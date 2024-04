Питър Андре и съпругата му посрещнаха третото си дете

П итър Андре и съпругата му Емили Макдона посрещнаха третото си дете.

51-годишният изпълнител на "Mysterious Girl" сподели снимки на новородената си дъщеря в Instagram.

Андре написа: „В момента се чувстваме толкова претоварени. Толкова сме щастливи да приветстваме нашето красиво момиче в семейството. Мама и дъщеря се справят невероятно."

Singer Peter Andre and his wife Emily MacDonagh have welcomed their third child together.



