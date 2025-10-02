Любопитно

"Искам да те измия хубаво": Принц Уилям с неочаквана шега към Гари Олдман в Уиндзор

67-годишният носител на „Оскар“ бе удостоен с титлата за заслуги към драматургията от принца на Уелс

2 октомври 2025, 14:23
"Искам да те измия хубаво": Принц Уилям с неочаквана шега към Гари Олдман в Уиндзор
Източник: Getty Images

Х оливудската легенда Гари Олдман разкри изненадващата шеговита реплика, която принц Уилям му отправил, докато му връчвал рицарско звание на бляскава церемония.

67-годишният носител на „Оскар“ бе удостоен с титлата за заслуги към драматургията от принца на Уелс в замъка Уиндзор в сряда.

По време на краткия си разговор с бъдещия крал актьорът от „Най-мрачният час“ сподели забавната, макар и малко „жестока“ шега на Уилям. Според Олдман, престолонаследникът признал, че е „фен“ на изпълнението му в хитовия сериал на Apple TV+ „Slow Horses“ („Бавни коне“), където той играе ролята на Джаксън Ламб.

Въпреки възхищението си, Уилям добавил с усмивка: „Всеки път, когато те видя на екрана като Ламб, просто искам да те измия хубаво.“ Актьорът, известен с бързия си ум, отвърнал: „Ами, мисля, че днес се измих добре.“

В сериала героят на Олдман ръководи Слау Хаус – звено за агенти на MI5, провалили се сериозно в мисии, но не достатъчно, за да бъдат уволнени.

След като получи престижното отличие, звездата от „Черният рицар“ описа момента като „много емоционален“. „Говорихме само за минута, но почти не можах да намеря глас“, сподели той. „Чувствам се едновременно изключително поласкан и смирен. Това е уникално събитие, несравнимо с нищо друго.“

Олдман продължи: „Мисля, че „Оскар“-ът беше голямо признание. Без да проявявам неуважение към академията, но това тук просто засенчва всичко. Беше великолепно.“

Принцът споменал и други емблематични роли на актьора – от „Петият елемент“ до „Най-мрачният час“. „Той каза, че е много щастлив, че именно той е този, който ми връчва тази чест“, добави Олдман.

Звездата от „Хари Потър“ започва кариерата си в Кралската шекспирова трупа, а първият му голям пробив идва с филма „Спомен“ през 1982 г. По-късно се превръща в едно от най-големите имена в Холивуд с продукции като „Дракула“, поредицата „Хари Потър“ и трилогията „Черният рицар“.

Олдман е един от най-касовите актьори в историята и носител на „Оскар“, „Златен глобус“, три награди БАФТА, както и три номинации за „Праймтайм Еми“.

Докато бе в замъка Уиндзор, актьорът сподели, че мнозина го питали дали ще се завърне в нов сезон на „Бавните коне“.

„Това е една от най-приятните ми роли през 47-те години кариера“, каза той и допълни, че героят му е „язвителен, саркастичен, пие твърде много, пуши твърде много и се храни с всичко грешно“.

„Кой не би искал да играе такъв персонаж?“, пошегува се Олдман.

Източник: nypost.com    
Гари Олдман Принц Уилям Рицарско звание Бавни коне Холивудски актьор Награда Оскар
