Революционна ваксина обещава край на акнето завинаги

А кнето е проблем, с който се сблъсква почти всеки. Статистиката показва, че до 85% от хората на възраст между 12 и 24 години го изпитват. Въпреки това, често акнето не изчезва и може да продължи и в зряла възраст. Макар да е толкова широко разпространено, акнето все още се възприема като козметичен дефект, а не като медицинско състояние, а лечението може да бъде скъпо и продължително. Сега учените обявиха ваксина срещу акне, съобщава Popular Mechanics.

Защо изобщо се появяват пъпки?

Просто казано, акнето се развива, когато космените фоликули се запушат. Хормоналните промени (по време на пубертета, бременността или менструацията) карат мастните жлези да работят по-интензивно, произвеждайки излишък от себум.

Този излишък от себум става идеална храна за бактериите, живеещи по кожата. Когато те се размножават, възниква възпаление и се появяват болезнени червени пъпки.

Как ще работи ваксината?

Изследователи от Санофи избраха да не атакуват производството на себум, а да контролират бактериите. Ваксината, създадена с помощта на съвременна mRNA технология (подобна на някои ваксини срещу COVID-19), обучава имунната система да произвежда антитела срещу бактериите, причиняващи акне.

Тези антитела не унищожават бактериите, но предотвратяват неконтролируемото им размножаване, спирайки възпалителния процес. Проучвания върху животни вече показват висока ефективност, а клинични изпитания върху хора вече текат.

Жан-Франсоа Тусен, ръководител на разработката на ваксини в Санофи, отбелязва, че лекарството има още едно глобално предимство. Днес антибиотиците често се използват за лечение на тежко акне. Ефективната ваксина би намалила значително тяхната употреба.

„Ако можем да намалим употребата на антибиотици, не само че създаваме стойност за хората, които приемат ваксината, но и за обществото, като намаляваме микробната резистентност“, обяснява той.

Кога ще пристигне чудотворната ваксина?

За момента лекарството все още е в клинични изпитания. Така че няма да бъде достъпно в аптеките поне още една или две години. Изследователите също очакват известен скептицизъм към ваксинацията.

Въпреки това дерматолозите смятат, че ваксината ще бъде в голямо търсене. Тя няма да е част от задължителните имунизационни програми, а ще се предлага като опция. Ако лекарството се окаже безопасно, ефективно и способно да осигури дългосрочна ремисия без нужда от ежедневни кремове или таблетки, много хора, страдащи от акне, ще са нетърпеливи да го използват.