Подправките и дресингът: Просто за вкус или скрит инструмент за здраве?

Ч есто подправяме ястията си или добавяме дресинг единствено за вкус. Но какво, ако тези малки кулинарни хитрини всъщност крият ключ към по-пълноценното усвояване на жизненоважни витамини и минерали?

Черният пипер, ценен от хилядолетия, не само придава вкус, но и увеличава количеството хранителни вещества, които тялото ни усвоява. Той съдържа химикал, който помага на витамините и други хранителни вещества да се абсорбират по-лесно в кръвния поток. Малки мастни капчици, съдържащи се в млякото и зехтина, също подобряват наличността на хранителни вещества, предаде ВВС.

Как работи усвояването?

Дори богатите на хранителни вещества храни могат да бъдат трудни за усвояване. За да бъдат използвани от тялото, витамините трябва първо да бъдат освободени от хранителната матрица, да се разтворят в стомашно-чревната течност и след това да бъдат транспортирани до кръвта. Мастноразтворимите витамини (A, D, E и K) се нуждаят от мазнини, за да се разтворят и да образуват наноразмерни "мицели", които ги пренасят през храносмилателния тракт до усвояващите клетки. Без мазнини тези витамини просто преминават през системата.

Наука и древна мъдрост

Учените днес се опитват да използват тези ефекти, разработвайки нови видове обогатени храни и помагайки на хора със синдром на малабсорбция. За хора, които се нуждаят от добавки, учените изследват наночастици за по-добро усвояване. Например, обвиването на витамин D в грахов протеин или бета-каротеноид в липозоми може да увеличи "бионаличността" им.

Оказва се, че този подход е познат от хилядолетия. Древната индийска напитка "златно мляко" (куркума, смесена с мляко и черен пипер) използва същия принцип за усвояване на куркумина.

Практически съвети за по-добро усвояване:

Ако приемате витаминни добавки, правете го заедно с храна, която съдържа мазнини (мляко, кисело мляко).

Използвайте дресинг на базата на зехтин за салатите си. Изследвания показват, че съчетаването на зеленчуци като кейл или моркови със зехтин може значително да увеличи усвояването на каротеноиди.

Добавяйте черен пипер към ястията си, особено тези, съдържащи мазнини и мастноразтворими витамини. Химикал в пипера блокира транспортери, които иначе биха изхвърлили абсорбираните хранителни вещества.

Имайте предвид, че за усвояването на каротеноиди зехтинът е по-ефективен от кокосовото масло, тъй като образува по-големи мицели, способни да пренасят по-големи молекули.

Балансираната и разнообразна диета е най-добрият начин за набавяне на необходимите хранителни вещества за повечето хора.