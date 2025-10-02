Любопитно

Учени за първи път създадоха ембриони от ДНК на човешка кожа

Техниката би могла да преодолее безплодието, дължащо се на старост или заболяване, като използва почти всяка клетка в тялото като отправна точка за живот

2 октомври 2025, 13:54
Учени за първи път създадоха ембриони от ДНК на човешка кожа
Източник: iStock/Getty Images

А мерикански учени за първи път създадоха човешки ембриони в ранен стадий, като манипулираха ДНК, взета от кожните клетки на хората, и след това я оплодиха със сперматозоиди, пише BBC.

Техниката би могла да преодолее безплодието, дължащо се на старост или заболяване, като използва почти всяка клетка в тялото като отправна точка за живот.

Това дори би могло да позволи на еднополови двойки да имат генетично свързано дете.

Методът изисква значително усъвършенстване - което може да отнеме десетилетие - преди клиника за фертилитет дори да обмисли използването му.

Експертите заявиха, че това е впечатляващ пробив, но е необходима открита дискусия с обществеността за това, което науката прави възможно.

Размножаването е било проста история за среща на мъжката сперма с женската яйцеклетка. Те се сливат, за да образуват ембрион, и девет месеца по-късно се ражда бебе.

Сега учените променят правилата. Този последен експеримент започва с човешка кожа.

Техниката на изследователския екип от Университета по здраве и наука в Орегон изважда ядрото – което съдържа копие от целия генетичен код, необходим за изграждането на тялото – от кожна клетка.

След това това се поставя в донорска яйцеклетка, която е била лишена от генетичните си инструкции.

Засега техниката е подобна на тази, използвана за създаването на овцата Доли - първият клониран бозайник в света - родена през 1996 г.

Тази яйцеклетка обаче не е готова да бъде оплодена от сперматозоид, тъй като вече съдържа пълен набор от хромозоми.

Наследявате 23 от тези снопове ДНК от всеки от родителите си, общо 46, които яйцеклетката вече притежава.

Така че следващият етап е да се убеди яйцеклетката да се отърве от половината от хромозомите си в процес, който изследователите наричат ​​„митомейоза“ (думата е сливане на митоза и мейоза, двата начина, по които клетките се делят).

Проучването, публикувано в списанието Nature Communications , показва, че са били създадени 82 функционални яйцеклетки. Те са били оплодени със сперматозоиди и някои са преминали в ранните етапи на развитие на ембриони. Нито една не е била развита след шестдневния етап.

„Постигнахме нещо, което се смяташе за невъзможно“, каза проф. Шухрат Миталипов, директор на центъра за ембрионална клетъчна и генна терапия към Университета по здраве и наука в Орегон.

Техниката далеч не е изпипана, тъй като яйцеклетката избира произволно кои хромозоми да изхвърли. Тя трябва да се окаже с по един от всеки 23-те типа, за да предотврати заболяване, но в крайна сметка се оказва с два от някои и нито един от другите.

Също така има нисък процент на успех (около 9%) и хромозомите пропускат важен процес, при който пренареждат своята ДНК, наречен кросинговър.

Проф. Миталипов, световноизвестен пионер в областта, ми каза: „Трябва да го усъвършенстваме. В крайна сметка мисля, че бъдещето ще се насочи към това, защото все повече пациенти не могат да имат деца.“

Тази технология е част от развиваща се област, целяща да създава сперматозоиди и яйцеклетки извън тялото, известна като ин витро гаметогенеза.

Подходът все още е на ниво научно откритие, а не клинично приложение, но визията е да се помогне на двойки, които не могат да се възползват от ин витро (ин витро оплождане), защото нямат сперматозоиди или яйцеклетки, които да използват.

Това би могло да помогне на по-възрастни жени, които вече нямат жизнеспособни яйцеклетки, мъже, които не произвеждат достатъчно сперматозоиди, или хора, чието лечение на рак ги е оставило безплодни.

Тази област също така пренаписва правилата на родителството. Описаната днес техника не е задължително да използва кожни клетки на жена - тя би могла да използва и мъжки.

Това отваря вратата за еднополови двойки, които имат деца, генетично свързани и с двамата партньори. Например, при еднополова мъжка двойка, кожата на единия мъж може да се използва за направата на яйцеклетката, а спермата на партньора - за оплождането ѝ.

„Освен че предлага надежда на милиони хора с безплодие поради липса на яйцеклетки или сперматозоиди, този метод би позволил на еднополовите двойки да имат дете, генетично свързано с двамата партньори“, каза проф. Паула Амато от Университета по здраве и наука в Орегон.

Изграждане на обществено доверие

Роджър Стърми, професор по репродуктивна медицина в университета в Хъл, заяви, че науката е „важна“ и „впечатляваща“.

Той добави: „В същото време подобни изследвания засилват значението на продължаващия открит диалог с обществеността относно новите постижения в репродуктивните изследвания. Пробиви като този ни впечатляват в необходимостта от стабилно управление, за да се гарантира отчетност и да се изгради обществено доверие“.

Проф. Ричард Андерсън, заместник-директор на Центъра за репродуктивно здраве MRC в Университета в Единбург, заяви, че способността за генериране на нови яйцеклетки „би била голям напредък“.

