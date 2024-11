Блъсна се, подпали се и потъна: Нова Зеландия загуби кораб в океана

К ралският флот на Нова Зеландия претърпя първата си загуба на кораб в морето след Втората световна война, след като един от неговите кораби заседна край бреговете на Самоа.

HMNZS Manawanui, специализиран кораб за гмуркане и океански изображения, попадна в беда на около една морска миля от остров Уполу в началото на ноември, докато е провеждал проучване на риф.

Корабът се е ударил в рифа и се е запалил, преди да се преобърне. Всички 75 души на борда бяха евакуирани на спасителни лодки и спасени, съобщиха от отбранителните сили на Нова Зеландия.

New Zealand's DEI Navy commander sinks a $100 million naval vessel. The first New Zealand naval ship sunk since WWII. pic.twitter.com/FCoWYiNhBS

Официално разследване установи, че новозеландският военен кораб е бил оставен на автопилот, когато се е ударил в коралов риф, запалил се е, а след това потънал. Членовете на екипажа на HMNZS Manawanui смятали, че корабът се намира под ръчно управление, докато плава във водите на Самоа. Въпреки че екипажът успял да евакуира всички на борда, потопеното плавателно средство започнало да изпуска петрол в океана, предизвиквайки притеснения сред близките крайбрежни села.

HMNZS Manawanui бе първият кораб, загубен от Нова Зеландия след Втората световна война и един от деветте кораба в малкия военноморски флот на страната. Първоначалният доклад от разследването, публикуван в петък, показва, че екипажът е вярвал, че има проблеми с тласкащото устройство на кораба, тъй като не успявал да промени посоката на плаване. Въпреки това, никой от екипажа не е проверил дали корабът все още е на автопилот, преди да се разбие.

Началникът на флота, адмирал Гарин Голдинг, обясни пред репортери, че "пряката причина за заземяването е поредица от човешки грешки". Той добави, че "мускулната памет на контролиращия човек трябваше да го насочи да провери дали екранът показва "автопилот". Очаква се разследването да приключи през следващата година, а след това ще започне отделен дисциплинарен процес срещу трима неназовани членове на екипажа.

Here is a video of the New Zealand naval ship HMNZS Manawanui sinking off the coast of Samoa. The local media has been praising Commander Yvonne Gray for evacuating the 75 people aboard the $61 million USD ship. pic.twitter.com/KYmz39fv3Y