Учени за първи път създадоха ембриони от ДНК на човешка кожа

А мерикански учени за първи път създадоха човешки ембриони в ранен стадий, като манипулираха ДНК, взета от кожните клетки на хората, и след това я оплодиха със сперматозоиди, пише BBC.

Техниката би могла да преодолее безплодието, дължащо се на старост или заболяване, като използва почти всяка клетка в тялото като отправна точка за живот.

Това дори би могло да позволи на еднополови двойки да имат генетично свързано дете.

Методът изисква значително усъвършенстване - което може да отнеме десетилетие - преди клиника за фертилитет дори да обмисли използването му.

Експертите заявиха, че това е впечатляващ пробив, но е необходима открита дискусия с обществеността за това, което науката прави възможно.

Размножаването е било проста история за среща на мъжката сперма с женската яйцеклетка. Те се сливат, за да образуват ембрион, и девет месеца по-късно се ражда бебе.

Сега учените променят правилата. Този последен експеримент започва с човешка кожа.

Техниката на изследователския екип от Университета по здраве и наука в Орегон изважда ядрото – което съдържа копие от целия генетичен код, необходим за изграждането на тялото – от кожна клетка.

След това това се поставя в донорска яйцеклетка, която е била лишена от генетичните си инструкции.

Засега техниката е подобна на тази, използвана за създаването на овцата Доли - първият клониран бозайник в света - родена през 1996 г.

Тази яйцеклетка обаче не е готова да бъде оплодена от сперматозоид, тъй като вече съдържа пълен набор от хромозоми.

Наследявате 23 от тези снопове ДНК от всеки от родителите си, общо 46, които яйцеклетката вече притежава.

Така че следващият етап е да се убеди яйцеклетката да се отърве от половината от хромозомите си в процес, който изследователите наричат ​​„митомейоза“ (думата е сливане на митоза и мейоза, двата начина, по които клетките се делят).

Проучването, публикувано в списанието Nature Communications , показва, че са били създадени 82 функционални яйцеклетки. Те са били оплодени със сперматозоиди и някои са преминали в ранните етапи на развитие на ембриони. Нито една не е била развита след шестдневния етап.

„Постигнахме нещо, което се смяташе за невъзможно“, каза проф. Шухрат Миталипов, директор на центъра за ембрионална клетъчна и генна терапия към Университета по здраве и наука в Орегон.

Техниката далеч не е изпипана, тъй като яйцеклетката избира произволно кои хромозоми да изхвърли. Тя трябва да се окаже с по един от всеки 23-те типа, за да предотврати заболяване, но в крайна сметка се оказва с два от някои и нито един от другите.

Също така има нисък процент на успех (около 9%) и хромозомите пропускат важен процес, при който пренареждат своята ДНК, наречен кросинговър.

Проф. Миталипов, световноизвестен пионер в областта, ми каза: „Трябва да го усъвършенстваме. В крайна сметка мисля, че бъдещето ще се насочи към това, защото все повече пациенти не могат да имат деца.“

Тази технология е част от развиваща се област, целяща да създава сперматозоиди и яйцеклетки извън тялото, известна като ин витро гаметогенеза.

Подходът все още е на ниво научно откритие, а не клинично приложение, но визията е да се помогне на двойки, които не могат да се възползват от ин витро (ин витро оплождане), защото нямат сперматозоиди или яйцеклетки, които да използват.

Това би могло да помогне на по-възрастни жени, които вече нямат жизнеспособни яйцеклетки, мъже, които не произвеждат достатъчно сперматозоиди, или хора, чието лечение на рак ги е оставило безплодни.

Тази област също така пренаписва правилата на родителството. Описаната днес техника не е задължително да използва кожни клетки на жена - тя би могла да използва и мъжки.

Това отваря вратата за еднополови двойки, които имат деца, генетично свързани и с двамата партньори. Например, при еднополова мъжка двойка, кожата на единия мъж може да се използва за направата на яйцеклетката, а спермата на партньора - за оплождането ѝ.

„Освен че предлага надежда на милиони хора с безплодие поради липса на яйцеклетки или сперматозоиди, този метод би позволил на еднополовите двойки да имат дете, генетично свързано с двамата партньори“, каза проф. Паула Амато от Университета по здраве и наука в Орегон.

Изграждане на обществено доверие

Роджър Стърми, професор по репродуктивна медицина в университета в Хъл, заяви, че науката е „важна“ и „впечатляваща“.

Той добави: „В същото време подобни изследвания засилват значението на продължаващия открит диалог с обществеността относно новите постижения в репродуктивните изследвания. Пробиви като този ни впечатляват в необходимостта от стабилно управление, за да се гарантира отчетност и да се изгради обществено доверие“.

Проф. Ричард Андерсън, заместник-директор на Центъра за репродуктивно здраве MRC в Университета в Единбург, заяви, че способността за генериране на нови яйцеклетки „би била голям напредък“.

Той каза: „Ще има много важни опасения за безопасността, но това проучване е стъпка към това да се помогне на много жени да имат свои собствени генетични деца.“