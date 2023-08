Колко мръсен е вашият телефон? Наистина ли искате да знаете

З абравете тоалетните седалки и подметките на обувките си. Един от най-големите развъдници на микроби в дома ви вероятно в момента е в ръката или джоба ви - вашият смартфон.

How Germ-Ridden Is Your Phone? You Really Don't Want To Know - IFLScience https://t.co/RLXEM7DKt3 — Rich Newbold (@drnewbold) August 9, 2023

Колко точно мръсни обаче са тези устройства? Редица проучвания са се занимавали с този въпрос и ето какво са открили...

Какви бактерии живеят на телефона ви?

Екип проведе проучване, резултатите, от което са публикувани миналата година в списание Scientific Reports, като взе натривки от телефоните на 26 медицински служители. Те откриха общо 1307 различни бактериални щама, да не говорим за колекцията от патогенни гъбички, вируси и бактериофаги.

How dirty is that phone? We don’t allow phones in our kitchens. The students are about to see why… pic.twitter.com/OTdYlU5s2G — Zahra Castellano (@ZCastellanoAPS) September 24, 2021

Разбира се, здравният персонал е много по-вероятно да бъде изложен на редица патогени предвид рисковата им работна среда. Въпреки това е очевидно, че дори телефонът на средностатистическия човек е пълен с много различни видове потенциално патогенни бактерии. През 2011 г. учени от Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина Queen Mary откриха, че до 16 процента от телефоните съдържат значителен брой Ешерихия коли.

Освен нея другите най-често срещани бактерии по телефоните са:

Staphylococcus - често причинява стафилококови инфекции на кожата

Actinobacteria - бактерии, които могат да причинят туберкулоза, дифтерия и бактериална вагиноза

Citrobacter - може да доведе до инфекции на пикочните пътища, сепсис и менингит

Enterococcus - може да причини редица инфекции, включително менингит

How dirty is your cell phone? 📱 pic.twitter.com/U5AqJ8Wtnz — Centra Care (@CentraCare) April 19, 2018

Бактерии, устойчиви на антибиотици, също са изненадващо чести жители на смартфоните. Друго проучване на телефоните на здравни работници установи, че резистентни към множество лекарства бактерии присъстват в 69,9 процента от пробите.

Според проучване на университета в Аризона телефоните пренасят 10 пъти повече бактерии от повечето седалки на тоалетните.

Защо телефоните са толкова мръсни?

Може да ви е любопитно как смартфоните се превръщат в кошер от патогени. Е, проучване през 2018 г. установи, че трима на всеки четирима души в САЩ признават, че използват телефона си, докато са в тоалетната. Сигурни сме, че можете да си представите останалото.

Are you aware of how dirty your cell phone is? Throughout the day, your phone picks up germs everywhere it goes. Surprisingly, cell phones carry ten times more bacteria than most toilet seats. 🤢 📱🦠#CompassFamilyMedicine #BoardCertifiedNursePractitioner #MechanicsvilleVA pic.twitter.com/iMIAfbMEXx — Compass Family Medicine (@CompassFamMed) February 25, 2022

Изчислено е, че средностатистическият човек докосва, плъзга и щраква по екрана на телефона си 2617 пъти всеки ден. За пристрастените потребители тази цифра се удвоява до 5427 докосвания на ден. Между тези докосвания ръцете ни постоянно улавят нови микроби от това, че сме пипнали парапет, от ръкостискане, от натискане на бутони на асансьора и т.н.

И така, можем ли наистина да се разболеем от телефона си? Е, изследванията показват, че е съвсем възможно. Със сигурност е достатъчно, за да ви откаже от ровене из телефона, докато ядете сандвич.

Как да почистите своя смартфон и да го предпазите от микроби?

Не се страхувайте. Въпреки всички тези открития е сравнително лесно да поддържате смартфона си чист от микроби.

How dirty is your cell phone? This week, our Environmental, Health & Safety team is sharing tips for keeping your mobile devices free from COVID-19 and other germs. pic.twitter.com/mi9YDCaA3O — HonorHealth (@HonorHealth) November 18, 2020

Първо забършете с мека кърпа без влакна, след което използвайте кърпичка на основата на 70 процента алкохол, който ще убие най-проблемните патогени и ще се изпари, преди да навлезе във вътрешното устройството на телефона.