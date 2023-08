При екстремни горещини: Дрехата, която гарантира прохлада

В ремето е сухо или влажно? Това е основният въпрос при избора на облекло.

Тъй като светът продължава да се бори с екстремните горещини, които стават все по-чести благодарение на изменението на климата, дрехите, които носим, са жизненоважен компонент за това как да се предпазим от яркото слънце. Изследователи са установили, че когато носим подходящи дрехи, намаляваме и употребата на климатик, което в дългосрочен план би спестило значително количество енергия. По този начин хората ще спестят пари и ще се намалят емисиите на парникови газове, обясняват експерти.

Какво трябва да носите, за да не усещате екстремните горещини

Цвят и дизайн

Що се отнася до цвета, повечето хора носят бяло през лятото, защото бялото отразява слънчевите лъчи, а не поглъща светлината, както черното.

Тази теория обаче става малко по-сложна, когато започнем да говорим за дебелината на дрехата и колко прилепнала по тялото е тя. Топлината не идва само от слънцето - тя идва и от телата ни. Когато топлина от телата ни попадне върху бялата дреха, тя се отразява обратно към нас, обясняват учени.

През 1980 г. проучване на причините, поради които бедуините - местен, полуномадски народ, който обитава пустинните райони на Арабския полуостров, Близкия изток и Северна Африка - носят черни дрехи в пустинята, установява, че излагането на топлина е еднакво, независимо дали членовете на племето носят черни или бели дрехи.

Как е възможно това?

Тъканите дрехи с черен цвят са по-добър радиатор на топлина, което означава, че абсорбират топлината, излъчвана от тялото. Това също играе роля в охлаждането на тялото ви през горещите месеци, посочват изследователи.

Бедуините носели свободни черни дрехи, особено ако е ветровито, пише BBC. Свободните черни дрехи затоплят пространството между плата и кожата, като подпомагат възходящото въздушно течение и осигуряват охлаждане.

"Количеството топлина, получено от бедуин, пребиваващ в горещата пустиня, е еднакво, независимо дали носи черна или бяла дреха", се отбелязва в проучването. "Допълнителната топлина, погълната от черната роба, се губи, преди да достигне кожата", се казва още в него.

Колко прилепнала по тялото е дрехата, е по-важно от нейния цвят. Въпреки това, ако ще носите плътно прилепнали дрехи се придържайте към бялото. Тъканите с текстура, като сатен, помагат за повдигане на дрехите от кожата.

Материалът е от значение

"Изборът на материята е от решаващо значение", казва стилистът и моден писател Хедър Нюбъргър. "Ако носите прекалено обемен дънков гащеризон, ще усещате топлината много повече. Заложете на дреха изработена от шифон", съветва модният експерт.

"Избирайте дрехи изработени от материал, който позволява преминаването на водни пари, така че да не блокира изпарението на потта", казва Рет Алън, доцент по физика в Югоизточния университет на Луизиана. "Някои от по-новите материали на спортна основа правят това. Памукът не се справя толкова добре с тази задача", добавя той.

Всички текстилни материали до известна степен улавят инфрачервеното излъчване на тялото, което помага да се стоплим в студеното време.

Памукът без покритие, ленът, найлонът и полиестерът се класифицират като дишащи материи в някаква степен, което означава, че те позволяват на потта и топлината да излизат през материала. Те обаче се различават от материите, които активно извличат водата от тялото ви, пише BBC.

Памукът и полиестерът поглъщат и отразяват по-голямата част от инфрачервените лъчи, които попадат върху тях - почти 99 %, което означава, че често изглеждат бели на инфрачервени изображения. Тези материали пропускат и 30-40% от видимата светлина. Според изследователи от Масачузетския технологичен институт тази комбинация може да накара тялото да се затопли по-бързо. Това се случва, защото постъпващата видима светлина може да генерира топлина, която след това не може да излезе като инфрачервено излъчване, генерирано от тялото, разясняват учени.

