е луда по него, така че може да се случи пак“.

Друг източник каза: „Има проблеми в рая, но не са напълно разделени“. Те добавиха: „Той снима много, а тя усеща, че трябва да го преследва. Тя се старае повече от него“.

Кайли Дженър и Травис Скот
Кайли Дженър и Травис Скот Източник: GettyImages

Докато Тимъти може би е избегнал щети, Кайли е била обвинявана в „проклятие“ над бившия ѝ любим Травис Скот

 с когото беше във връзка между 2017 и 2022 г. Двамата имат дъщеря Сторми (7 г.) и син Еър (3 г.).

През 2021 г., по време на фестивала Astroworld на музиканта, десет души загинаха, а много други бяха ранени след масово струпване пред сцената. Жертвите, които загинаха от компресивна асфиксия, включваха десетгодишно момче.

Въпреки че трагедията нямаше нищо общо с Кайли, много хора посочваха, че за Травис нещата вървят зле от началото на връзката им. В GQ той заяви, че не се страхува от проклятието: „Изобщо не гледам тия глупости. Кайли всъщност ме харесва заради мен самия. „На мой остров съм. Елате в Астроленд. Не съм в другите глупости“.

Но може би най-известната „жертва“ на проклятието е бившият съпруг на Ким Кардашиян – Кание Уест.

Ким Кардашиян и Кание Уест
Ким Кардашиян и Кание Уест Източник: GettyImages

Двамата се разделиха през 2021 г. след седем години брак и имат четири деца: Норт (12 г.), Сейнт (9 г.), Чикаго (7 г.) и Псалм (6 г.). По време на брака музикантът беше хоспитализиран заради първия си нервен срив. По-късно разкри, че има биполярно разстройство, макар че впоследствие твърдеше, че е бил погрешно диагностициран. Проблемите му с психичното здраве засегнаха брака, а след развода го увлякоха и в скандали.

Рапърът беше „канселиран“ заради антисемитските си изблици, които според публикации са му стрували около 1,6 милиарда долара от нетното му състояние.

След раздялата си с Кание, Ким започна връзка с комика от SNL Пийт Дейвидсън. Двамата бяха заедно девет месеца, но преживяха труден период, тъй като Кание непрекъснато тормозеше Пийт онлайн.

С подигравателни публикации в Instagram и странни препратки към Пийт в музикалните си видеа, комикът стана жертва на масов онлайн тормоз. Това се отрази на психическото му здраве – той започна терапия за травма.

Пийт Дейвидсън и Ким Кардашиян
Пийт Дейвидсън и Ким Кардашиян Източник: GettyImages

По-късно източник каза пред Radar Online, че Пийт, който постъпи в рехабилитационен център заради гранично личностно разстройство и посттравматично стресово разстройство, се чувствал сякаш е бил ударен от „проклятието Кардашиян“. „Колкото повече размишлява над това, което преживя с Ким, толкова повече Пийт иска да се ощипе и да се попита: какво, по дяволите, съм си мислел“. Самоувереността му беше изчезнала и той сериозно се притесняваше, че ще стане дългосрочна жертва на проклятието“, добавя източникът.

Крис Хъмфрис, който беше женен за Ким само 72 дни, също е спряган за жертва.

Репутацията му като баскетболист беше засенчена от краткия брак и участията му в риалити шоуто. В есе за The Players’ Tribune той сподели, че е бил освиркан на мач: „Чудех се: Защо ме освиркват? Защото съм „оня от телевизията“? Мислят ли, че съм искал да стана известен? Или че съм обезценил баскетбола?“ Това последното ме убиваше, защото всичко, което съм искал, е да бъда известен с баскетбола“.

Ким излизаше и с NFL звездата Реджи Буш три години, започвайки през 2007 г. Тогава той беше смятан за огромен талант, но след раздялата им сякаш загуби инерция. Наричан беше „най-надцененият провал в професионалния футбол“, и скоро се пенсионира.

Бившият ѝ Рей Джей също усети спад. Познат с хитовете One Wish и Sexy Can I, след изтичането на секс касетата с Ким той стана известен единствено като „партньорът от касетата“.

Клои Кардашиян също е свързвана с проклятието

– първо с Ламар Одом, за когото се омъжи след месец познанство. След изневери, срив и зависимост двойката се раздели, макар че разводът финализира едва след почти фаталното му предозиране. След това беше и Тристан Томпсън – известен със скандали и изневери. По време на връзката му с Клои отборът му играеше зле, а феновете обвиняваха проклятието.

Кортни пък „предала“ проклятието на Скот Дисик

 който имаше проблеми с алкохола и зависимостите, и посещаваше рехабилитации. В епизод на шоуто медиум му казва, че е „прокълнат“. 

Кендъл също беше обвинявана – след връзката си с Девин Букър, който губеше форма в NBA финалите.

Семейството Кардашиян от години отрича проклятието.

Миналия месец Ким каза: „Несправедливо е да се твърди, че жените са проблемът в трудностите, които преживяват мъжете, с които са били. Обсебени са от това какво се е случило с мъжете, сякаш те нямат никаква отговорност. Сякаш нямат контрол над живота си. Липсата на поемане на отговорност е най-големият ми червен флаг“.

Източник: Daily Mail    
Тимъти Шаламе Кайли Дженър раздяла на знаменитости проклятието Кардашиян холивудски актьори риалити звезди кариера в шоубизнеса език на тялото награди Оскар семейство Кардашиян Дженър
