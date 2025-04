Преживей нещо различно ТУК и СЕГА: Капсулните хотели, които ще запомниш!

К апсулните хотели не са нещо ново - първият такъв хотел е открит в Осака през 1979г. Идеята се поражда заради атовареното ежедневие в Япония, където бизнесмени работят често до късно и са твърде уморени, за да пътуват до дома си и искат да заспят още тук и сега.

С разпространението на тази концепция туристите, които са готови да спят в стая не по-голяма от леглото си, започнаха да се настаняват в капсулите, любопитни да опитат уникалния аспект на японската култура и водени от желанието да изживеят нещо различно – тук и сега. Днешният висок стандарт на хотелските цени, породен от годините на нарастващи имотни разходи, направи капсулите много по-привлекателни. Тези хотелски капсули, обикновено предназначени за един човек, осигуряват по-голямо уединение от общежитията в хостели и повече комфорт от къмпингуването. Те също така отговарят на нарастващото търсене на самостоятелни пътувания, като предоставят допълнителна сигурност в хотелите с капсули за един пол.

Лаборатория за сън

Nine Hours, мрежа от 13 хотела, разположени из цяла Япония – от Фукуока на запад до остров Хокайдо на североизток, предлага не само място за сън, но и данни за съня. В станцията Shinagawa и в филиалите на Akasaka, гостите могат да се запишат за услугата "9h sleep fitscan", при която сензори следят всичко – от дишането до лицевите изражения, създавайки подробен отчет за съня, който включва мониторинг на сърдечната честота, откриване на сънна апнея и анализ на хъркането. В индустрия, в която често се набляга на новостта или икономичния характер на престоя, вниманието на Nine Hours към качеството на съня го отличава. Nine Hours не просто предлага подслон, а опит да се разбереш по-добре – чрез технология, която наблюдава как спиш тук и сега. За пътуващите, които искат нещо повече от легло, това е сън с мисъл.

Дизайнът на хотелите в мрежата е минималистичен и функционален. Елегантните, блестящи спални капсули изглеждат като част от научнофантастичен филм. Името на веригата идва от концепцията за намаляване на разходите на хотела, като се намалява наемът на стая до основните девет часа – седем за сън и един час за подготовка преди и след това. Ако имате нужда само от кратка дрямка, тук се предлагат и почасови цени.

Изкачване към небето



Нощ в прозрачна спална капсула, прикрепена към скала над Свещената долина на Перу, може да не е идеята на всеки за релаксиращ престой, но за любителите на адреналина това е нещо, което трудно може да бъде надминато. Оттук се открива невероятна гледка към околните планини и пернатите обитатели – кондорите.

Прякото изкачване по вертикален ръб на скала от 400 метра е единственият начин да стигнете до Skylodge Adventure Suites. Да преспиш на 400 метра височина, в капсула, залепена за скала – това не е просто място, а изживяване. Идеално за тези, които търсят адреналина тук и сега.

Пустинен оазис



В сърцето на Колумбия, сред кактуси и звезди, Tubo Hotel кани гостите си да се откъснат от рутината тук и сега, без излишен лукс, но с усещане за нещо истинско и цветно. Този хотел, разположен само на 10 минути с кола от пустинята Татакоя, втора по големина в Колумбия, предлага уникално изживяване. От тук се наслаждавате на впечатляващото звездно небе, докато си почивате в малки, климатизирани стаи с общ плувен басейн. 37-те капсули са направени от бетонни канализационни тръби, боядисани в ярки, бонбонени цветове, което осигурява достатъчно пространство за двойно легло. Почти половината от стаите имат общи бани, но цената е изключително достъпна, а на разположение имате и сенчести градини, бар и ресторант. "Това иновативно място предлага уникално изживяване," казва Амбар Кинтана, администратор на хотела. "Има всичко необходимо за почивка в естествена обстановка с чист въздух и растителност."

Потопете се в природата

На остров Ванкувър можеш да спиш сред дърветата, да се събудиш от песента на птиците и да осъзнаеш, че природата лекува. Това усещане се случва тук и сега. Окачени сред иглолистни дървета на остров Ванкувър, Канада, сферичните обитавания предлагат усещане за "плаване в короните на дърветата сред спящите птици", споделя собственикът Том Чъдли. Първата сфера е построена преди 25 години с цел да се насърчи екотуризмът и да се запазят старите канадски гори.

В момента има три сфери, всяка със свой уникален дизайн, вдъхновен от природата и формата на семена или ядки. Всяка сфера е достъпна чрез спирална стълба, обвиваща дърво, и е на разположение за наемане дори при температури до -20°C. Чъдли включва внимателно подбрани детайли, като сгъваеми орехови мебели и бронзови дръжки на вратите.

Малък, но успокояващ



Сред бруталистките структури в китайския квартал на Сингапур, KINN Capsule предлага успокояваща атмосфера с минималистичен дизайн. Макар и изключително малка капсула, цветовете и осветлението придават успокояващо усещане на гостите.

Хотелът разполага с 72 капсули, разпределени в седем помещения, с щори, които затъмняват спалните. KINN Capsule в Сингапур доказва, че дори в шумна, забързана среда можеш да намериш своя оазис на тишина. Място, където уютът започва тук и сега, още с отварянето на вратата.

Книга преди лягане



В Джъдзян можеш да се изгубиш сред книги, тишина и планински изгледи. Ако има идеално място за вдъхновение и покой, то е тук и сега – между рафтовете на един капсулен хостел, скрит в традиционна селска къща от кал и дърво в китайската провинция Джъдзянбеше, преобразена през 2019 г. в уникален хостел-капсула, книжарница и обществена библиотека. Малките отделения в спалните са скрити между рафтовете за книги, направени от местен бамбук. Множество стълбища и платформи свързват различните нива, напомняйки за природата на околните гори. Прозрачните панели от пода до тавана осигуряват невероятни гледки към планините и светлините на сградата през нощта, създавайки почти катедрално усещане.

Шкаф любов



В квартал Оуд Зуид в Амстердам, De Bedstee предлага оригинално преживяване за гостите, които искат нещо ново - да спят в шкафове. Това е вдъхновено от холандската традиция от 17-ти век, когато леглата били скрити зад вратите на шкафове, създавайки уютни кътчета. Въпреки арт деко стилът на общите помещения, спалните се отличават с елегантност и уют, със стълби и червени карирани завеси. Хотелът разполага с малка градина и е на кратко разстояние от музея на Рембранд в центъра на града.

Миниатюрен, но луксозен

В Токио, Resol Poshtel в квартал Асакуса предлага капсулни стаи, които съчетават функционалност и стил. Хотелът е на пет минути пеша от храм Sensō-ji и улицата Nakamise-dori, която е известна с пъстрите си магазини и улична храна. Преживяването е минималистично, но емоцията – неописуема. И всичко това – тук и сега, в няколко квадратни метра.

Глобалният пазар на капсулни хотели се очаква да достигне $327 милиона до 2031 г., а все повече хора посещават тези иновативни места.

Вие бихте ли пренощували в капсулен хотел?

Тук и сега ви представихме защо капсулните хотели са толкова нашумели в последно време, а какво още е тук и сега – вижте на сайта на Банка ДСК!