Над 30 заседнали кита бяха успешно спасени в Нова Зеландия.

В Нова Зеландия, където засяданията на китове са често срещано явление, местната общност и доброволци обединиха усилия, за да спасят група от над 30 заседнали кита гринди на плаж в Северния остров.

Повече от 30 кита гринди бяха спасени в неделя, след като се озоваха на брега на плажа Руакака, близо до Уангарей, в северната част на Нова Зеландия, съобщиха властите. Спасителната операция, организирана от местната маорска група Patuharakeke, със съдействието на Министерството за опазване на природата (DOC) и местната общност, върна по-голямата част от животните обратно в океана.

Въпреки координираните усилия, четири кита – трима възрастни и едно малко – не успяха да оцелеят.

Добрата новина е, че през нощта не са регистрирани нови случаи на засядане.

Координирани усилия за спасяване

Спасителите използваха чаршафи, за да преместят китовете във водата, докато членове на Patuharakeke останаха на плажа през цялата нощ, за да следят спасените животни и да предотвратят нови инциденти. Организацията Project Jonah, специализирана в помощта на заседнали морски бозайници, също оказа подкрепа.

