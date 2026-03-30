Принц Хари иска да се върне вкъщи, чака покана от крал Чарлз

П ринц Хари се надява той, съпругата му Меган Маркъл и двете им деца да бъдат поканени от краля да прекарат известно „семейно време“ в Сандрингам това лято, според съобщения в медиите, пише английското издание The Independent.

Херцогът на Съсекс е виждал баща си само два пъти за две години, докато принц Арчи, на шест, и принцеса Лилибет, на четири, за последно са виждали дядо си преди повече от четири години. Херцогинята на Съсекс беше за последно във Великобритания, когато двойката присъства на погребението на кралица Елизабет през септември 2022 г.

Хари, който в момента очаква решение относно сигурността си във Великобритания, е заявил, че не би се чувствал в безопасност да доведе семейството си в страната без въоръжена полицейска охрана, която херцозите на Съсекс загубиха, когато се оттеглиха от кралските си задължения през 2020 г. и се преместиха в САЩ.

Но се се твърди, че херцогът би приветствал покана от краля за Сандрингам, неговото имение в Норфолк, тъй като вярва, че това би му позволило да доведе семейството си със себе си.

Приятел на принца казва пред The Sunday Times: „Ако бъде поканен от краля, той ще получи пакет за сигурност, който автоматично влиза в сила. Той би искал покана за Сандрингам. Би ли отишъл? Това ще зависи от това кой ще бъде там. Ако кралят каже: „Ела и прекарай известно време със семейството“, той би се радвал много“.

Хари за последно видя баща си на 10 септември миналата година, когато се срещнаха за по-малко от час в Кларънс Хаус за първи път от 19 месеца. След това източник, близък до херцога, каза пред вестника: „Той винаги обича да вижда баща си и би искал да го вижда колкото се може по-често“.

Смята се, че двамата са разговаряли многократно оттогава, въпреки че Хари беше в Лондон за текущото си съдебно дело срещу Associated Newspapers и не се е срещнал със семейството си. Той и принцът на Уелс все още са отчуждени.

Преди срещата през септември, Хари и Чарлз за последно се срещнаха лице в лице през февруари, когато херцогът направи бързо трансатлантическо пътуване, за да види монарха, след като научи за диагнозата му рак. Въпреки това те прекараха малко над 30 минути заедно, преди кралят да замине да се възстановява в Сандрингам. Чарлз все още се лекува от болестта.

Хари по-рано е говорил за надеждите си за „помирение“ със семейството си, като казва: „Разбира се, някои членове на моето семейство никога няма да ми простят, че написах книга. Разбира се, те никога няма да ми простят за много неща“. Той добави: „Но знаете ли, бих искал помирение със семейството си“ и каза, че „няма смисъл да се продължава с борбата повече“.

Противоречивата автобиография на херцога „Spare“ съдържа редица твърдения срещу кралското семейство. Книгата излезе през януари 2023 г. и допълнително задълбочи разрива с брат му, с твърдения, че принц Уилям го е нападнал физически.

Широко обсъжданите мемоари също така засягат смъртта на майката на принцовете Уилям и Хари – Даяна, както и неговия сексуален живот, употребата на наркотици и службата му в армията.