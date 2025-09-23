Принц Луи изненада с необичайно хоби

П о време на среща със скаути в градините на Фрогмор Хаус в Уиндзор, принцесата на Уелс Кейт Мидълтън разкри изненадващо хоби на най-малкия си син Луи, съобщава womanandhome.

Според Кейт, седемгодишният принц наскоро е започнал да колекционира кестени.

„Продължаваме да намираме кестени в шкафовете, в леглото му – кестени навсякъде!“, сподели бъдещата кралица-консорт с усмивка.

Тя разказа още, че Луи дори товари кестените си в играчки-камиони и си играе с тях. Кейт говореше за това, докато общуваше със скаутите-катерици и главния скаут Дуейн Фийлдс. Събитието беше част от програмата „Go Wild“, която насърчава децата да прекарват повече време на открито.

По време на инициативата Кейт и първата дама на САЩ Мелания Тръмп помогнаха на децата с различни задачи, включително изграждането на „хотел“ за насекоми. Любовта на Луи към кестените естествено се вписва в семейните традиции за активен живот сред природата. Принц Уилям и Кейт са добре известни със стремежа си да прекарват време навън и да възпитават същата любов към природата у децата си.

В предишно интервю съпругата на Уилям призна, че семейните разходки навън ѝ носят „мир“ и „много духовно и много интензивно емоционално възстановяване на връзката“.

Но това не е единственото хоби на малкия принц. Както баща му сподели по-рано, Луи има страст и към музиката.

„Най-малкото ми дете се учи да свири на барабани – затова прекарвам напоследък живота си с пръсти в ушите си“, пошегува се принц Уилям по време на публично събитие.