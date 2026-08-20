Пристрастени към екрана: Учени откриха най-простия начин да намалим времето на телефона

С татистиката за това каква част от деня прекарваме, взирайки се в телефоните си, действа истински отрезвяващо. Индивидуалната употреба разбира се варира, но средностатистическият човек прекарва около шест часа на ден пред екрана и отключва устройството си по два пъти всеки час.

На фона на непрекъснатите въпроси как тези дигитални спътници влияят върху нашето здраве и психическо състояние, редица изследвания търсят начини да ни помогнат да ограничим екранното си време. И изглежда, че един от най-добрите подходи е и един от най-простите.

Ново проучване, проведено от изследователи от Индия и Испания, разкрива, че когато хората сами избират своите лични ограничения за време пред екрана, е много по-вероятно да ги спазват, отколкото ако някой друг им ги наложи.

„Възможността хората сами да избират целите си засилва ангажираността и подкрепя по-здравословно дигитално поведение“, отбелязват учените в научния си доклад.

This Simple Trick Could Finally Help You Cut Down on Phone Timehttps://t.co/qdVHbUp0Vk — ScienceAlert (@ScienceAlert) August 19, 2026

Експериментът: Какво показват цифрите?

За целите на изследването учените анализирали 149 доброволци, разделени в три групи за период от 35 дни:

Първа група (55 души): Могли сами да изберат целта си за намаляване на времето пред екрана - с 10%, 20% или 30%.

Могли сами да изберат целта си за намаляване на времето пред екрана - с 10%, 20% или 30%. Втора група (62 души): Получили служебно зададена цел за намаляване с 14%.

Получили служебно зададена цел за намаляване с 14%. Трета контролна група (32 души): Не получили никакви цели, но времето им на телефона продължило да се следи.

Резултатите са категорични - групата, която сама е поставила границите си, се справила най-добре. Участниците в нея са съкратили екранното си време със средно 49 минути на ден, в сравнение с едва 23 минути при онези, на които целта е била наложена служебно. Освен това „самостоятелно избралата“ група е постигала ежедневните си цели с 11% по-често. В контролната група без правила употребата на телефон дори се увеличила средно с 11 минути на ден.

Дори след приключване на основния експеримент, хората от първата група са продължили да използват телефоните си с около 16 минути по-малко на ден спрямо първоначалното си ниво.

Защо този прост трик работи?

Според въпросниците, попълнени от участниците, постигането на поставените цели е било свързано и с подобряване на общото им субективно усещане за щастие и психическо здраве.

Учените имат няколко теории защо този метод е толкова успешен:

Лична отговорност: Когато сами си поставим цел, се чувстваме „собственици“ на решението, което засилва мотивацията ни.

Когато сами си поставим цел, се чувстваме „собственици“ на решението, което засилва мотивацията ни. Реалистични очаквания: Персонализирането на ограничението го прави много по-лесно за постигане спрямо универсалните, наложени отвън правила.

Макар че са необходими още изследвания с по-големи групи от хора, за да се потвърди напълно ефектът, проучването предлага безплатна и достъпна стратегия за всеки: ако искате да намалите висенето в телефона си, не следвайте чужди съвети, а си поставете собствен, малък и постижим процент съкращение за деня.