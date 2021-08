Почина Нанси Грифит, изпяла "Love at the Five and Dime"

Н анси Грифит - отличената с "Грами" певица и авторка на фолк и кънтри песни, сред които "Love at the Five and Dime", е починала на 68-годишна възраст в Нашвил, Тенеси, съобщават световните агенции, позовавайки се на мениджърската й агенция "Голд Маунтин Ентъртейнмънт".

Причината за кончината на изпълнителката не се посочва.

I am absolutely stunned to learn that Nanci Griffith has died. One of my heroes and biggest influences. And absolute giant in the world of songwriting. My heart is broken. pic.twitter.com/bn9uGTKUC9 — Chris O'Brien (@ChrisOBrienMA) August 13, 2021

"Варайъти" припомня, че през 90-те години на миналия век Нанси Грифит на два пъти е диагностицирана с рак, който успява да пребори.

Грифит е издала 18 албума. Певицата е носителка на редица отличия, сред които "Грами" за най-добър съвременен фолк албум за "Other Voices, Other Rooms" - колекция от кавъри на класически кънтри песни.

Our hearts are heavy today hearing the news that Nanci Griffith has passed. She was a beautiful songwriter and a beacon in the Texas music scene for decades. She appeared on Austin City Limits a remarkable eight times. We'll share a more complete tribute soon. pic.twitter.com/0vlNQyMn9w — Austin City Limits (@acltv) August 13, 2021

Нанси Грифит е записвала дуети с изпълнители като Емилу Харис, Джон Прайн, Уили Нелсън и други.