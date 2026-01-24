Любопитно

Подправките и дресингът: Просто за вкус или скрит инструмент за здраве?

Черният пипер, ценен от хилядолетия, не само придава вкус, но и увеличава количеството хранителни вещества, които тялото ни усвоява

24 януари 2026, 14:08
Подправките и дресингът: Просто за вкус или скрит инструмент за здраве?
Източник: Istock

Ч есто подправяме ястията си или добавяме дресинг единствено за вкус. Но какво, ако тези малки кулинарни хитрини всъщност крият ключ към по-пълноценното усвояване на жизненоважни витамини и минерали? 

Черният пипер, ценен от хилядолетия, не само придава вкус, но и увеличава количеството хранителни вещества, които тялото ни усвоява. Той съдържа химикал, който помага на витамините и други хранителни вещества да се абсорбират по-лесно в кръвния поток. Малки мастни капчици, съдържащи се в млякото и зехтина, също подобряват наличността на хранителни вещества, предаде ВВС.

Как работи усвояването?

Дори богатите на хранителни вещества храни могат да бъдат трудни за усвояване. За да бъдат използвани от тялото, витамините трябва първо да бъдат освободени от хранителната матрица, да се разтворят в стомашно-чревната течност и след това да бъдат транспортирани до кръвта. Мастноразтворимите витамини (A, D, E и K) се нуждаят от мазнини, за да се разтворят и да образуват наноразмерни "мицели", които ги пренасят през храносмилателния тракт до усвояващите клетки. Без мазнини тези витамини просто преминават през системата.

Наука и древна мъдрост

Учените днес се опитват да използват тези ефекти, разработвайки нови видове обогатени храни и помагайки на хора със синдром на малабсорбция. За хора, които се нуждаят от добавки, учените изследват наночастици за по-добро усвояване. Например, обвиването на витамин D в грахов протеин или бета-каротеноид в липозоми може да увеличи "бионаличността" им.

Оказва се, че този подход е познат от хилядолетия. Древната индийска напитка "златно мляко" (куркума, смесена с мляко и черен пипер) използва същия принцип за усвояване на куркумина.

Практически съвети за по-добро усвояване:

  • Ако приемате витаминни добавки, правете го заедно с храна, която съдържа мазнини (мляко, кисело мляко).
  • Използвайте дресинг на базата на зехтин за салатите си. Изследвания показват, че съчетаването на зеленчуци като кейл или моркови със зехтин може значително да увеличи усвояването на каротеноиди.
  • Добавяйте черен пипер към ястията си, особено тези, съдържащи мазнини и мастноразтворими витамини. Химикал в пипера блокира транспортери, които иначе биха изхвърлили абсорбираните хранителни вещества.
  • Имайте предвид, че за усвояването на каротеноиди зехтинът е по-ефективен от кокосовото масло, тъй като образува по-големи мицели, способни да пренасят по-големи молекули.

Балансираната и разнообразна диета е най-добрият начин за набавяне на необходимите хранителни вещества за повечето хора.

Източник: BBC    
усвояване на хранителни вещества черен пипер мастноразтворими витамини хранителна матрица наночастици дресинг за салата зехтин храносмилане витаминни добавки бионаличност
Последвайте ни

По темата

Обрат по случая

Обрат по случая "Кроношпан": Съдът спря решението за прекратяване на дейността

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца

Земетресение край Благоевград

Земетресение край Благоевград

Работници от Пакистан предизвикаха културен сблъсък в Полски Тръмбеш (ВИДЕО)

Работници от Пакистан предизвикаха културен сблъсък в Полски Тръмбеш (ВИДЕО)

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Защо е полезно да включим сладки картофи в менюто на кучето ни

Защо е полезно да включим сладки картофи в менюто на кучето ни

dogsandcats.bg
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Ексклузивно

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преди 7 часа
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Ексклузивно

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преди 1 час
<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Преди 6 часа
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Ексклузивно

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Младеж загина от токов удар на метростанция в Берлин

Младеж загина от токов удар на метростанция в Берлин

Свят Преди 45 минути

17-годишният се опитал да вземе паднала електронна цигара от релсите

След сигнал за 100% увеличение на цените: НАП и КЗП на проверки в мебелни магазини

След сигнал за 100% увеличение на цените: НАП и КЗП на проверки в мебелни магазини

