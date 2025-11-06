Кендъл Дженър сподели голи кадри за 30-ия си рожден ден (СНИМКИ)

К ендъл Дженър отпразнува навършването на 30 години, като се отърва от дрехите си за поредица от горещи нови снимки, предаде Page Six.

Звездата от „Keeping Up With the Kardashians“ беше заснета да се наслаждава на мечтана тропическа ваканция, като сподели и напълно гола снимка в карусел в Instagram.

На друга снимка моделът носеше черен бикини с връзки, докато се криеше на сянка, а на още една почиваше в хамак – без горнище – с книга, поставена върху гърдите ѝ.

Тя позира и с черен кроп топ с жълта торта, украсена с морски раковини.

На други снимки звездата показа изваяното си тяло в червени бикини тип прашка, както и снимка на корема си, докато носи само зелен бански с връзки.

Дженър покри гърдите си с пясък, докато се наслаждаваше на слънчевия плажен ден.

Kendall Jenner Goes Nude for 30th Birthday in Sultry Beachside Snaps — See the Photos! https://t.co/iEEhPz2Ufi — People (@people) November 6, 2025

Моделът сподели и селфи в огледалото без риза, в което покриваше гърдите си с една ръка, както и мила снимка, на която се смее със сестра си Кайли Дженър, на 28 години, докато се наслаждаваха на вечеря край плажа.

Красавицата от „Kardashians“ изглеждаше възхитена от празника по случай важната годишнина, докато позираше до сребърни балони с надпис „Happy Birthday“ на осветения от луната плаж.

Кендъл озаглави публикацията в сряда просто с емоджи на кокосов орех, а феновете се втурнаха в коментарите, за да се възхищават на възхитителния набор от снимки.

😍 Kim Kardashian shares pics of Kendall Jenner's 30th beach birthday bash! https://t.co/uO9zxZpbxF pic.twitter.com/hCwvNqdLfl — TMZ (@TMZ) November 4, 2025

Голямата сестра на Кендал, Клои Кардашиян, на 41 години, й написа: „Ти си перфектният човек.“

Интимните снимки идват два дни след като Кендъл отпразнува 30-ия си рожден ден с пищно парти край морето със звезден състав, на което присъстваха майка ѝ Крис Дженър, сестрите Ким Кардашиян, Клои и Кайли, както и приятелките Хейли Бийбър и Джъстин Скай.

NEW | Fai Khadra and Lauren Perez wished Kendall Jenner a happy birthday on Instagram Stories and shared photos apparently from her 30th birthday party in Mustique.



📸 More pics: https://t.co/fuSJUgnV5V pic.twitter.com/sMrjE6WQHU — Kendall’s Gallery (@kendalljbrs) November 3, 2025

Рожденницата носеше топ от шал, който разкриваше много кожа, за празника си, който съчета с копринен саронг.

Пищният празник включваше впечатляващи фойерверки, 818 Tequila и бутилка френско червено вино Chateau Haut-Brion от 1995 г. – годината на раждане на Кендъл.

Ким сподели няколко снимки от партито във вторник, 4 ноември, с мило пожелание към малката си сестра.

„Честит 30-и рожден ден @kendalljenner, нека това десетилетие ти донесе вида любов и радост, които ти толкова свободно даваш на всички останали“, озаглави Ким публикацията.

„🤍Обичам те повече, отколкото някога ще разбереш! Наздраве за 30, Кени.“