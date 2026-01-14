Разкриха точната възраст, на която да започнете грижа за кожата против бръчки

П ървите признаци на стареене могат да се появят по-рано, отколкото мнозина очакват. За да ги изпреварите, грижата за кожата против бръчки в идеалния случай трябва да се започне около 25-годишна възраст, според Houston Methodist.

Какво трябва да знаете

Козметологът Ани Кристенсен обясни, че повечето хора започват да се интересуват от грижа за кожата против стареене едва между 40 и 50 години.

Според експерта, здравословните навици за грижа за кожата трябва да се формират възможно най-рано. Простите рутини са ключови – като нанасяне на слънцезащитен крем и използване на нежен почистващ продукт – защото те предпазват кожата от дразнители и бактерии, подхранват я и я предпазват от вредните UV лъчи. Всичко това помага за забавяне на процеса на стареене.

„Кожата ви вече започва бавно да се влошава около 25-годишна възраст. Така че тогава започваме дискусии за добавяне на допълнителни стъпки към нашата рутинна грижа за кожата“, добави тя.

Как да се грижите за кожата си

Няма рутина за грижа за кожата против стареене, която да работи еднакво за всички, но за намаляване на бръчките, експертите препоръчват:

Дневен слънцезащитен крем със SPF 30 или по-висок;

Химически пилинги;

Ретинол, но само под ръководството на козметолог;

Антиоксидантни серуми като витамин С или ниацинамид;

Ежедневно почистване и хидратация;

Редовни процедури за лице и други процедури за грижа за кожата;

Процедурите за лице осигуряват на кожата хранителни вещества, помагайки за поддържане на здравето ѝ. Химическите пилинги насърчават цялостното обновяване на клетките, изглаждат повърхността на кожата и намаляват бръчките.

Фактори, които ускоряват стареенето на кожата

Външни фактори:

UV радиация (слънце, солариуми) – основна причина за фотостареене, водещо до бръчки, пигментация и загуба на еластичност;

Пушене – намалява кръвообращението, уврежда колагена и еластина;

Замърсяване, токсини, химикали;

Неправилна грижа – агресивни продукти, честа употреба на продукти на алкохолна основа, недостатъчна хидратация

Прекомерният алкохол нарушава хидратацията и храненето на кожата;

Вътрешни фактори: