Боен петел уби стопанина си при нелеп инцидент

М ъж почина, след като беше пронизан от острие, прикрепено към петела му.

Животното се подготвяло за битки със себеподобни в Индия, съобщава полицията.

Жертвата, Сарипали Венкатесвара Рао, 53-годишен, държал петела преди мач на живот и смърт в село Прагадаварам, когато птицата опитвайки да се измъкне, се нахвърлила върху собственика си.

Във видеото вижте още опасни птици!

"Рао получи дълбоки прободни рани от малко острие, прикрепено към крака на петела, което преряза артерия на бедрото му и доведе до обилно кървене“, каза полицаят Снехита пред ДПА по телефона. "Той почина на път за болницата", добави тя.

Инцидентът привлече внимание върху нехуманната практика за боеве с животни, която продължава в страната, въпреки забраните.

"Това е трагичен инцидент, но ироничното е, че петелът е развъждан, за да убива себеподобните си, вместо това той уби собственика си... Животното избяга и не можахме да го проследим", каза полицай П. Раджеш.

Върховният съд на Индия забранява битките между петли през 1960 г.

Въпреки забраните милиони рупии продължават да организират битки между петли, в някои от южните региони на Индия.

Друг нелеп инцидент, на нападнат от животно човек, е регистриран в Индонезия, съобщава БТА.