България Преди 1 час

Временният президент на Венецуела обяви, че са освободени 626 затворници

Временният президент на Венецуела обяви, че са освободени 626 затворници

Свят Преди 3 часа

Делси Родригес заяви, че в понеделник ще разговаря с върховния комисар на ООН по правата на човека

Таро хороскоп за 2026 според месеца ви на раждане

Таро хороскоп за 2026 според месеца ви на раждане

Любопитно Преди 3 часа

Омайни вкусове и капризни гости в „Черешката на тортата“

Омайни вкусове и капризни гости в „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 4 часа

Не пропускайте кулинарното риалити всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA

<p>Археолозите са твърде ужасени да отворят гробницата,&nbsp;пазена от теракотената армия</p>

Археолозите са твърде ужасени да отворят гробницата на първия император, пазена от теракотената армия

Любопитно Преди 4 часа

Има няколко причини, поради които гробницата никога не е била отваряна, някои от тях са практически, а други са малко по-скоро тип „Индиана Джоунс“

<p>Откриха мъж, затворен в мазе от десетилетия</p>

Откриха мъж, затворен в мазе от десетилетия в Хелзинки

Свят Преди 5 часа

Полицията е арестувала трима заподозрени - двама мъже и една жена

НАТО планира да увеличи значително оръжията и боеприпасите по източния си фланг

НАТО планира да увеличи значително оръжията и боеприпасите по източния си фланг

Свят Преди 5 часа

Мерките имат за цел да засилят възпиращия ефект срещу Русия

<p>Свлачище помете къмпинг, има загинали (ВИДЕО)</p>

Свлачище помете къмпинг в Нова Зеландия, има загинали (ВИДЕО)

Свят Преди 5 часа

Спасителната операция е прекратена и е преминато към издирване и изваждане на телата, като надеждите за намиране на оцелели са изчерпани

САЩ нанесоха смъртоносен удар срещу предполагаем кораб на наркотрафиканти

САЩ нанесоха смъртоносен удар срещу предполагаем кораб на наркотрафиканти

Свят Преди 5 часа

Това е първата известна подобна атака след залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро

САЩ: Европа все още е важна, но не е приоритет

САЩ: Европа все още е важна, но не е приоритет

Свят Преди 6 часа

Това се казва в нова редакция на Стратегията за национална отбрана на Америка

Масирани руски въздушни удари срещу Киев и Харков, има жертва и ранени

Масирани руски въздушни удари срещу Киев и Харков, има жертва и ранени

Свят Преди 7 часа

На цялата територия на Украйна бе обявена въздушна тревога

<p>Air France временно спира полетите си до Дубай&nbsp;</p>

Заради ситуацията в Близкия изток: Air France временно спира полетите си до Дубай

Свят Преди 7 часа

През последните дни САЩ оказват натиск над Иран, въпреки че изглежда се отказаха от перспективата за военна намеса

<p>Защо опасната, &quot;чупеща кости&quot; турбуленция зачестява</p>

Опасната, "чупеща кости" турбуленция зачестява: Къде да седнем в самолета, за да избегнем наранявания

Свят Преди 7 часа

Най-известният скорошен инцидент стана през май 2024 г., когато 73-годишен британски дядо загина, а над 30 души бяха ранени, след като полет на Singapore Airlines

Тези органи се считат за излишни, но науката твърди друго

Тези органи се считат за излишни, но науката твърди друго

Любопитно Преди 7 часа

Апендиксът, опашната кост, мъжките зърна и мъдреците често се наричат ​​еволюционни реликви

В Disney World през 2026 г.: най-евтините дати и кога става скъпо

В Disney World през 2026 г.: най-евтините дати и кога става скъпо

Любопитно Преди 7 часа

Цените на билетите обикновено са най-ниски през по-малко пренаселените периоди от годината и се покачват по време на големи празници, училищни ваканции и специални събития

Всичко от днес

От мрежата

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg
1

Изпращаме януари с усещане за ранна пролет

sinoptik.bg
1

Повече водолюбиви птици у нас

sinoptik.bg

3 навика, които ни изтощават ежедневно, без да ги осъзнаваме

Edna.bg

Абитуриентки искат Филип Буков и Наско Колев за бала

Edna.bg

Хулио Веласкес: Щастлив съм, реализиран в Левски

Gong.bg

Микел Артета: Силни думи от Пеп

Gong.bg

Жена загина при пожар в жилищна сграда в София

Nova.bg

"Темата на NOVA" в аванс: Война или мир?

Nova.bg