Къщата от "Сам вкъщи" се продава за над 5 милиона долара

К ъщата, използвана за снимките на филма "Сам вкъщи", се продава.

Имението с пет спални и шест бани в Илинойс, беше пуснато на пазара за умопомрачителните 5,25 милиона долара.

Това е първият път от 2012 г., когато имотът е пуснат на пазара, според американски агенти за недвижими имоти, Zillow.

След излизането на класическия филм от 1990 г., режисиран от Крис Кълъмбъс, къщата е преминала през екстремен ремонт.