Той каза: „Ще има много важни опасения за безопасността, но това проучване е стъпка към това да се помогне на много жени да имат свои собствени генетични деца.“

 

Източник: BBC    
човешки ембриони ДНК манипулация кожни клетки безплодие еднополови двойки репродуктивна технология ин витро гаметогенеза научен пробив фертилитет родителство
Последвайте ни

По темата

Представители на пет министерства се събраха на спешна среща заради лошото време

Представители на пет министерства се събраха на спешна среща заради лошото време

Лекарство срещу стареене от Великденския остров промени медицината завинаги

Лекарство срещу стареене от Великденския остров промени медицината завинаги

Кола се вряза в хора пред синагога в Манчестър, убити и ранени

Кола се вряза в хора пред синагога в Манчестър, убити и ранени

Извънредна прогноза - нивата на някои реки може да се покачат с 5-6 метра

Извънредна прогноза - нивата на някои реки може да се покачат с 5-6 метра

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
10 от най-популярните средни породи кучета

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Ексклузивно

Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Преди 8 часа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа
Ексклузивно

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Преди 5 часа
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени
Ексклузивно

Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

Преди 5 часа
Спират топлоподаването в целия столичен квартал
Ексклузивно

Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

Преди 8 часа

Виц на деня

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

3-годишно дете изчезна, откриха го на половин километър от дома му

3-годишно дете изчезна, откриха го на половин километър от дома му

България Преди 35 минути

Момиченцето е най-малкото от седем деца в семейството

Шоу от класа с Йорданка Христова, Христо Стоичков и Маги Халваджиян тази неделя в “Пееш или лъжеш”

Шоу от класа с Йорданка Христова, Христо Стоичков и Маги Халваджиян тази неделя в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 35 минути

Ще бъде ли подведена естрадната легенда?

Макрон: Руската тайна армия се шири в Европа

Макрон: Руската тайна армия се шири в Европа

Свят Преди 44 минути

Това заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за германския вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг"

Башар ал Асад с руския президент Владимир Путин

Опит за убийство в Москва: Отровен ли е Башар Асад?

Свят Преди 49 минути

Сирийската обсерватория за правата на човека, цитирайки „частен източник”, заяви, че Асад е бил изписан от болница в покрайнините на Москва в понеделник

Жестока катастрофа в Луковитско, двама загинали

Жестока катастрофа в Луковитско, двама загинали

България Преди 55 минути

Движението се регулира на място от полиция

Италианска полиция иззе 21 фалшиви творби на Салвадор Дали

Италианска полиция иззе 21 фалшиви творби на Салвадор Дали

Свят Преди 1 час

„Виждаме значително присъствие на фалшификати на пазара, особено в съвременното изкуство“

Захари Бахаров и Александра Лашкова с главни роли в новия италиански филм на Антонио Пису „БЪЛГАРИЯ AMORE MIO”

Захари Бахаров и Александра Лашкова с главни роли в новия италиански филм на Антонио Пису „БЪЛГАРИЯ AMORE MIO”

Любопитно Преди 1 час

Лентата тръгва по кината в цяла България на 17 октомври

Скандал в НС след като ПАСЕ спря мониторинга на България

Скандал в НС след като ПАСЕ спря мониторинга на България

България Преди 1 час

В пленарна зала започна и спор за това кой е допринесъл повече за отпадането на наблюдението над страната ни

Ужасяващи разкрития: От затвора лидер на култ подтиквал стотици към смъртен ритуал

Ужасяващи разкрития: От затвора лидер на култ подтиквал стотици към смъртен ритуал

Свят Преди 1 час

През 2023 г. в гората Шакахола, Малинди, бяха открити над 450 гроба на членове на забранените „Good News International Ministries“ на Макензи

.

Зов за помощ: Граничен полицай се нуждае спешно от средства за лечение

България Преди 1 час

Мариян е диагностициран с рак на кардия в областта между стомаха и хранопровода

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Свят Преди 1 час

Социолозите прогнозират, че предстоящите парламентарните избори ще бъдат спечелени от партията на милиардера Андрей Бабиш

20 години по-късно: Преразглеждат смъртта на журналиста Хънтър Томпсън

20 години по-късно: Преразглеждат смъртта на журналиста Хънтър Томпсън

Свят Преди 1 час

Томпсън почина на 67-годишна възраст в дома си в Уди Крийк, Колорадо – малко градче северно от Аспен, през февруари 2005 г.

Депутатите актуализираха бюджета заради водната криза в Плевен

Депутатите актуализираха бюджета заради водната криза в Плевен

България Преди 1 час

С измененията се променя списъкът на включените за община Плевен приоритетни проекти по Закона за държавния бюджет

Експерт: Как да изберем правилното олио за готвене

Експерт: Как да изберем правилното олио за готвене

Любопитно Преди 1 час

Не всички мазнини действат по един и същ начин в тялото – някои повишават холестерола, докато други помагат за неговото намаляване

Естония: Сваляне на руските МиГ-31 щеше да е „стратегическа грешка“

Естония: Сваляне на руските МиГ-31 щеше да е „стратегическа грешка“

Свят Преди 2 часа

Според Естония, три руски изтребителя МиГ-31 са прекарали 12 минути в нейното въздушно пространство над Балтийско море през септември

„Жива съм“: Селин Дион блести в нова роля въпреки заболяването си

„Жива съм“: Селин Дион блести в нова роля въпреки заболяването си

Любопитно Преди 2 часа

Канадската звезда беше обявена за лице на празничната кампания на Charlotte Tilbury за 2025 г.

Всичко от днес

От мрежата

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
1

Хванаха огромна есетра в Черно море, върнаха я

sinoptik.bg
1

Внимание! Зима в планината

sinoptik.bg

Какво се случва, ако правите това по 20 минути, 3 пъти седмично?

Edna.bg

Джордж Клуни призна: Чувствам се като глупак до Амал!

Edna.bg

БФС обяви програмата за мачовете с Испания и Турция

Gong.bg

Щутгарт отвърна саркастично на шеф на Байерн за трансфера на Волтемаде в Нюкасъл

Gong.bg

Представители на пет министерства - на спешна среща заради лошото време

Nova.bg

Срина се системата за проверка на глоби в КАТ

Nova.bg