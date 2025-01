Планина в Нова Зеландия получи човешки права

П ланина в Нова Зеландия, смятана за прародител от коренното население, беше призната за юридическо лице, след като нов закон ѝ предостави всички права и задължения на човек.

Планината Таранаки - сега известна като Таранаки Маунга, нейното маорско име - е най-новата природна даденост, която получи статут на личност в Нова Зеландия, която и преди е постановявала, че река и участък от свещена земя са хора. Девственият, покрит със сняг спящ вулкан, е вторият по височина на Северния остров на Нова Зеландия с височина 8 261 м и е популярно място за туризъм, пешеходен туризъм и снежни спортове.

Правното признаване признава кражбата на планината от маорите от региона Таранаки след колонизирането на Нова Зеландия. То изпълнява споразумение за обезщетение от страна на правителството на страната към коренното население за вредите, нанесени на земята оттогава насам.

Приетият в четвъртък закон дава на Таранаки Маунга всички права, правомощия, задължения, отговорности и пасиви на човек. Нейната правосубектност има име: Te Kāhui Tupua, която законът разглежда като „живо и неделимо цяло“. То включва Таранаки и заобикалящите го върхове и земя, „включвайки всички техни физически и метафизически елементи“.

В закона се казва, че новосъздадената структура ще бъде „лицето и гласът“ на планината, като в нея ще има четирима членове от местните маорски племена и четирима членове, назначени от министъра на опазването на околната среда на страната.

„Планината отдавна е почитан прародител, източник на физическа, културна и духовна подкрепа и място за последен покой“, заяви в реч пред парламента в четвъртък Пол Голдсмит, законодателят, отговарящ за уреждането на отношенията между правителството и маорските племена.

Но колонизаторите на Нова Зеландия през XVIII и XIX в. първо вземат името Таранаки, а след това и самата планина. През 1770 г. британският изследовател капитан Джеймс Кук забелязва върха от кораба си и го нарича планината Егмонт.

През 1840 г. племената маори и представители на британската корона подписват Договора от Вайтанги - основополагащия документ на Нова Зеландия, в който короната обещава маорите да запазят правата си върху земята и ресурсите си. Но маорската и английската версия на договора се различават - и короната веднага започва да нарушава договореното.

През 1865 г. огромна част от земите на Таранаки, включително планината, са конфискувани, за да бъдат наказани маорите за това, че са се разбунтували срещу Короната. През следващия век ловните и спортните групи имат право на глас при управлението на планината, но маорите нямат такова право.

„Традиционните практики на маорите, свързани с планината, са били забранени, докато туризмът е бил насърчаван“, казва Голдсмит. Но протестното движение на маорите през 70-те и 80-те години на миналия век води до рязко признаване на езика, културата и правата на маорите в новозеландското законодателство.

Обезщетението включва милиарди долари в споразумения по Договора от Вайтанги - като споразумението с осемте племена от Таранаки, подписано през 2023 г.

„Днес Таранаки, нашата маунга, нашата маунга тупуна, е освободена от оковите, оковите на несправедливостта, на невежеството, на омразата“, заяви Деби Нгарева-Пакер, съпредседател на политическата партия Te Pāti Māori и потомка на племената Таранаки, използвайки фразата, която означава планина на предците.

„Израснахме, знаейки, че никой не може да направи нищо, за да ни направи по-малко свързани“, добави тя.

Законните права на планината имат за цел да поддържат нейното здраве и благополучие. Те ще бъдат използвани, за да се спрат принудителните продажби, да се възстановят традиционните ѝ употреби и да се позволи природозащитна дейност за опазване на местната дива природа, която процъфтява там. Общественият достъп ще бъде запазен.

Нова Зеландия е първата страна в света, която признава природните дадености за хора, когато през 2014 г. със закон се дава статут на личност на Те Урюера - огромна местна гора на Северния остров.

По силата на закона държавната собственост върху гората се прекратява и племето Тухое става неин пазител.

„Te Urewera е древна и трайна, крепост на природата, жива с история; пейзажът ѝ изобилства от мистерии, приключения и отдалечена красота“, започва законът, преди да опише духовното ѝ значение за маорите. През 2017 г. Нова Зеландия признава река Уангануи за човешка, като част от споразумение с местните иви.

Законопроектът за признаване на правосубектността на планината беше одобрен единодушно от 123-те депутати в парламента. Гласуването беше посрещнато със звънлива waiata - маорска песен - от галерията за публиката, пълна с десетки хора, които бяха пристигнали в столицата Уелингтън от Таранаки.

Единството осигури кратка почивка в напрегнатия период на расовите отношения в Нова Зеландия. През ноември десетки хиляди хора излязоха на протест пред парламента срещу закон, който ще промени Договора от Вайтанги, като въведе строги правни дефиниции за всяка клауза. Противниците казват, че законът, който не се очаква да бъде приет, ще лиши маорите от законни права и драматично ще обърне напредъка от последните пет десетилетия.

