Почина режисьор на „50 нюанса сиво“

Р ежисьорът на два от филмите „50 нюанса сиво“ (две продължения) Джеймс Фоли, почина на 71-годишна възраст, съобщи Би Би Си (BBC). Фоли е и режисьор на три от емблематичните клипове на попкралицата Мадона – Papa Don't Preach, Live to Tell и True Blue.

Говорител на режисьора заяви, че той е починал „мирно в съня си по-рано тази седмица“ в дома си в Лос Анджелис след „дългогодишна борба“ с рак на мозъка.

Въпреки че неговият представител отбеляза диагнозата на Фоли за рак на мозъка, официалната причина за смъртта му все още не е потвърдена.

Фоли е режисьор и на 12 епизода на „Къща от карти“, трилърът с участието на Кевин Спейси, който е един от най-ранните оригинални хитове на Netflix.

James Foley passed “peacefully in his sleep earlier this week following a years-long struggle with brain cancer.” It is unclear when Foley was diagnosed and for how long his illness was.



More details: https://t.co/fKfRiiPWDL pic.twitter.com/Jei2stp6tk